¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍý²Ê¤ÎÉÔ»×µÄ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈâ¡Û IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤¬9·î¤«¤é12·î¤Ë¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³¹ÖºÂ¡ÖIPU¤ï¤¯¤ï¤¯¥¥Ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸2025¡×¤ò³«ºÅ
IPU¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔÅì¶è¡Ë¤Ï9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾®³Ø4～6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Íý²Ê¤ÎÂÎ¸³¹ÖºÂ¡ÖIPU¤ï¤¯¤ï¤¯¥¥Ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸2025¡×¡ÊÁ´4Æü¡¦7²ó¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²Ã¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ÏÆ±Âç¤Î³ØÀ¸¤È¶¦¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤Î¸²Èù¶À¤òÍÑ¤¤¤¿´Ñ»¡¤äÀî¤Ç¤ÎÃ¸¿åµûÄ´ºº¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÆâÍÆ¤òÄ¶¤¨¤¿±þÍÑ¡¦È¯Å¸Åª¤ÊÆâÍÆ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¼«Á³¤ÎÉÔ»×µÄ¤äÌÌÇò¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüÄø¤Ï9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢³ÆÆü2²ó¡Ê11·î23Æü¤Î¤ß1²ó¡Ë¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡IPU¤ÎÍý²Ê¶µ»Õ½Î®¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖIPU¤ï¤¯¤ï¤¯¥¥Ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤ÆÍý²Ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¡¦ÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ÊªÍý¡¢²½³Ø¡¢À¸Êª¡¢ÃÏ³Ø¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¼«Á³¤ÎÉÔ»×µÄ¤òÂç³ØÀ¸¤È¶¦¤ËÃµµæ¤¹¤ë¡£
¡¡1²ó30Ê¬¤Î¹ÖºÂ¤òÁ´7²ó¹Ô¤¤¡¢Ê£¿ô²ó»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡ÖIPU¥¸¥å¥Ë¥¢Íý²Ê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¡ÖIPU¤ï¤¯¤ï¤¯¥¥Ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸2025¡×
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø Âè°ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢ÁÚÊ¬Àî¡ÊÂè5²ó¤Î¤ß ÀÖÈØ»ÔÎ©ºû²¬¾®³Ø¹»¶áÊÕ¡Ë
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û ¾®³Ø¹»4～6Ç¯À¸
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û ³Æ²ó30Ì¾¡ÊÊç½¸½ªÎ»¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û
¡¡Âè1²ó ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¤Õ¤·¤®¡×¡ÊÊªÍý¡Ë¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～14:30
¡¡Âè2²ó ¡Ö¿å¤Î¤Õ¤·¤®¡×¡Ê²½³Ø¡Ë¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～16:30
¡¡Âè3²ó ¡ÖÈùÀ¸Êª¤Î¤Õ¤·¤®¡×¡ÊÀ¸Êª¡Ë¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～14:30
¡¡Âè4²ó ¡Ö¸÷¤Î¤Õ¤·¤®¡×¡ÊÊªÍý¡Ë¡¡10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～16:30
¡¡Âè5²ó ¡ÖÃ¸¿åµû¤È´Ä¶¡×¡ÊÀ¸Êª¡Ë¡¡11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～16:30 ¡ÊÁÚÊ¬Àî¡Ë
¡¡Âè6²ó ¡ÖÂçÃÏ¡¦ÃÏÁØ¤Î¤Õ¤·¤®¡×¡ÊÃÏ³Ø¡Ë¡¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～14:30
¡¡Âè7²ó ¡Ö½©¤Î¿¢ÊªÃµ¸¡¡×¡ÊÀ¸Êª¡Ë¡¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë15:00～16:30
¡¡IPU¥¸¥å¥Ë¥¢Íý²Ê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¼øÍ¿¼°¡¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë16:30～
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û ´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø Íý²Ê¶µ»Õ½Î®
¡Ú¸å¡¡±ç¡Û ²¬»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢ÀÖÈØ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ÚURL¡Û https://ipu-japan.ac.jp/news/34410/
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¦Âè5²óÌÜ¤ÏIPU¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®³Ø¹»Íý²Ê¤Î»ØÆ³ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±þÍÑ¡¦È¯Å¸¤È¤Ê¤ë´Ñ»¡¡¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿»£±Æ¤·¡¢Âç³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ä¹ÊóÊª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦º£Ç¯ÅÙ¤ÎÂè7²ó½¤Î»»þ¤Ë½êÄê¤Î²ó¿ô¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿»ùÆ¸¤Ë¡ÖIPU¥¸¥å¥Ë¥¢Íý²Ê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üIPUÍý²Ê¶µ»Õ½Î®
¡¡Ê¿À®27Ç¯ÅÙ¡¢¡ÖÍý²Ê¤Ë¶¯¤¤ÀèÀ¸¤ò°éÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢Íý²Ê¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Íý²Ê¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Î¹â¤¤¶µ»Õ¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«Àß¡£¡Ö¼Â´¶¡×¡ÖÂÎÆÀ¡×¡Ö²ñÆÀ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Âç³Ø¤ÎÍý²Ê¼¼¤Ç³Ø¤Ö¤Û¤«¡¢¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ï https://ipurika.jp/
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤¬¡ÖIPU¤ï¤¯¤ï¤¯¥¥Ã¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¼«Í³¸¦µæÈ¯É½²ñ¡×¤ò¼Â»Ü ― ¾®³ØÀ¸¤Î¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸¦µæ¤òIPUÀ¸¤¬»Ù±ç¡¢Ì¤Íè¤Î²Ê³Ø¼Ô¤ò°é¤àÇ®¤Ä©Àï¡Ê2024.03.25¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-52945.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âç³ØÉ¾²Á¡¦IR¼¼
°æ¾åÁï
½»½ê¡§²¬»³¸©²¬»³»ÔÅì¶èÀ¥¸ÍÄ®´Ñ²»»û721
TEL¡§0862015240
FAX¡§0869080220
¥áー¥ë¡§s.inoue@ipu-japan.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/