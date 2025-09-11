´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤È¤Î¥¬ー¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê
Three Trees Pte. Ltd.¡Ê¼ÒÄ¹¡§À¶¿å¥¤¥¢¥ó¡¢°Ê²¼¡Ö3T¡×¡Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡×¡Ë¤È¡¢Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¬ー¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢3T¤ÏËÜÆü¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒK4 Ventures¡Ê°Ê²¼¡¢K4V¡Ë¤È¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¬ー¥ÊÃæÆîÉô¤Î¹ÓÇÑÃÏ¤Ë¿¢ÎÓ¤·¡¢¸¶À¸ÎÓ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ICVCM¡ö1¤ÎCCPs¡ö2¤ËÂ§¤Ã¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤½üµî¡¦µÛ¼ý¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò40Ç¯´Ö¤ÇÌó120ËütÁÏ½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CO2¤Î½üµî¡¦µÛ¼ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¶À¸ÎÓ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¿¢ÎÓ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥Åù¡¢¥³¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸½ºß Verra ¤Î Verified Carbon Standard¡ÊVCS¡Ë¤Ë ID 4126 ¤È¤·¤ÆÅÐµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ìó2,800¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¿¢ÎÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3T¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò50,000¥Ø¥¯¥¿ー¥ë°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ê¤É¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯
¢£´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢¥¬ー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ã¥ê¥ó¥¯¡ä(https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2025/pdf/20250911_1j.pdf)
¢£Åìµþ¥¬¥¹¡¢¥¬ー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ã¥ê¥ó¥¯¡ä(https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20250911-01.html)
¢£3T¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¡ã¥ê¥ó¥¯¡ä(https://3t.eco/ja/3t-kepco-investment-j/)
¢£´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¢3T ¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡ã¥ê¥ó¥¯¡ä(https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/notice_pdf/20250911_1.pdf)
´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
3T CEO À¶¿å¥¤¥¢¥ó
¶áÇ¯¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¡¦µÛ¼ý¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´ë¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤ä»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»Ô¾ì¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾ÅÅÎÏÍÍ¡¢Åìµþ¥¬¥¹ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¿¹ÎÓºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³»ñËÜ¤ÎºÆÀ¸¤È·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼ÂÁõ¤ËÄ©¤ß¡¢¸¡¾Ú²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤Å¤¯¤ê¤È¥¹¥±ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼«Á³´Ä¶¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤ÎÎ¾Î©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Global Optimism ÁÏÀß¥Ñー¥È¥Êー¡¢3T ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢¥È¥à¡¦¥ê¥ô¥§¥Ã¥È¡á¥«ー¥Ê¥Ã¥¯*3
¿¿¼Â¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤òºÆÀ¸¤·¡¢¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¹ÎÓ¤Ï¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÃºÁÇ¤òµÛ¼ý¡¦½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥·ー¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬ー¥Ê¤Ç¤Î¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼«Á³¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ò·èºö¡ÊNature-based Solutions¡Ë¤¬Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³ÈÂç¤¬º£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3T¤¬¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢º£¸å¤³¤Î³èÆ°¤¬À¤³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ö¥µ¥ï¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢½Âß··ò
´ë¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥â¥ó¥ºÅê¿®¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«°Ñ°÷²ñ¤Î¶¦Æ±°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç´ë¶È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¶¿å¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤¿¤Á¤ËµÓ¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÇ¯¼¡¤Î¡Ö¥³¥â¥ó¥º¼Ò²ñµ¯¶È²È¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿5Ç¯Á°¤«¤é»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹ÃÈ²½¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÀ¤³¦Åªµ¬ÌÏ²ÝÂê¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤¬ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î¤´È¯Å¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3T ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3T ¤Ï 2022Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ç¡¢ÂåÉ½¤ÏÆüËÜÀÒ¤ÎÀ¶¿å¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¡ÖºÆÀ¸·¿·ÐºÑ¤Î¼ÂÁõ¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¬ー¥Ê¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¤Ê¤É¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¿¹ÎÓºÆÀ¸¤ä¥¢¥°¥í¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¡Êº®ÇÀÎÓ¶È¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¤ÎÁÈÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3T ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÉô
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¬ー¥Ê¶¦ÏÂ¹ñÆîÀ¾Éô
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡¡¡¡¡§£´£°Ç¯´Ö¡Ê£²£°£²£µÇ¯～£²£°£¶£´Ç¯¡Ë
¿¢ÎÓÌÌÀÑ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§£²,£¸£°£°£è£á
¿¢ÎÓ³«»Ï»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
¿¢¼ù¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Ê¿¢¼ù¥¨¥ê¥¢¤«¤éÌó 50km ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥Ó¥êÊÝ¸îÃÏ¶è¡×¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¡¡ ´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç£³ÃúÌÜ£¶ÈÖ£±£¶¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¡¡ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡¿¹ Ë¾
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ÅÅµ¤»ö¶È¡¢Ç®¶¡µë»ö¶È¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¡¢¥¬¥¹¶¡µë»ö¶È Åù
ÀßÎ©Ç¯·îÆü £±£¹£µ£±Ç¯£µ·î£±Æü
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Three Trees Private Limited
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ 420 North Bridge Road #06-28 North Bridge Center Singapore 188727
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ À¶¿å¥¤¥¢¥ó
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¿¹ÎÓ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»ö¶È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÎÇä»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡ £²£°£²£²Ç¯£¸·î£²£µÆü
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß£±-£µ-£²£°
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼èÄùÌò¡¡ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡ºû»³ ¿¸°ì
¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢³¤³°¡¢ÅÔ»Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡ £±£¸£¸£µÇ¯£±£°·î£±Æü
µÓÃí
¡ö1¡§Integrity Council for the Voluntary Carbon Market¤ÎÎ¬¡£¼«¼çÅªÃºÁÇ»Ô¾ì¤Î¤¿¤á¤Î½½Á´ÀÉ¾µÄ²ñ¡£
¡ö2¡§Core Carbon Principles¤ÎÎ¬¡£Ãæ³ËÃºÁÇ¸¶Â§¡£¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ©ÌÀÀ¤È´Ä¶À°¹çÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¡ö3¡§¥È¥à¡¦¥ê¥ô¥§¥Ã¥È¡á¥«ー¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢UNFCCC»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¶¨ÄêÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Î©°Æ¤òÃ´¤Ã¤¿µ¤¸õ³°¸ò¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãø¼Ô¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£±Ñ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÁÎÎ··Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢CDPËÌÊÆÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥Ê¡¦¥Õ¥£¥²¥ì¥¹¤È¶¦¤Ëµ¤¸õ¹ÔÆ°ÁÈ¿¥¡ÖGlobal Optimism¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖThe Climate Pledge¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÏ¢·È¤äTED Countdown¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¶¦Ãø½ñ¡ØThe Future We Choose¡Ù¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖOutrage + Optimism¡×¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤¸õ´íµ¡²ò·è¤Ø¤Î´õË¾¤È¹ÔÆ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏBezos Earth Fund¤äEarthshot Prize¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñºÝÁÈ¿¥¤Ç½õ¸À³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¶µ°é¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬Ìî¤Ç¤âÉý¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d169203-1-e040601d60ffc9a14b92210e96bea94c.pdf