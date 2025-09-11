¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢Ä´¤Ù¡¡¡Ö¤³¤³2～3Ç¯¤Ç¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×µÊ±ì¼Ô¤Î47%¡¡µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëµÊ±ì¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¡¡¡ÖµÊ±ì¤·¤¿¤¯¤Æ¤âµÊ±ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://netasia.co.jp/¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°À¶ ¿µ°ìÏº¡¢°Ê²¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1Æü～8·î4Æü¤Î4Æü´Ö¡¢¡Ø¡ÖµÊ±ì¡¦µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¡¢20ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¡ÊµÊ±ì¼Ô500Ì¾¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô500Ì¾¡Ë¤Î²óÅú¤ò½¸·×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Æー¥Þ¤ÎÄ´ºº¡¢º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀê¤¨¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤ÇÌòÎ©¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ï
¡ÔµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖ¡Õ
20ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷1,000Ì¾¡ÊÁ´²óÅú¼Ô¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ä¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤³¤³2～3Ç¯¤Ç¡¢µÊ±ì¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡ÊµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡Ë¤Î¿ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï13.8%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï47.4%¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï36.2%¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï2.6%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬µÊ±ì¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï2.6%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï37.4%¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï24.6%¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï35.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³2～3Ç¯¤Ç¡¢µÊ±ì¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµÊ±ì¼Ô¡Ê237Ì¾¡Ë¤Ë¡¢µÊ±ì¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖµÊ±ì¤·¤¿¤¯¤Æ¤âµÊ±ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê59.5%¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬µÊ±ì¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£°Ê¹ß¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬º®»¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê38.8%¡Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê34.2%¡Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê25.7%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
- ¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×µÊ±ì¼Ô¤Î65%
- µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤Î71%¤¬¡¢¤³¤³2～3Ç¯¤ÇÃµ¤·²ó¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶
µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢µÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Äó¼¨¤·¤¿µÊ±ì¼Ô¤Î³Æ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤ë¡Û¤Ç¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï65.0%¤È¤Ê¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ú¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¡Û¤Ç¤Ï33.8%¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¡Û¤Ç¤Ï34.4%¡¢¡ÚÊâ¤¤¿¤Ð¤³¡Û¤Ç¤Ï34.0%¡¢¡Ú¤¿¤Ð¤³¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Û¤Ç¤Ï21.2%¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â4³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Äó¼¨¤·¤¿µÊ±ì¼Ô¤Î³Æ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤Ë¡¢¤³¤³2～3Ç¯¤Ç¡¢³Æ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¡¢¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤ë¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï71.1%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï28.9%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï50.3%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï49.7%¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï61.6%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï38.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊâ¤¤¿¤Ð¤³¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï42.4%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï57.6%¡¢¡Ú¤¿¤Ð¤³¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Û¤Ç¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤Ï55.7%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤Ï44.3%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¡ÖÊâ¤¤¿¤Ð¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¤ËÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å
- ¡È¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¡É¡ÈµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¡É¡ÈÊâ¤¤¿¤Ð¤³¡É¡È¤¿¤Ð¤³¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡ÉµÊ±ì¼Ô¤Î·Ð¸³Î¨¤Ï4³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Áø¶øÎ¨¤Ï¤¤¤º¤ì¤â7³ä°Ê¾å¤Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤ë¿Í¡Û¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï59.0%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï22.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ú¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤Ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î73.4%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î47.6%¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤Ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î72.4%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î39.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÚÊâ¤¤¿¤Ð¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï74.2%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï55.0%¡¢¡Ú¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Ê¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë¿Í¤ä¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤¿µÛ¤¤³Ì¡Ë¡Û¤Ç¤ÏµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï74.0%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï57.