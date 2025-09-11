¡Ø¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì2025¡ÙÂ³Êó£±.¡¡¥í¥Þº´²ì¥Ä¥¢ー¡¢³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡¢´ë²èÅ¸¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¾ÜºÙÈ¯É½¡ª
¡¡º´²ì¸©¤Ï¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎRPG¡Ø¥µ¥¬¡Ù¥·¥êー¥º¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì2025¡× ¤ò¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯£³·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Â³Êó¤È¤·¤Æ´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì2025¥È¥ìー¥éー :
https://youtu.be/yFTO98Q0EDY
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì ¹¶Î¬wiki :
https://romasaga.info/
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://twitter.com/romasaga_pref
1. ¥í¥Þº´²ì¥Ä¥¢ー2025¾ÜºÙÈ¯É½&9·î12Æü0»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡ª
¡¡¿·¥êー¥¸¥ç¥ó¤Î°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©Æâ¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥í¥Þº´²ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤òÁ´£µ²ó³«ºÅ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥³ー¥¹¤â¡¢¤ä¤¤â¤Î¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î£²¼ïÎà¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø¤ª¤è¤Ó½ÉÇñÀè
£±.¿·¥êー¥¸¥ç¥ó&Í´ÆÁ°ð²Ù¥³ー¥¹¡¡2025Ç¯11·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£¹Æü¡ÊÆü¡Ë°ËËüÎ¤Çñ
£².¿·¥êー¥¸¥ç¥ó&ÅâÄÅ¥³ー¥¹¡¡2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë ÅâÄÅÇñ
£³.¿·¥êー¥¸¥ç¥ó&º´²ì»ÔÆâ¥³ー¥¹¡¡2026Ç¯£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～18Æü¡ÊÆü¡Ë°ËËüÎ¤Çñ
£´.ÂçËþµÊ¥³ー¥¹¡¡2026Ç¯£²·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë ÅâÄÅ¡¦ÉðÍºÇñ
£µ.¿·¥êー¥¸¥ç¥ó&ÉðÍº¡¦ÂÀÎÉ¥³ー¥¹¡¡2026Ç¯£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£¸Æü¡ÊÆü¡ËÉðÍºÇñ
¢¨Êç½¸¿Í¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Ä¥¢ー¤ÏºÅ¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÎÁ¶â¤äÎ¹Äø¾ÜºÙ¡¢»²²Ã¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½ÌóÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß
¡üÍ½ÌóÀìÍÑ¥Úー¥¸(https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?TourNo=2bbd40def2d345f288e52ea5)
¡ü¿½¹þ³«»ÏÆü¡§£¹·î12Æü¡Ê¶â¡Ë 0:00～¡Ê¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë
¡ü¿½¹þÄùÀÚÆü¡§¥Ä¥¢ーËè¤ËÄùÀÚ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÍ½ÌóÀìÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥é¥¹¥Ü¤»¤ó¤»¤¤¤Î¥Ýー¥Á&¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥ï¥é¥¹¥Ü¤»¤ó¤»¤¤¤È°ì½ï¤Ë¥í¥Þº´²ì¤ÎËÁ¸±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥í¥Þº´²ì¤ä¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ª³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¾ÜºÙÈ¯É½¡ª
¡¡°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¤ÎÎ¾¥êー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ñ¸þ¤Î°Û¤Ê¤ë£²¤Ä¤Î¤ä¤¤â¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¡£´°À®ÉÊ¤Ï¾ÆÀ®¸å¡¢¤´¼«Âð¤ØÄ¾Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¡É¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Ï¤Ë¤ïÅòÆÝ¤ß³¨ÉÕ¤±
¡¡°ËËüÎ¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥¬¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ï¤Ë¤ï¡×¤ò·Á¤É¤Ã¤¿ÅòÆÝ¤ß¤Ë¡¢¸â¿Ü¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê²¼³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¾ÆÅÁÅý»º¶È²ñ´Û¡¡¢¨Í×ÅÅÏÃÍ½Ìó
ÂÎ¸³ÎÁ¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁ¡§ÊÌÅÓ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0955-22-6333
½»½ê¡§º´²ì¸©°ËËüÎ¤»ÔÂçÀîÆâÄ®Êº221ÈÖÃÏ£²
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-17:00 ¡Ê¼õÉÕ¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Þº´²ìÅ½¤ê³¨ÉÕ¤±
