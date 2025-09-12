¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«»Ô¾ì µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹¡¢Æ¶»¡¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶¥¹ç¾ðÀª¡¢Æ°¸þÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È : ·ÁÂÖÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ - 2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Îµ¡²ñÊ¬ÀÏ¤È»º¶ÈÍ½Â¬
À¤³¦¤Î¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç2²¯2,500ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é4²¯1700ËüÊÆ¥É¥ë¤Þ¤Ç¤Î¼ý±×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬ 7.1¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤Ï¡¢¼ù»é¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¶¯¿Ù¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ëº¬´É¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë½¼Å¶ºà¤ª¤è¤ÓÃÇÇ®ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢»º¤Î¥Ñ¥é¥¥¦¥à¡¦¥°¥Ã¥¿¥µ¥Ý¥¸¥é¤ÎÌÚ¤Î¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ý¥ê¥Þー¤Ë¤Ï¡¢¦Â·¿¤È¦Á·¿¤Î2¼ïÎà¤Î·ë¾½·Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Á³ÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î»ëÅÀ
¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤ÏÇ®²ÄÁºÀ¤ò»ý¤ÄÅ·Á³¼ù»é¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÇ®ÂÓÃÏ°è¤ËÀ¸°é¤¹¤ëÌÚ¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇºà¤ÏÅ·Á³Í³Íè¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹â¤¤µ¡³£Åª¶¯ÅÙ¤ÈÀä±ïÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹©¶ÈÅª¤Ê±þÍÑÈÏ°Ï¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·Á³¡¦»ýÂ³²ÄÇ½»ñ¸»¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬À¤³¦Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ËÅê»ñ¤ÎÎ®¤ì¤È¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¤«¤éÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀïÎ¬¤¬¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤¬¤â¤¿¤é¤¹°åÎÅÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç
¶áÇ¯¡¢»õ²Ê°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤äºàÎÁ¹©³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤Îµ¡Ç½²þÎÉ¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Îº®¹ç¤Ë¤è¤ê¹³¶ÝÀ¤äÌ©ÊÄÀ¤ò¹â¤á¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤Êº¬´É½¼Å¶ºà¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿3D¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¸¦µæ¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤äÀºÌ©»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ»½ÑÂÐ±þ·¿¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«À½ÉÊ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¤ä´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
¡ü META BIOMED CO. LTD
¡ü Produits Dentaires S.A.
¡ü Ivoclar Vivadent AG
¡ü Essential Dental Systems
¡ü Orikam Healthcare
¡ü DiaDent Group International
¡ü EdgeEndo
¡ü Davis Schottlander and Davis
¡ü FKG Dentaire S.A.
¡ü Henry Schein Inc.
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅÔ»Ô²½¤ä°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î²¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î»õ²Ê¼£ÎÅ¤¬¥«¥Ðー¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤È¤â¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ÎºàÎÁ¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¶¡µëÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬À®Ä¹¤ò²ÃÂ®
»õ²ÊÍÑÅÓ¤¬¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«»Ô¾ì¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÅÅµ¤Àä±ïºà¡¢°åÎÅµ¡´ïÉôÉÊ¡¢¥´¥ë¥Õ¥Üー¥ë¤Î¥³¥¢ÁÇºà¤Ê¤É¡¢Èó°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀºÌ©µ¡´ï»º¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç®°ÂÄêÀ¤ÈÅÅµ¤Àä±ïÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊÀ½Â¤¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»º¶ÈÍÑÅÓ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥Ã¥¿¥Ú¥ë¥«»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¸»¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤«¤éÀ½ÉÊÀß·×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬º£¸å¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
