¥¬ー¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ～´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢3T¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð～
¡¡Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ºû»³ ¿¸°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡×¡Ë¡¢¥¹¥êー¡¦¥Ä¥êー¥º¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊThree Trees Pte. Ltd.¡¢°Ê²¼¡Ö3T¡×¡Ë¤Î2¼Ò¤È¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦3T¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¬ー¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤ËÅìµþ¥¬¥¹¤¬»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¬ー¥ÊÃæÆîÉô¤Î¹ÓÇÑÃÏ¤Ë¿¢ÎÓ¤·¡¢¸¶À¸ÎÓ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ICVCM(¡ö1)¤ÎCCPs(¡ö2)¤ËÂ§¤Ã¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤½üµî¡¦µÛ¼ý¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò40Ç¯´Ö¤ÇÌó120ËütÁÏ½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£CO2¤Î½üµî¡¦µÛ¼ý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸¶À¸ÎÓ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¿¢ÎÓ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥Åù¡¢¥³¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¤Î¿Í¸¢Âº½Å¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯(¡ö3)¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿Í¸¢¤äÃÏ°è´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤ÎÉ¾²Á¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤Î²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖCompass2030¡×¤Ç¡Ö²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à(¡ö4)¹½ÃÛ¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖCO2¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤«¤éÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡¦Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ò±Û¤¨¡¢¥¬¥¹¤ò±Û¤¨¡¢Ì¤Íè¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¢£Åìµþ¥¬¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿Ç®¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¹âÅÙÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢e-¥á¥¿¥óÅù¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¦³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹(¡ö5)¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ´Ã£¡¦¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤ÎºöÄê(¡ö6)¤äÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Î¼õ¸¡(¡ö7)¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ëー¥º¤ª¤è¤Ó³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥Ë¥åー¤Î³È½¼(¡ö8)Åù¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê»Üºö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÃ±ÂÎÈÎÇä¤ÈÊ»¤»¤¿Îß·×¶¡µëµòÅÀ¿ô¤Ï300µòÅÀ¡¢¥Ð¥¤¥äー¥º¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹²ÃÌÁË¡¿Í¤Ï100Ë¡¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¼«Á³·Ï¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê(¡ö9)¤·¤¿¤Û¤«¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¿ä¿Ê(*10)¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÄ´Ã£ÌÖ¤Î³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ë³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤¬²áÇ®¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄ´Ã£¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶È³èÆ°¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Ï¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥ÉIGNITURE¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤È¤Î¶¦Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ÈÅìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢VPPÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëË¡¿Í¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³Äó·È(¡ö11)¤ä²ÈÄíÍÑÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡¦ÃßÅÅÃÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¾Ú(¡ö12)¤Ê¤É¡¢¶¨Æ¯¤·¤Æ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¶¨¶È¤ÎÎÎ°è¤ò¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£3T¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë3T¤Ï¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ÈÅìµþ¥¬¥¹¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É(¡ö13)¤¬½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨¶È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎ¾¼Ò¤Î½Ð»ñ¤Ê¤é¤Ó¤ËÃµº÷¤ÎÀ®²Ì¤¬É½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£3T¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î·×²èºöÄê¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿²òÀÏÅù¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£3T¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ÈÅìµþ¥¬¥¹¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGNITURE¡Ê¥¤¥°¥Ë¥Á¥ãー¡Ë¡×(¡ö14)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¡×¤Ë¸þ¤±¡¢2023Ç¯11·î¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIGNITURE¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖIGNITURE¡×¤Î²¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤´²ÈÄí¡¢Ë¡¿Í¡¢ÃÏ°è¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÖºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ¡¦ÍøÊØÀ¡¦¸úÎ¨À¸þ¾å¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤ËË¤«¤ÊÌ¤Íè¡×¤È¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¸³è¡¦»ö¶È¡×¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Î¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§Integrity Council for the Voluntary Carbon Market¤ÎÎ¬¡£¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀßÄê¤·¡¢°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¡£
¡ö2¡§Core Carbon Principles¤ÎÎ¬¡£Ãæ³ËÃºÁÇ¸¶Â§¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ©ÌÀÀ¤È´Ä¶À°¹çÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡ö3¡§¡ÖÅìµþ³¤¾å¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ø¿Í¸¢Âº½Å¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡Ù¤òºöÄê¡×¡Ê2025Ç¯8·î12ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20250812-02.html)
¡ö4¡§Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÎÎ°è¤Îµ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦ÃÎ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ê¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶ÈÀ¸ÂÖ·Ï
¡ö5¡§¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤ÎÁí¾Î¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¡×¤Î»ÈÍÑ³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2024Ç¯9·î2ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20240902-02.html)¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä³«»Ï»þ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅÔ»Ô¥¬¥¹¡×
¡ö6¡§Åìµþ¥¬¥¹ÆÈ¼«¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ¾²Á´ð½à¤òºöÄê¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Verra¤äGold Standard¤È¤¤¤Ã¤¿´ð½à¤Ë²Ã¤¨¡¢ICVCM¤ÎCCPs¤ä´ØÏ¢³ÊÉÕ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î»Ø¿ËÅù¤ò»²¾È¤·¡¢¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤ÇÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü
¡ö7¡§¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅÔ»Ô¥¬¥¹»»Äê¥ëー¥ë¡×¤òºîÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤ÆüËÜÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½¤Ë¤è¤ëÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü
¡ö8¡§¡ÖSHKÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´À°¸åÇÓ½Ð·¸¿ô¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ëÅÔ»Ô¥¬¥¹¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2024Ç¯4·î9ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20240409-01.html)
¡ö9¡§¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Á³·Ï¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¡¦¥Ùー¥¹¥É¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ø¤ÎºÇÂç2,500ËüÊÆ¥É¥ë¤Î½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2024Ç¯9·î2ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20240902-01.html)
¡ö10¡§¡ÖJ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2024Ç¯12·î18ÆüÅìµþ¥¬¥¹¡¦¥¯¥ì¥¢¥È¥¥¥é³ô¼°²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20241218-03.html)
¡ö11¡§¡ÖVPP»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê2021Ç¯11·î19Æü ´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦Åìµþ¥¬¥¹È¯É½¡Ë(https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2021/pdf/20211119_1j.pdf)
¡ö12¡§¡Ö²ÈÄíÍÑÇ³ÎÁÅÅÃÓ¡Ö¥¨¥Í¥Õ¥¡ー¥à¡×¤ª¤è¤Ó²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤Î·²À©¸æ¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ñ¥ïー¥×¥é¥ó¥È¼Â¾Ú¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2021Ç¯6·î8Æü´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦Åìµþ¥¬¥¹È¯É½¡Ë¡×(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20210608-01.html)
¡ö13¡§¡Ö´Ä¶¡¦Ã¦ÃºÁÇÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³«È¯µ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¡×¡Ê2023Ç¯5·î23ÆüÈ¯É½¡Ë(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/topics/20230523-01.html)
¡Ö¡ØICJ2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù66²¯±ß¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯¥íー¥º¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡Ê2023Ç¯10·î13Æü ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë(https://inclusionjapan.com/article/%e3%80%8eicj2%e5%8f%b7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%8f66%e5%84%84%e5%86%86%e3%81%a7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ae%e3%81%8a/)
¡ö14¡§IGNITURE¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://igniture.tokyo-gas.co.jp/)
