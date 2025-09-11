オーダーメイドの介護サービス『イチロウ』を提供するイチロウ株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、明治安田未来共創投資事業有限責任組合（以下、明治安田未来共創ファンド）は、オーダーメイドの介護サービス『イチロウ』を提供するイチロウ株式会社（本社：東京都渋谷区 / 以下、イチロウ）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

イチロウは、急速に拡大する介護市場において、介護×テクノロジーによる業界の課題解決を目指し、サービスの発展に取り組んでいます。2025年2月には、同社が代表理事として「介護関連サービス事業協会」を経済産業省と連携して設立するなど、自社サービスの発展のみならず、持続可能な介護サービスの推進と業界全体の未来づくりを牽引しています。

現行の介護保険制度は、サービス内容や利用時間に制約があることから、要介護者や家族の多様なニーズに応えきれていない状況です。イチロウはこれらの課題に対し、介護保険外の領域で24時間365日、1回2時間からのスポット利用や、最短当日から利用できるなど、個々のニーズに応じた柔軟なサポートを提供しています。

イチロウは今回の資金調達を機に、サービス基盤を一層強化する方針です。特に「利用者の体験」「介護士・看護師を中心とした働き手の就労環境」の向上に加え、「介護業務支援システムの高度化」に注力します。加えて、全国の事業者との連携を拡大し、地域に根ざした持続可能な介護サービスの提供や新規プロダクトも開発予定です。これらの取り組みを通じて、介護に関わるステークホルダーの体験を向上し、介護業界が抱える課題解決を目指しています。

グローバル・ブレインは、介護業界の課題を解決するイチロウの本質的な提供価値と、さらなる飛躍の成長ポテンシャルを高く評価し、出資を決定いたしました。イチロウが掲げる「誰もが幸せな最期を迎えられる社会」というビジョンの達成に貢献できるよう、多面的なサポートを行ってまいります。

■イチロウについて

会社名 イチロウ株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル5階

代表者 水野 友喜

設立日 2017年4月

事業内容 オーダーメイド介護サービス『イチロウ』を提供

URL https://corp.ichirou.co.jp/

■明治安田未来共創ファンドについて

登記上の名称 明治安田未来共創投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年

有限責任組合員 明治安田生命保険相互会社

投資対象 １.人々の健康の維持・増進

２.地域社会の活性化

３.新たな体験を生み出す技術の革新

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com