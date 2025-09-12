¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AMZFAST¡¢¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ ºÇ¿·¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÁ´¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨ È¯ÇäµÇ° 10¡óÆÃÊÌ³ä°ú - ³ä°ú¥³ー¥É [10OFFAMZ]
AMZFAST¤Ï¡¢2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î10¡ó³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿·ºî3µ¡¼ï¤ÎÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤ä³«È¯ÇØ·Ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤´¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡§AMZFAST
AMZFAST¤Ï¡¢Express Luck Group»±²¼¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Express Luck¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍ¢½Ð¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢4ÂçÎ¦¤Ë5¤Ä¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢60¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¡£¹ñºÝÅª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢IDPA Japan Design Award¡¢CES Innovation Awards¡¢Twice Picks Awards¡¢MUSE Design Awards¡¢London Design Awards¡¢French Design Award¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î³×¿·À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢AMZFAST¤ÏËÉÙ¤ÊÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://amzfast.net/ja-jp
X: https://x.com/AmzfastJapan ¡Ê@AmzfastJapan¡Ë
Instagram: https://www.instagram.com/amzfast_japan/ ¡Êamzfast_japan¡Ë
Facebook: https://www.facebook.com/Amzfast.Japan/
Amazon Store: https://bit.ly/3ZC3Unq
2. ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢AMZFAST¤Ï2¤Ä¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¼¼Â¤Î5Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÑ¶Ê·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º
¡¦Á´5¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ÀÇ½¤òÄÉµá
¡¦¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î34¥¤¥ó¥Á ¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖG34C5¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î49¥¤¥ó¥Á ¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖG49C7¡×
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÏÑ¶Ê·¿¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢27¥¤¥ó¥Á¡ÖG27C1¡×¡ÊFHD 240Hz¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó2¤Ä¤Î32¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡ÖG32C3Q¡×¡ÊWQHD 180Hz¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁüÈþ¡Ë¤È¡ÖG32C3F¡×¡ÊFHD 240Hz¡¢¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º
¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¢ÀºÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°ÄìÄÉµá
¡¦G25F6¡¢G27F6¡¢G24X1¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«
¡¦¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¶¥µ»¸þ¤±FPS¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò´°È÷
3. ³ä°ú¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§³ä°ú¥³ー¥É [10OFFAMZ]
ÆüËÜÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢AMZFAST¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§9·î5Æü 0:00～10·î4Æü 23:59¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËAmazon JP¾å¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°ú¥³ー¥É ¡Ö10OFFAMZ¡× ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç10¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ÏÑ¶Ê·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º¡§Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³
G34C5¡§¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤à¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ê¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§AMZG34C5Q Pro¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\37,999¡ÊÍ½Äê¡Ë
G34C5¤Ï¥²ー¥Þー¸þ¤±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ÏÑ¶Ê·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÄ¶¥ï¥¤¥ÉUWQHD¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È240Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥²ー¥à¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿·ºî3µ¡¼ï¤ÎÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§¤ä³«È¯ÇØ·Ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¤´¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð¡§AMZFAST
AMZFAST¤Ï¡¢Express Luck Group»±²¼¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Express Luck¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍ¢½Ð¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢4ÂçÎ¦¤Ë5¤Ä¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢60¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¡£¹ñºÝÅª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢IDPA Japan Design Award¡¢CES Innovation Awards¡¢Twice Picks Awards¡¢MUSE Design Awards¡¢London Design Awards¡¢French Design Award¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î³×¿·À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢AMZFAST¤ÏËÉÙ¤ÊÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://amzfast.net/ja-jp
X: https://x.com/AmzfastJapan ¡Ê@AmzfastJapan¡Ë
Instagram: https://www.instagram.com/amzfast_japan/ ¡Êamzfast_japan¡Ë
Facebook: https://www.facebook.com/Amzfast.Japan/
Amazon Store: https://bit.ly/3ZC3Unq
2. ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢AMZFAST¤Ï2¤Ä¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¼¼Â¤Î5Ç¯´ÖÊÝ¾Ú¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÑ¶Ê·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º
¡¦Á´5¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤È¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯ÀÇ½¤òÄÉµá
¡¦¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î34¥¤¥ó¥Á ¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖG34C5¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î49¥¤¥ó¥Á ¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖG49C7¡×
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÏÑ¶Ê·¿¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢27¥¤¥ó¥Á¡ÖG27C1¡×¡ÊFHD 240Hz¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó2¤Ä¤Î32¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡ÖG32C3Q¡×¡ÊWQHD 180Hz¡¢Á¯ÌÀ¤Ê±ÇÁüÈþ¡Ë¤È¡ÖG32C3F¡×¡ÊFHD 240Hz¡¢¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥ÈÂÐ±þ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥êー¥º
¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¢ÀºÅÙ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ°ÄìÄÉµá
¡¦G25F6¡¢G27F6¡¢G24X1¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«
¡¦¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¶¥µ»¸þ¤±FPS¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò´°È÷
3. ³ä°ú¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§³ä°ú¥³ー¥É [10OFFAMZ]
ÆüËÜÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢AMZFAST¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§9·î5Æü 0:00～10·î4Æü 23:59¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËAmazon JP¾å¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë³ä°ú¥³ー¥É ¡Ö10OFFAMZ¡× ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç10¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ÏÑ¶Ê·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º¡§Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³
G34C5¡§¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤à¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ê¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§AMZG34C5Q Pro¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§\37,999¡ÊÍ½Äê¡Ë
G34C5¤Ï¥²ー¥Þー¸þ¤±¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ÏÑ¶Ê·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¡¢¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÄ¶¥ï¥¤¥ÉUWQHD¹â²òÁüÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È240Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥²ー¥à¤ÇºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£