¡Ú³«»Ï1»þ´Ö¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¡Û¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¾åÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±µ¡Ç½À¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡¢Makuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¡ª
°åÎÅÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥À¥¤¥ä¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.daiyak.co.jp/)¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Èø¹Àµª¡Ë¤Ï¡¢Â¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¥·¥çー¥È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¡ÖDARWING¡Ê¥Àー¥¦¥£¥ó¡Ë¥¢¥¹¥êー¥È ¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈMakuake¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½éÆü¤ÇÌÜÉ¸¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ258¡óÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.makuake.com/project/daiyak-13/
DARWING ¥¢¥¹¥êー¥È ¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥× ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDARWING ¥¢¥¹¥êー¥È ¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¤¬Áª¼ê»þÂå¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£Ìîµå¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÅù¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢ÍýÁÛ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£±. ÂÀ¤â¤âÁ°ÌÌ¤ÎÆóÁØ¹½Â¤
¥µ¥Ýー¥¿ーµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÆóÁØ¹½Â¤¤¬µÓ¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤È¤â¤ËµÓ¤¬¼«Á³¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë´¶³Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§£². ¿½ÌÀ¤Î¹â¤µ
Í¥¤·¤¤Ãå°µ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó200¡ó°Ê¾å¤Î¹â¤¤¿½ÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§£³. ¹üÈ×¤¬Á°¤Ë·¹¤¯¤è¤¦¤Ë¹øÂ¦¤òÄ¹¤á¤ËÀß·×
¹üÈ×¤òÁ°¤Ë·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ø¤Ë¼«Á³¤ÊS»ú¥«ー¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»þ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー ¾åÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌ¤Íè¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡ÖÌ¤Íè¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ¤Î¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ö¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ÖDARWING ¥¢¥¹¥êー¥È ¥·¥çー¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Î¸ø¼°PR¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º ¾åÅÄ¹ä»Ë¤µ¤ó
-¶¦Æ±³«È¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«-
º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁÇºàÁªÄê¤«¤éÃåÍÑ´¶¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ëµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³«È¯²ñµÄ¤ä¸¡¾Ú¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ú¥¢¥¹¥êー¥È´¿´î¡Û¾åÅÄ¹ä»Ë¡ß¥À¥¤¥ä¹©¶È¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖÃå¤ë¶ÚÆù¡×¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡Ä¡¡¡Ê2025.09.08¸ø³«¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2OnvMINODak ]
Makuake Àè¹ÔÈ¯Çä¾ðÊó
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë22¡§00
https://www.makuake.com/project/daiyak-13/
¥µ¥¤¥º¡§¥á¥ó¥ºL¡¢¥á¥ó¥ºM¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹L¡¢¥ì¥Ç¥£ー¥¹M
É¸½à²Á³Ê¡§12,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÍ½Äê¡§11·î¾å½Ü
²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú¥À¥¤¥ä¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©701-0203 ²¬»³¸©²¬»³»ÔÆî¶è¸Å¿·ÅÄ1125
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾Èø¹Àµª
ÀßÎ©¡§1963Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
Tel¡§086-282-1245¡ÊÊ¿Æü¡§9¡§00～17¡§30¡Ë
Fax¡§086-282-1246
Mail¡§info@daiyak.co.jp
URL¡§https://www.daiyak.co.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/daiyak_medical/¡¡¡Ê@daiyak_medical¡Ë
¸ø¼°X¡§https://x.com/daiyak_medical
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¥¢¥·¥¹¥È¥¹ー¥Ä¡¢¥Æー¥Ô¥ó¥°¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä