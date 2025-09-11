¥ê¥ïー¥ÉÄó¶¡·¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ーÆÃÌóÅ¹4Å¹ÊÞ¤ÇPoC¤ò³«»Ï
LMI¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±Ê°æ½ÓÊå¡¢°Ê²¼¡ÖLMI¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ïー¥ÉÄó¶¡·¿¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¡¢»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¡Ë¤È¤ÎPoC¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ーÆÃÌóÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¦¥Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë4Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆ³Æþ³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎPoC¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆµëÌý½ê¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤ä¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥ïー¥É¤È¤·¤ÆÅö³ºÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥¬¥½¥ê¥óµëÌý»þ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µëÌý¤äÍèÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¹¹ð¼ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÜÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇãÂ¥¿Ê¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜPoC¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¹¹ðÀÜ¿¨Î¨¤ä¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ¾õ¶·¡¢ÍèÅ¹¼ÔÂ°À¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£¸å¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿¼ý½¸¤È¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£PoC¤Î³µÍ×
³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¦¥Á¡¡4Å¹ÊÞ
¡¦»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー ¥»¥ë¥ÕÎ¤¿Î
¡¦»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー ¥»¥ë¥ÕÄ»¼è¥¤¥ó¥¿ー
¡¦»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー ¥»¥ë¥Õ±À»³
¡¦»°É©¾¦»ö¥¨¥Í¥ë¥®ー ¥»¥ë¥Õ´äÈþ
¥ê¥ïー¥ÉÆâÍÆ¡§»ØÄê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó³ä°ú¤Ê¤É¡Ë
¥ê¥ïー¥É³ÍÆÀÊýË¡¡§Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥¦¥Á¥»¥ë¥Õ¡×¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÀìÍÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ïー¥É¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥ÊーÎã
¢£¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î¥ê¥ïー¥ÉÄó¶¡·¿¹¹ð¤ò¹Ô¤¦¿·¤·¤¤¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ïー¥É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¹ð¼ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥êー¥É³ÍÆÀ¤ä¹¹ð¸ú²Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Çä´ë¶È¤Ï¡¢¹¹ð¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ê¥ïー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÄÉ²Ã¤Î¹ØÆþ¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tokusuru.site/service_advertisement/
¢£LMI¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LMI¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢LEGACY MARKET INNOVATION(R)¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î²¼¡¢¤Þ¤À¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶õ´Ö¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤«¤é¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡×¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ë²è¡×¡Ö¼ÂÁõ¡×¡ÖÉ¾²Á¡×¤«¤é¤Ê¤ë»Üºö¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¶õ´Ö²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¡¢¥ê¥Æー¥ë¤Î»ý¤Ä¾ÃÈñ¼Ô¡¦¥ê¥Æー¥ë¡¦¹¹ð¼ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥È¥¯¥¹¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î£²¤Ä¤Î»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±Ê°æ ½ÓÊå
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä8-10-22 ¥Ë¥åー¿·ºä¥Ó¥ë 4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
URL¡§https://lmig.co.jp
¢¨PoCÆâÍÆ¤ä¥ê¥ïー¥ÉÄó¶¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£