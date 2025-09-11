Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È·Ð¸³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ëÆ°²è¥·¥êー¥º¡ÖAERA with her¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
½µ´©»ï¤È¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖAERA¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¡Êhttps://www.youtube.com/@aera_net¡Ë¤Ç¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆ°²è¥·¥êー¥º¡ÖAERA with her¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£³Æ´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Ê¤É¤Ç¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢»Å»ö¤Ç¤Î¶ìÏ«¤äÃ£À®´¶¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½Ñ¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È·Ð¸³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
1²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥á¥ë¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¡¦¿ÀÆ£°¡Ìð¤µ¤ó¡£»Å»ö¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ã¥Èー¤äÉô²¼¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥¨¥é¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¡Ú¤¢¡ÛÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¡×¡Ö¡Ú¤¨¡Ûº£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤¿±ï¡×¡Ö¡Ú¤é¡Û»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¡Ö¥¢¥¨¥é¹½Ê¸¥Èー¥¯¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
Æ°²èÇÛ¿®¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ä¡Ä¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡¿ÀÆ£°¡Ìð¤µ¤ó
9·î²¼½Ü¡Ä¡Ä»°É©UFG¶ä¹Ô¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡³§Àî»ÖÊÝ¤µ¤ó
10·î¾å½Ü¡Ä¡ÄÌÀ¼£¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤ÀïÎ¬ÉûËÜÉôÄ¹¡¡¾ï¾¾²í»Ò¤µ¤ó
Ê¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢AERA¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌÚÂ¼·Ã»Ò¡£¡ÖAERA¤ÏÁÏ´©°ÊÍè¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Êý¤äÆ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¡¢°ì¿Í¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¸À¤¨¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=r9pSyjclwig ]
AERA¡§1988Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹½µ´©»ï¡£Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¡Ö½÷À¡ßÆ¯¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ¹´üÏ¢ºÜÃæ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡ÖAERA DIGITAL¡×¤òÅ¸³«¡£Éý¹¤¤µ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥Æー¥Ö¥ë¤äÆÉ¼Ô¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
AERA¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÌÚÂ¼·Ã»Ò¡§1999Ç¯¡¢Ä«Æü¿·Ê¹Æþ¼Ò¡£Ä«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËAERAÊÔ½¸Éô¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢AERA°ì¶Ú20Ç¯Ä¶¡£22Ç¯4·î¤«¤é25Ç¯3·î¤Þ¤ÇAERAÊÔ½¸Ä¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢AERA¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ë²è¡¦È¯¿®¤òÃ´Åö¡£Æó»ù¤ÎÊì
Æ°²è¥·¥êー¥º¡§AERA with her
ÇÛ¿®¾ì½ê¡§AERA¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/@aera_net¡Ë
Âè°ì²óÇÛ¿®¡§¥á¥ë¥·¥ã¥ó²ó¡¡¡ÚÁ°ÊÔ¡Ûhttps://youtu.be/VYp1x8DhP84
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸åÊÔ¡Ûhttps://youtu.be/vLCbAHT0ji0