¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤¬´Ú¹ñ¡¦Åì¹ñÂç³Ø¤È¸ò´¹Î±³Ø¶¨Äê¤òÄù·ë ― ¹ñÆâ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï½é¡¢ÅÔ¿´¥½¥¦¥ë¤ÎÌ¾Ìç¹»¤È¤ÎÄó·È¤Ç´Ú¹ñÎ±³Ø¤ÎÁªÂò»è¤ò³È½¼
À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢³ØÄ¹¡§°ÂÃ£¤Þ¤ß¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åì¹ñÂç³Ø¡ÊÂç´ÚÌ±¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô¡Ë¤È¸ò´¹Î±³Ø¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Åì¹ñÂç³Ø¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ©¶µ·ÏÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿ÍÊ¸³Ø¤ä·Ý½Ñ¡¢±Ç²èÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤È¤·¤Æ½é¤ÎÊ©¶µ·ÏÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åì¹ñÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»öÎã¡£´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ±³ØÀè¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½ÑÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Âç¤ÎÄ¹´üÎ±³Ø¶¨Äê¹»¤Ï11¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢·×23¹»¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÎ±³Ø¤Ç¤Ï2015Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤òÎ±³ØÀè¤È¤·¤ÆÁª¤Ö³ØÀ¸¤Î³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶ÁÁ°¡Ê2015～2018Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï11.4¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Î±³ØÀ©ÅÙ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ³«¸å¡Ê2023～2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï40.9¡ó¤È¡¢Ìó3.6ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñÎ±³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¤äÈæ³ÓÅªÅÏ¹Ò¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤â¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶¨Äê¹»¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¤ÏÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀè¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅì¹ñÂç³Ø¤È¤Î¸ò´¹Î±³Ø¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿³ØÀ¸¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¡£Æ±¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Âç¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÎ±³Ø¶¨Äê¹»¤Ï3¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹´üÎ±³Ø¶¨Äê¹»¤Ï11¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è23¹»¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Î±³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¹ñÂç³Ø¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÃæ¿´Éô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯»äÎ©Áí¹çÂç³Ø¡£1906Ç¯¤ÎÌÀ¿Ê³Ø¹»ÁÏÎ©¤òµ¯¸»¤È¤·¡¢1946Ç¯¤ËÂç³Ø¤Ë¾º³Ê¤·¤¿´Ú¹ñ½é¤ÎÊ©¶µ·Ï»äÎ©Áí¹çÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥¦¥ëÃæ¿´Éô¤È¤¤¤¦È´·²¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È³ØÀ¸ÎÀ¤òÍÊ¤¹¤ë¡£Ìó20,000¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê©¶µ³Ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÍÊ¸³Ø¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¢Íý³Ø¡¢¹©³Ø¡¢°å³Ø¡¢·Ý½Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë³ØÉô¤òÈ÷¤¨¤¿Áí¹çÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¤È¸¦µæ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½³¦¤äÊ¸·ÝÊ¬Ìî¤Ë¤âÃøÌ¾¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÍÎÏÂç³Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Âç³Ø¤Ç¤¢¤ëÀ»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤ÈÊ©¶µ·ÏÂç³Ø¤Ç¤¢¤ëÅì¹ñÂç³Ø¤È¤Î´Ö¤Ç½é¤á¤ÆÄù·ë¤µ¤ì¤ë¸ò´¹Î±³Ø¶¨Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢½¡¶µÅªÇØ·Ê¤Î°Û¤Ê¤ëÎ¾¹»¤¬¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Åì¹ñÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¶¨Äê¤ÏÆüËÜ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤È¤Î½é¤Î¸ò´¹Î±³Ø¶¨Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½Ñ¸òÎ®¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸²½¤ä½¡¶µ¡¢»×ÁÛ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¹ñºÝ¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ´äÅÄ°ìÀ®¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡´Ú¹ñ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñ¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø½¬¼Ô¤ËÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬ÌÜÅª¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦J-POP¤¬¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¤Ëµó¤¬¤ë¡Ê¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢³¤³°ÆüËÜ¸ì¶µ°éµ¡´ØÄ´ºº¤è¤ê¡Ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¤â¡¢K-POP¤¬³Ø½¬¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÎÙ¹ñ¤Ë½»¤à¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÎ±³Ø´õË¾¼Ô¤¬Â¿¤¤À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó´Ú¹ñ¤ÎÂç³Ø¤È3¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¡£À»¿´¤Î³ØÀ¸¤¬Î±³Ø¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åì¹ñÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤â¤¼¤ÒËÜ³Ø¤òË¬¤ì¡¢³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢Áê¸ßÍý²ò¤È¼«Í³¤Ê¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÅì¹ñÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÆÃÊÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯»äÎ©Áí¹çÂç³Ø¡£1906Ç¯¤ËÌÀ¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢1946Ç¯¤ËÂç³Ø¤Ø¤È¾º³Ê¤·¤¿¡£