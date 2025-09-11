JXÄÌ¿®¼Ò¤ÈINFORICH¡¢´ë¶È¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÈËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡É¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
ËÉºÒDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊóÆ»¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒJXÄÌ¿®¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÆ½Å ¹îÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖJXÄÌ¿®¼Ò¡×¡Ë¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖChargeSPOT(R)¡Ê¥Á¥ãー¥¸¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Group CEO¡§½©»³¹Àë¡¢°Ê²¼ INFORICH¡Ë¤Ï¶¦Æ±¤Ç2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë´ë¶È¤ÎBCPÃ´Åö¼ÔÌó100Ì¾¤ò´Þ¤à²ñ¼Ò°÷¡¦Ìò°÷Ìó300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÒ³²»þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó½¼ÅÅÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ë¡È¾ðÊó¼×ÃÇ¡É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢´ë¶È¡¦¸Ä¿ÍÁÐÊý¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈ÷ÃßÂÎÀ©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈ¯²Ð¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÀ¤ÂÓÊÝÍÎ¨¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¡Ê¢¨1¡Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤ß¤Ê¤é¤ººÒ³²»þ¤Ë¤â¥Ë¥åー¥¹¤äSNS¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢Ì¿¹Ë¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÄäÅÅ¤Ë¤è¤ê¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Î½¼ÅÅ¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËºöÄê¤¬²ÃÂ®¤·¤¿BCP¡Ê»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï¡¢ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÄÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤»ö¾Ý¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Ä¾¶á¤ÎºöÄêÎ¨¤ÏÂç´ë¶È¤Ç76.4¡ó¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï45.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤ËºöÄê¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ªÂç¤¤ÊÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ëJXÄÌ¿®¼Ò¤È¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ëINFORICH¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬ºÒ³²»þ¤Ë¡Ö¾ðÊó¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢È¯¿®¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤òÃµ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢BCP¤Ë¼Â¸úÀ¤ò¤â¤¿¤»¡¢½¾¶È°÷¤Î°Â¿´¤ä´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡ÁíÌ³¾Ê¡§ÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ ¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd21b110.html
¢¨2¡¡Æâ³ÕÉÜ¡§ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ´ë¶È¤Î»ö¶È·ÑÂ³µÚ¤ÓËÉºÒ¤Î¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/pdf/chosa_240529.pdf
¡Ú Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ ¡Û
¶ÐÌ³Ãæ¤Î³°½ÐÀè¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢7£³.5¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¿´ÇÛ
¶ÐÌ³Ãæ¤ËÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¡¢³°½ÐÀè¤ÇÂÔµ¡¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇºÇ¤âÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î°ÂÈÝ¡×¤¬75.3¡ó¡¢¤Ä¤¤¤Ç¡Ö¼«¿È¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬48.2¡ó¡¢¡Öµ¢Âð¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¡Ë¡×¤¬45.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤Ï26.9¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾å°Ì¤Î¤¤¤º¤ì¤âÏ¢Íí¼êÃÊ¡¢¾ðÊó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢½¼ÅÅ¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½êÍÎ¨¤Ï65.4¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï51.0¡ó¡£
ËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï65.4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒÂÐºö¤È¤·¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï51.0¡ó¤È¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¡×¤¬82.5¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£Ìó98¡ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢BCP¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±
´ë¶È¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢½êÂ°´ë¶È¤ÎBCP¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö½¾¶È°÷¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¡×¤¬82.5¡ó¡£¤Ä¤¤¤Ç¡ÖÏ¢Íí¡¦¾ðÊó¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬62.1¡ó¡¢¡Ö»ö¶ÈµòÅÀ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¡×¤¬59.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤¬´ë¶È¤ÎBCP¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç77.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê20.4%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È98.1%¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ò¥ê¥¹¥¯¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Î¤¿¤á¤Î¡¢ËÉºÒÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÈ÷Ãß¤Ï38.8¡ó
BCPÃ´Åö¼Ô¤Ë½¾¶È°÷¤Î¤¿¤á¤ÎËÉºÒÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢È÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï38.8¡ó¤È4³ä¼å¤Î´ë¶È¤¬È÷Ãß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