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡È¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¡É¡¢¡ÈµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¡É¡¢¡ÈÊâ¤¤¿¤Ð¤³¡É¡¢¡È¤¿¤Ð¤³¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ç¤Ï4³äÌ¤Ëþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï7³ä¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÊ±ì¼Ô¤Î³Æ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¤³¤³2～3Ç¯¤Ç¡¢³Æ¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¡¢¸º¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òÃµ¤·²ó¤ë¿Í¡Û¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê295Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï75.3%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê111Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï51.4%¡¢¡Ö¸º¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï24.7%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï48.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê367Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï64.3%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê238Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï46.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê362Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï71.3%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê199Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï53.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊâ¤¤¿¤Ð¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê371Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï45.8%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê275Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï33.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ú¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Û¤¬¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê370Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï51.6%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê287Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï34.5%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¾ì½ê
¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¡¦¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¼þÊÕ¡×¤¬1°Ì¡¢
¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö±ØÁ°¡×¤¬1°Ì
¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Ê¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë¿Í¤ä¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤¿µÛ¤¤³Ì¡Ë¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ò¤É¤³¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê370Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¡¦¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¼þÊÕ¡×¡Ê45.4%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤Î¼þÊÕ¡×¡Ê41.1%¡Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Î¼þÊÕ¡×¡Ö±ØÁ°¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â38.4%¡Ë¡¢¡Ö¸ø±à¡×¡Ê34.3%¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê287Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ØÁ°¡×¡Ê43.9%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¡¦¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¼þÊÕ¡×¡Ê41.5%¡Ë¡¢¡Ö½»Âð³¹¡×¡Ê37.3%¡Ë¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤Î¼þÊÕ¡×¡Ê32.8%¡Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Î¼þÊÕ¡×¡Ê31.7%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÔµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡Õ
- ¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î67%¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÏÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î33%
É¬Í×¤À¤È»×¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©¡¡¡Ö¼õÆ°µÊ±ì¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤¬ºÇÂ¿
ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«¡¢ÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï66.8%¡¢¡ØÉÔÍ×¤À¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï33.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¿Í¡Ê334Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼õÆ°µÊ±ì¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê62.0%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊâ¤¤¿¤Ð¤³¤¬¸º¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê46.7%¡Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¸º¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê42.2%¡Ë¡¢¡Ö¶Ø±ì¾ì½ê¤ÇµÊ±ì¤¹¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê41.3%¡Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¼Ô¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦º¤¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê22.8%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
- ¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤ÏµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î55%
- ¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Î¥¿¥¤¥×
¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¡¦²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¶¦ÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬µÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤È¤â¤ËºÇÂ¿
°ìÊý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í
