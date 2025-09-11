»õ²Ê°å±¡¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öpaylight X¡×¡¢Í½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·
³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¶Ì°æÍº²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»õ²Ê°å±¡¸þ¤±¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öpaylight X¡Ê¥Ú¥¤¥é¥¤¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤ÎUI¡¿UX¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»õ²Ê°å±¡¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾´¶Åª¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ËÍ½ÌóÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÇØ·Ê
¡Öpaylight X¡×¤Ï»õ²Ê°å±¡¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ2025Ç¯6·î30Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Öpaylight¡×¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»õ²Ê°å±¡¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÈÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤È²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öpaylight X¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°å±¡¤µ¤Þ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼ÒÆâ¤ÇÍ½Ìó²èÌÌ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤·¡¢º£²ó¤Îºþ¿·¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È
- paylight X¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ì¿·
- Í½Ìó¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Î»ëÇ§À¶¯²½¡Ä¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó²èÌÌ¤ò³ÈÄ¥¡£
- Í½Ìó¥«ー¥É¤Î»ëÇ§À¸þ¾å¡ÄÍ½Ìó¤ä´µ¼Ô¤µ¤Þ¤´¤È¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÇ§À¸þ¾å¡Ä¼¡¤Ë¤É¤Î´µ¼Ô¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡£
- ¥É¥é¥Ã¥°¥¢¥ó¥É¥É¥í¥Ã¥×µ¡Ç½¤Î¸þ¾å
º£²ó¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öpaylight X¡×¤Ï¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ç¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤µ¤Þ¡¦°å±¡¤µ¤ÞÁÐÊý¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢SCO¥°¥ëー¥×¤Ï°ú¤Â³¤µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎SCO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SCO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ø105Ç¯³è¤¤ë¡Ù¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÀìÌçÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î»²²è¤ä»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿Í¡¹¤Ë¡È¤¤¤¤¬¤¤¡É¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ö105Ç¯³è¤¤ë¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©100-7018 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-2 JP¥¿¥ïー18F
ÀßÎ©¡§ 2013Ç¯3·î22Æü
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¶Ì°æ Íº²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °åÎÅ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È»ö¶È¡¢¥Ú¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢°åÎÅµ¡´ï¥êー¥¹»ö¶È
HP¡§ https://www.scogr.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/sco_official_jp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/
Oral Life Project¡§https://oral-life.jp/project/