98.1¡ó¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ò¥ê¥¹¥¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÈ÷Ãß¤Ï4³ä¼å¤È¡¢°Õ¼±¤È¼ÂÂÖ¤ËÐªÎ¥¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷Ãß¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö·ÐÇ¯Îô²½¤äºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¡Ê60.2¡ó¡Ë¡×
´ë¶È¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈ÷Ãß¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö·ÐÇ¯Îô²½¤äºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð¥ê¥¹¥¯¡×¤¬60.2¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö´ÉÍý¡Ê½¼ÅÅ¡¦Ãª²·¤·¡Ë¤Î¼ê´Ö¤ä¥³¥¹¥È¡×¤¬59.2¡ó¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬53.4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¤è¤ëÈ¯²Ð»ö¸Î¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎËÉºÒÈ÷Ãß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÒ³²»þ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ìó8³ä¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
BCPÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¾ðÊó¼êÃÊ¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤«³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï79.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤··üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê17.5¡ó¡Ë¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È97.1¡ó¤Î¿Í¤¬¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Öµ¶¾ðÊó¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤¬78.6¡ó
BCPÃ´Åö¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Öµ¶¾ðÊó¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤ÎÂ¸ºß¡×¤¬78.6¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÈ¯¿®¼Ô¤ä¾ðÊó¸»¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬70.9¡ó¤È¡¢¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡Ö¾ðÊó¼èÆÀ¡¦Ï¢Íí¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÍ×À¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¡¦¸Ä¿ÍÁÐÊý¤Ç½¼ÅÅ´Ä¶¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¶¾ðÊó¤äÈ¯¿®¸»ÉÔÌÀ¾ðÊó¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢ºÒ³²»þ¤Î¾ðÊó¼èÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÎBCPÂÎÀ©¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¸¡Æ¤¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Í¸ú²óÅú¿ô¡§²ñ¼Ò°÷¡¦Ìò°÷ 206s¡¢´ë¶È¤ÎBCPÃ´Åö¼Ô 103s¡¡¹ç·× 309s
¢¨Åöµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤Î¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï²¼µÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JXÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢ÊóÆ»ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒINFORICH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Group CEO ½©»³ ¹Àë
¡¦ÁÏ¡¡¶È¡§2015Ç¯9·î
¡ÖChargeSPOT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥·¥§¥¢No.1¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡ÖChargeSPOT¡×¡£¥ì¥ó¥¿¥ëÊýË¡¤Ï¡ÖChargeSPOT¡×ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎQR¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¡£ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌó55,000ÂæÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨Âæ¿ô¤Ï2025Ç¯6·î»þÅÀ
JXÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JXÄÌ¿®¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

JXÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢ÊóÆ»ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
¡Ö1²¯¿Í¤òÆ°¤«¤¹¥Ë¥åー¥¹¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ÎÂçÈ¾¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¤Û¤«´±¸øÄ£¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶ÈÅù¤Ë¡¢SNS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤«¤é¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¸¡ÃÎ¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖFASTALERT¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥¢¥éー¥È¡Ë¡×¡¢¿È¶á¤Ê¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¡¢µ»ö¤òÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤³è¤¬¤Ç¤¤ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¥Ë¥åー¥¹Â®Êó¥¢¥×¥ê¡ÖNewsDigest¡Ê¥Ë¥åー¥¹¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â®Êó¡¦¥¢¥éー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢ÊóÆ»µ¬³Ê¤Î¹âÉÊ¼Á¤ÊÁªµó¾ðÀªÄ´ºº¥µー¥Ó¥¹¡ÖJXÄÌ¿®¼Ò ¾ðÀªÄ´ºº¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFASTALERT¡Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥¢¥éー¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFASTALERT¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÒ³²¡¢»ö¸Î¡¢»ö·ï¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¸»¤«¤éAI¤¬¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥Ç¥Þ¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Î¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æ±¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹¸å7¥ö·î¤ÇNHK¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÌ±Êü¥ー¶É¡¢Á´¤Æ¤Î°ìÈÌ»æ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤ÎBCP¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¡¢´±¸øÄ£¡¦¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