¡¡ÍÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Þº´²ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¾¼Ì¥·ー¥È¤ò»È¤Ã¤¿Å½¤ê³¨ÉÕ¤±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É®¤Ç³¨ÊÁ¤òÉÁ¤²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Å½¤ê³¨ÉÕ¤±ÍÑ¤ÎÅ¾¼Ì¥·ー¥È¤Ï¡¢º´²ì¸©¥³¥é¥Ü¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ø¥µ¥¬¡Ù¥·¥êー¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äº´²ì¸©¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¸©»ºÉÊ¤Î¥É¥Ã¥È³¨¡¢¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Ê¤ÉÁíÀª126¼ïÎà¡ªÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª»®ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¾¼Ì¥·ー¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¾ì¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¾¼Ì¥·ー¥È¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ£µËç¤Þ¤Ç¡£
²ñ¾ì£±.¡§ÆóµÜ´×»³ ÍÅÄ±ØÁ°Å¹¡¡¢¨Í×ÅÅÏÃÍ½Ìó
»®¥µ¥¤¥º¡§£µÀ£
ÂÎ¸³ÎÁ¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁ¡§ÊÌÅÓ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0955-43-2169
½»½ê¡§º´²ì¸©À¾¾¾±º·´ÍÅÄÄ®ËÜÄ®Êº993
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¿å¶âÅÚÆü 10:00-17:30 / ²ÐÌÚ 13:00-17:30
²ñ¾ì£².¡§ÂÎ¸³¹©Ë¼ ¤í¤¯¤íºÂ¡¡¢¨Í×ÅÅÏÃÍ½Ìó
»®¥µ¥¤¥º¡§£¶À£
ÂÎ¸³ÎÁ¡§6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁ¡§ÊÌÅÓ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0955-41-1302
½»½ê¡§º´²ì¸©À¾¾¾±º·´ÍÅÄÄ®Àô»³1ÃúÌÜ30ÈÖ£±¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§¶â～¿å 10:00-15:00¡Ê¼õÉÕ¤Ï14:30¤Þ¤Ç¡Ë¡ÊÌÚ¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»®¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÎòÂå¤Î¥í¥Þº´²ì¤ä¤¤â¤Î¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¤Ç´ë²èÅ¸³«ºÅ¡ª
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ä¤¤â¤Î¤ÎÎ¤¡Ö°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¡×¤Ç¤Î¥í¥Þº´²ì³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥í¥Þº´²ì¤ä¤¤â¤ÎÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ÎÍÒ¸µ¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÂÊª¤Î¥í¥Þº´²ì¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³Æ²ñ¾ì¤Ç¤ÏÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°ïÉÊ¤ä¡¢Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò¸«¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡üÍÅÄ²ñ¾ì
¾ì½ê¡§¶å½£Æ«¼§Ê¸²½´Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ü°ËËüÎ¤²ñ¾ì
¾ì½ê¡§°ËËüÎ¤¡¦ÍÅÄ¾ÆÅÁÅý»º¶È²ñ´Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯£±·î19Æü¡Ê·î¡Ë～£³·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨²ñ¾ì¤´¤È¤ËÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
4. º£Ç¯¤â¥í¥Þº´²ì¤¬Á´ÎÏ±þ±ç¡ªº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÉÁ¤¯µðÂç²£ÃÇËë
¡¡ÁÒ»ýÍ¡»á¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢¹â¤µÌó£µm¡¦ÉýÌó3.5m¤ÎµðÂç²£ÃÇËë¤È¤Ê¤Ã¤ÆSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ëº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ªº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à³«ºÅÆü¤ËSAGA¥¢¥êー¥Ê³°¤Î¥Ñー¥¯¥Æ¥é¥¹¤Ø·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¡¦°µ´¬¤Î²£ÃÇËë¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¡Ö¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤»¤ó¤»¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤»¤ó¤»¤¤¡×¤¬º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤¿¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¡¢»ØÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î£´Æü(ÅÚ)～2026Ç¯£´·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à³«ºÅÆü
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§SAGA ¥¢¥êー¥ÊÆâÁí¹ç°ÆÆâ½ê
ÇÛÉÛ¾ò·ï¡§º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¸ø¼°LINE¤ªÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã²èÌÌ¤òÄó¼¨
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â²ñ¾ìÆâ¤Ë¥³¥é¥Ü¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤Î·Ç½Ð¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó±é½Ð¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
5. Ï¢·È¥°¥Ã¥ºÂè2ÃÆÈ¯É½¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤ä¤¤â¤Î¤ä¡¢¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¡ª¥í¥Þº´²ìÆéÅç¾Æ¡ÖRoyal Family¡×
