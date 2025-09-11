¥¢¥¤¥Ç¥£¥ëー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Zscaler¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¥¢¥¤¥Ç¥£¥ëー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§ÀÐÀî ¹Ì¡¢°Ê²¼¡§IDR¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡§IDR SOC¡Ë¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëZscaler¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÍø³èÍÑ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´Æ»ëÍ×°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡ÖZscaler¤ÏÆ³Æþ¤·¤¿¤¬¡¢¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤äÂÐºö¤¬½½Ê¬¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£IDR SOC¤Ç¤ÏZscalerÀ½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¥»¥¥å¥¢¤ÊWeb¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëZscaler Internet Access¡Ê°Ê²¼¡§ZIA¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë24»þ´Ö365Æü¤Î´Æ»ë¤È·ÑÂ³Åª¤Ê±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÍø³èÍÑ¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Æ»ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¡§½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸¡ÃÎ¤·¡¢Èï³²¤Î³ÈÂç¤òÌ¤Á³¤ËËÉ»ß
- ¥í¥°Ä´ºº¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¡§ÀìÌç¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸¶°ø¤ò¿×Â®¤ËÆÃÄê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Þ¤ÇÄó¼¨
- ±¿ÍÑÂå¹Ô¡§¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥ëー¥ë¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÈÑ»¨¤Êºî¶È¤òÂå¹Ô¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ²ÄÇ½
- ·î¼¡¥ì¥Ýー¥È¡¿Êó¹ð²ñ¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ä´ÆººÂÐ±þ¤ò»Ù±ç
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Ï¡¢¡Ö24/365¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¡×¤È¡Ö¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ê±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÂçÉý·Ú¸º¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IDR¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ
IDR SOC¤Î¶¯¤ß¡§Ã±¤Ê¤ë´Æ»ë¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑÀß·×
- ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²½¤Ë¤è¤ë¾ï»þ´Æ»ë
ZIAÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー/¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ö¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿Web¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï°Å¹æ²½ÄÌ¿®¡ÊSSL/TLS¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´Æ»ëÂÎÀ©¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¸½¾ì±¿ÍÑ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
IDR SOC¤Ç¤ÏZIA¤òÀìÌç¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÇÄÌÃÎ¤ÈÂÐ½èºö¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ½ÀÆð¤Ê¥µー¥Ó¥¹¥á¥Ë¥åー
Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤Î´Æ»ë³ÈÄ¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀßÄê¤·¤¿¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¯´í¸±¤ÊWeb¥µ¥¤¥ÈÄÌ¿®¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¡¢³¤³°µòÅÀ¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¡¦ÂÐ½è»Ù±ç¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑÍ×·ï¤ä¸½¾õ¤ÎÂÎÀ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨DLP¡¢CASBµ¡Ç½¤ÏÈóÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö±¿ÍÑ·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ø
IDR¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÆ³Æþ¸å¤Î¡Ö±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¡×¤È¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎZscalerÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë´Æ»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑÀß·×¤«¤éÆü¡¹¤ÎÂÐ±þ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡È±¿ÍÑ·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´ë¶È¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¯¥é¥¦¥ÉÍø³èÍÑ¤ò»Ù¤¨¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥£¥ëー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
URL: https://idealroute.jp/
¥¢¥¤¥Ç¥£¥ëー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·Ð±ÄÉôÌç¸þ¤±¤ÎITÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¡¢2016Ç¯4·î1Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸HD¡Ë¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤òÃ´¤¦»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¥¸HD¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤äÆâÉô¤«¤é¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÏ³±Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊÆ³Æþ»Ù±ç¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥Ä¤¬¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤«¤Ä¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À½Â¤¡¦¶âÍ»¡¦À½Ìô¶È³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊCX¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£