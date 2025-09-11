¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÙºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¡ÚÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÀïÎ¬¤òÃµ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤ò9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¼ÂÌ³²È¤Î¹Ö±é¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ö±é¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍÆ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê¿ÍÌ®ºî¤ê¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÆü¤ÏÄÉ²Ã¾ðÊó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¹Ö±éÆâÍÆ¤òºÆÅÙ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/brandmanager2509/?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25090814)
¡öÃíÌÜ¤Î¹Ö±é¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ö
¢¡¡ÚA1a¡Û¡ÚA1b¡Û10:00～ 11:15
¡ÚA1a¡Û
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ ― ¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®¸ù¤ËÇ÷¤ë
¡Ú¹Ö±é¼Ô¡Û
ÀÖ¾ëÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò
³«È¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à ²ÝÄ¹
²¬ËÜ ½¨¹¬ »á
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹Éô¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Áー¥à ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ãー
°æ¾å ¿¿Î¤ »á
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ
¼èÄùÌò ·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡ÙÊÔ½¸Ä¹
Ã«¸ý Í¥
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
¥áー¥«ー¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤â¿Í¡¹¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂåÉ½³Ê¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿2¼Ò¤¬ÂÐÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£ Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÀ³Î²½¤ä»Ô¾ì¤Ç¤Îº¹ÊÌ²½¤òÂ³¤±¡¢¹¹ð¡¦PR¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À®¸ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³Ø¤Ó¤È¤ê¡¢¡ÖÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚA1b¡Û
¹ØÇã¥Çー¥¿¤ÇÉÁ¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¤ÍèÀß·×¿Þ ― ¸ÜµÒ°éÀ®¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÜµÒÍý²ò¤È¶¦ÁÏ
¡Ú¹Ö±é¼Ô¡Û
WED³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È³«È¯ ÀÕÇ¤¼Ô
ÅÄÃæ Í´µ® »á
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
¹ØÇã¥Çー¥¿¤Ï¸ÜµÒ¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤ÎÆ»É¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¥Çー¥¿¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÀ¸³è¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°éÀ®»Üºö¤ÎÀ®²Ì¤ä¥Õ¥¡¥ó²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¡£¥Ö¥é¥ó¥É²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ
¤¹¡£
¢¡¡ÚA4a¡Û¡ÚA4b¡Û14:30 ～ 15:45
¡ÚA4a¡Û
¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°PDCA¹½ÃÛÊýË¡
¡Ú¹Ö±é¼Ô¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¼ã¶¹Ã« ¾ÐÌ¤ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥× ¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
»³ËÜ Í¦µ¤ »á
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹¹ð¼ç¼«¿È¤¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎPDCA¤ò¼çÆ³¤·¤ÆROI¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ï¤·¤¿¤¬²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ´Åö¼Ô¤Î·Ð¸³Â§¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·ë¶É¥Ñー¥È¥ÊーÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥Á¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ú²Ì¸¡¾Ú(C)¤ò³Î¼Â¤Ë¼¡´ü¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(P)¤Ø·Ò¤²¡¢PDCA¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼«¤é²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚA4b¡Û
Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿ - ¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¹°Û²½Àß·×
¡Ú¹Ö±é¼Ô¡Û
¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ûー¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼¼ ¼¼Ä¹
°æ¾å Çî »á
ÆüÀ¶¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ó¥è¥ó¥É¥Õー¥É»ö¶ÈÉô Éû»ö¶ÈÉôÄ¹ ·ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹
ÃæÂ¼ ÍÎ°ì »á
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ
¼èÄùÌò ·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡ÙÊÔ½¸Ä¹
Ã«¸ý Í¥
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
µ¡Ç½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¼«¤é¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤«--¤Ä¤Þ¤ê¡È°ÕÌ£¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎËÜ¼Á¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºÆÄêµÁ¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê°ÕÌ£¤Å¤± ¤ò¹Ô¤¦ 2 ¼Ò¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÎ°è¤ÇÄ©¤à¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¹°Û²½ÀïÎ¬¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü¡¡»þ¡¡¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 10:00～¡Ê³«¾ì 9¡§30¡Ë
¡¦²ñ¡¡¾ì¡¡¡§ÀëÅÁ²ñµÄ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-11-13 ¿·ÀÄ»³ÅìµÞ¥Ó¥ë8F¡ÊÉ½»²Æ»±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ ¡Ê¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¡»²²Ã´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª)
¡¦¼ç¡¡ºÅ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ
ÀëÅÁ²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¤Ï1954Ç¯ÁÏ´©¤Î·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢½ÐÈÇ¡¢¶µ°é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥ïー¥É¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡Ù¡ØÈÎÂ¥²ñµÄ¡Ù¡Ø¹Êó²ñµÄ¡Ù¡Ø¥Ö¥ìー¥ó¡Ù¡Ø´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌç»ï¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAdverTimes.¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦´Ä¶¤Ë¤«¤«¤ï¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¼ÂÁ©ÃÎ¤òÈ¯¿®¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó10Ëü¿Í¤¬¼õ¹Ö¤¹¤ë¹ÖºÂ¡¦¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