¡¡ÆéÅç¾Æ³«ÍÒ350Ç¯¤È¡Ø¥µ¥¬ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢£²¡Ù¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿ÆéÅç¾Æ¡£¾®ÎÓÃÒÈþ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡ØRoyal Family¡Ù¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢å«¡¦ÈË±É¡¦±ÊÂ³À¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢²È¤ÎÈË±É¤ä¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿Ê¸ÍÍ¡ÖÎØ·Ò(¤ï¤Ä¤Ê¤®)Ê¸(¤â¤ó)¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆéÅç¤ÎÎò»Ë¤È¥µ¥ó¥À¥¤¥ë¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î°ïÉÊ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ë¡£
À½Â¤¸µ¡§ÀÄ»³ÍÒ
ÆâÍÆ¡§Ä¾·Â23.5cm ¡¿ÌÚÈ¢¡¦»®Î©¤ÆÉÕ¤
²Á³Ê¡§35,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁ¡§ÊÌÅÓ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÃíÊ¸¤Ï¡¢¥í¥Þº´²ì¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹¤ËÀßÃÖ¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´ÃíÊ¸¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È¯Á÷¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
NOMANNE¡Ê¥Î¥Þ¥ó¥Í¡Ë¡ß¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì¡Ö¥¢¥»¥ë¥¹¡¦Çòé¬é¯É± ¸Å°ËËüÎ¤¥«¥Ã¥×¼ò¡×
¡¡ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡ÖNOMANNE¥Î¥Þ¥ó¥Í¡×¥³¥é¥ÜÂè£²ÃÆ¡£¥¢¥»¥ë¥¹¤ÈÇòé¬é¯É±¤¬¥«¥Ã¥×¼ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
°û¤ó¤À¸å¤â¥³¥Ã¥×¤ÎÂ¾¡¢²ÖÉÓ¤ä¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÂ¿ÍÑÅÓ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
À½Â¤¸µ¡§¸Å°ËËüÎ¤¼òÂ¤
ÆâÍÆ¡§¹â¤µ Ìó10.2cm¡¢¸ý·Â Ìó6.4cm¡¢ÍÆÎÌ 180ml
²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥½¡¦¥Ð
¡¡ÁÏ¶È150Ç¯¤Î°æ¾åÀ½ÌÍ¤¬ÆÏ¤±¤ë¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°¤Ê¤È¤í¤í¤½¤Ð¡£¹á¤êºÝÎ©¤Ä¤½¤ÐÊ´¤Ë»³°ò¤ÈÆÃÈÔÊ´¤òÀäÌ¯ÇÛ¹ç¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡Ø¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬¡Ù¤Î²û¤«¤·¤µ¤òÅ»¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡³ê¤é¤«¤Ê¹¢¤´¤·¤ÈÉ÷Ì£¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ïÉÊ¡£¤Ê¡¡¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ë¡¡¤¤µ¤Þ¤éー¡ª
À½Â¤¸µ¡§°æ¾åÀ½ÌÍ
ÆâÍÆ¡§80g¡ß£²Â«
²Á³Ê¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âSaGaÉ÷Ï¤ÄÌ¥¿¥ª¥ë¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì ¹¶Î¬ Wiki(https://romasaga.info/goods)¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²¹Í¾ðÊó¡Ø¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì¡×¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º´²ì¸©¤È¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¶¨Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£2014Ç¯¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°º´²ì¡×¤Ï¡¢º´²ì¸©¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡¢¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤Î³èÀ²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢º´²ì¸©¤È·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¼ê¤ò¤È¤ê¤¢¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿Î¾¼Ô¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯ËöÄ¹¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1989Ç¯È¯Çä¤Î¡ØËâ³¦Åã»Î¥µ¡¦¥¬¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹È¯¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¤Î¥·¥êー¥ºÁí¾Î¡£¥·¥êー¥º¥½¥Õ¥È¤ÎÀ¤³¦Îß·×½Ð²Ù¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉËÜ¿ô¤Ï1,100ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢JRPG¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ø¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¥¬ ¥ê¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2023Ç¯£¸·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´À¤³¦Îß·×3,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É°Ê¾å¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º¤Ï2024Ç¯¤Ë35¼þÇ¯µÇ°¥¤¥äー¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¥µ¥¬ ¥¨¥á¥é¥ë¥É ¥Ó¥è¥ó¥É¡Ù¡¢¥Õ¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥°¥µ¥¬2 ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ª¥Ö¥»¥Ö¥ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯2025Ç¯£³·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¬ ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢£² ¥ê¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¬¡×¥·¥êー¥º ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.jp.square-enix.com/saga_portal/)