¤Þ¤¿¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤Î¶¦Â¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤«¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï55.2%¡¢¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï44.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈóµÊ±ì¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤òµÊ±ì¼Ô¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¤Î¶¦Â¸¤Î¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¡¦²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¶¦ÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬48.4%¡¢¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬21.0%¡¢¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬25.2%¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ï5.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¡¦²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¶¦ÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬51.0%¡¢¡Ö»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬7.4%¡¢¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀìÍÑ¤ÎµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¤¬5.8%¡¢¡ÖµÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ï35.8%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖ¡Õ
- 2026Ç¯4·î¤Î²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¡¡µÊ±ì¼Ô¤Ï41%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ï10%
Â³¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ï»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î²ÝÀÇÊý¼°¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤ÈÆ±¿å½à¤Þ¤ÇÀÇÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
2026Ç¯4·î¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÀÇÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÈÆ±¿å½à¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬40.8%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬59.2%¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢20Âå¡Ê63.0%¡Ë¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬10.2%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬89.8%¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢40Âå¡Ê15.0%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¡Ê11.0%¡Ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤Ï1³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- 2027Ç¯4·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÃÊ³¬Åª°ú¤¾å¤²¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¡¡µÊ±ì¼Ô¤Ï41%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ï12%
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¹ñÀÇÉôÊ¬¤ÎÀÇÎ¨¤¬1ËÜ¤¢¤¿¤ê0.5±ß¤º¤ÄÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬2027Ç¯4·î¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬40.8%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬59.2%¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢20Âå¡Ê59.0%¡Ë¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ï11.6%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï88.4%¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå¡Ê17.0%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬ÁýÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»¿ÈÝ¡¡µÊ±ì¼Ô¤Î28%¤¬¡ÖÁýÀÇ¤Ë»¿À®¡×¡¢72%¤¬¡ÖÁýÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¡×
ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï80%¤¬¡ÖÁýÀÇ¤Ë»¿À®¡×¡¢20%¤¬¡ÖÁýÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇ¤Î»¿ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬ÁýÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»¿À®¤«¡¢È¿ÂÐ¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë»¿À®¡×¤¬9.0%¡¢¡Ö¤ä¤ä»¿À®¡×¤¬19.4%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø»¿À®¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï28.4%¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤¬52.6%¡¢¡Ö¤ä¤äÈ¿ÂÐ¡×¤¬19.0%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡ØÈ¿ÂÐ¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï71.6%¤È¡¢µÊ±ì¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇÈ¿ÂÐÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø»¿À®¡Ê·×¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå¤Ç¤Ï57.0%¤È¡ØÈ¿ÂÐ¡Ê·×¡Ë¡Ù¡Ê43.0%¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢50Âå¡Ê13.0%¡Ë¡¢60Âå¡Ê9.0%¡Ë¤Ç¤Ï1³äÁ°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»¿À®¡Ê·×¡Ë¡Ù¤¬80.2%¡¢¡ØÈ¿ÂÐ¡Ê·×¡Ë¡Ù¤¬19.8%¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤¬¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇ¤Ë»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø»¿À®¡Ê·×¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢60Âå¡Ê89.0%¡Ë¤Ç¤ÏÌó9³ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇ¤Ë»¿À®¤ÎÍýÍ³¡¡µÊ±ì¼Ô1°Ì¤Ï¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¦µÊ±ì¼Ô¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô1°Ì¤Ï¡ÖµÊ±ì¼Ô¸º¾¯¡¦¶Ø±ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
- ¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÍýÍ³
µÊ±ì¼Ô1°Ì¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¡¦ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡×¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô1°Ì¤Ï¡ÖÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡¦¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÊ±ì¼Ô¤Î»¿ÈÝ¤ÎÍýÍ³¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»¿À®¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¦µÊ±ì¼Ô¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ê14.8%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê9.2%¡Ë¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³¤Ï³²¡¦·ò¹¯¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê4.9%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£È¿ÂÐ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¡¦ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡×¡Ê42.7%¡Ë¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê11.2%¡Ë¡¢¡ÖÉÑÈË¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡×¡Ê6.1%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈóµÊ±ì¼Ô¤Î»¿ÈÝ¤ÎÍýÍ³¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»¿À®¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖµÊ±ì¼Ô¸º¾¯¡¦¶Ø±ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡Ê31.7%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ð¤³¤Ï³²¡¦·ò¹¯¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê14.2%¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ê8.0%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£È¿ÂÐ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ¸øÊ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡¦¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ê10.1%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖµÛ¤¦¿Í¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê4.0%¡Ë¡¢¡ÖµÛ¤¦¸¢Íø¡¦¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾å¤²¤¹¤®¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â3.0%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Î³èÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡Õ
- ¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬¡È°ìÈÌºâ¸»¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¡¡µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï47%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï22%
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¬Îà¤ä¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤¬Ç¼¤á¤¿ÀÇ¶â¤Ï¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¹Ô¤¦³èÆ°¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¤ß¤Á¤Ë¤è¤ê¡¢Í½»»¤ÎÇÛÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»È¤¤¤ß¤Á¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë·×¾å¤¹¤ë¡È°ìÈÌºâ¸»¡É¤È¡¢Í½»»¤ÎÇÛÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î»È¤¤¤ß¤Á¡×¤Î¤¿¤á¤Ë·×¾å¤¹¤ë¡ÈÆÃÄêºâ¸»¡É¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬¡È°ìÈÌºâ¸»¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï47.2%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï52.8%¤È¡¢È¾¿ô¶á¤¯¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾Êý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï22.0%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï78.0%¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
- ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î°ìÈÌºâ¸»¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·
¡Ö°ìÈÌºâ¸»¤Ï³¹Ï©¡¦¸ø±à¡¦²¼¿åÆ»¤ÎÀ°È÷¤ä¶è²èÀ°Íý¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤ÏµÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î45%
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î°ìÈÌºâ¸»¤Î»È¤¤¤ß¤Á¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤ÈÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö³¹Ï©¡¦¸ø±à¡¦²¼¿åÆ»¤ÎÀ°È÷¤ä¶è²èÀ°Íý¡×¡ÊµÊ±ì¼Ô45.2%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô45.2%¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÆ»Ï©¡¦¶¶¤ê¤ç¤¦¤Î¿·Àß¤ä²þÎÉ¡×¡ÊµÊ±ì¼Ô29.6%¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô29.4%¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë°ìÈÌºâ¸»¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¼¡¤¤¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö²ÏÀî¤Î²þ½¤¤ä³¤´ß¤ÎÊÝÁ´¡×¡Ê25.4%¡Ë¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Î±¿±Ä¡¦»ÜÀß·úÀß¡×¡Ê24.8%¡Ë¡¢¡Ö¸øÌ±´Û¡¦¿Þ½ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Î±¿±Ä¡¦»ÜÀß·úÀß¡×¡Ê24.0%¡Ë¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÌÇÑ´þÊª¡¦¤´¤ß¡¦¤·Ç¢¤Î¼ý½¸½èÍý¡×¡Ê26.4%¡Ë¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Î±¿±Ä¡¦»ÜÀß·úÀß¡×¡Ê25.0%¡Ë¡¢¡Ö²ÏÀî¤Î²þ½¤¤ä³¤´ß¤ÎÊÝÁ´¡×¡Ê24.4%¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
- ¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×µÊ±ì¼Ô¤Î22%
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¡Ê¹ñÀÇ¤ÈÃÏÊýÀÇ¤ò¤¢¤ï¤»¤¿ÀÇ¼ý¡Ë¤Ï³µ¤Í2Ãû±ßÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÀÇ¼ý¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï21.8%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï78.2%¤È¡¢Ìó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾Êý¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï4.4%¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï95.6%¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
- ¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î69%
- ¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î79%
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥À¤äÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï75.0%¡¢¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï25.0%¤È¤Ê¤ê¡¢ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï69.4%¡¢¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï30.6%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÊ±ì¼Ô¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤¬¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï50.4%¡¢¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï49.6%¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿¡£ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï79.2%¡¢¡Ø¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï20.8%¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
- ¡Ö²°³°µÊ±ì½ê¤ÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×ÈóµÊ±ì¼Ô¤Î79%
²°³°µÊ±ì½ê¤ÎÀ°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢µÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤¬35.0%¡¢¡Ö¤ä¤ä¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤¬47.8%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï82.8%¡¢¡ÖÁ´¤¯¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬7.2%¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬10.0%¤Ç¡¢¹ç·×¤·¤¿¡Ø¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï17.2%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈóµÊ±ì¼Ô¡Ê500Ì¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï78.6%¡¢¡Ø¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡Ê·×¡Ë¡Ù¤Ï21.4%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×¢£
Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖµÊ±ì¡¦µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¡×¡Ö¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº2025
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¥ê¥µー¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë20ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü～8·î4Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,000Ì¾¡ÊµÊ±ì¼Ô500Ì¾¡¦ÈóµÊ±ì¼Ô500Ì¾¡Ë
¼Â»Üµ¡´Ø¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò