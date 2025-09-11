「ツイステッド・メタル」シーズン2│アンソニー・マッキー & ステファニー・ベアトリス 特別インタビュー映像解禁

ＨＪホールディングス株式会社(C) 2025 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.

映画『アベンジャーズ』シリーズにて新キャプテン・アメリカを演じたアンソニー・マッキーと、映画『ゾンビランド』や『デッドプール』の脚本家がタッグを組み、伝説的ゲームを実写ドラマ化。2023年7月にアメリカの動画配信サイトPeacockで配信された「ツイステッド・メタル」は、配信開始から2週間でPeacock史上最も視聴されたコメディシリーズ作品として新記録を樹立。そんな猛スピードで広まったドラマ「ツイステッド・メタル」シーズン2がオンライン動画配信サービスHuluでいよいよ来週9月20日(土)から全話独占配信いたします。

原作となったゲーム「ツイステッド・メタル」は、人気ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズのクリエイター デイビッド・ジャッフェ氏が手掛けたカーアクションゲームで、1995年に第1作が発売され、海外では計8作品がリリースされています。シリーズを通してアイスクリーム・トラックに乗った謎のピエロ“スウィート・トゥース”が登場するのが特徴で、そのインパクト抜群の強烈なキャラクターはカルト的な人気を誇っています。

シーズン2が本国で発表されて以降 、米国内メディアでは、1,400件以上の記事掲載、2億2400万以上のインプレッションに到達し、配信前から大きく注目を集めています。さらに海外批評サイト Rotten Tomatoes (ロッテン・トマト) にてシーズン2の評価は、批評家スコア91%、オーディエンススコア80%(※2025年8月25日時点)と高評価を獲得し、批評家レビューにも「今作では、原作ゲームのファンはもちろんのこと、ゲームを一度もプレイしたことがない視聴者をも満足させることを目指した、本気の取り組みが感じられる」「終始勢いに満ち溢れる、まさに圧巻のエンターテインメント」と評されるなど、 その人気はさらに加速！

この度、運び屋・ジョン役のアンソニー・マッキーと、本能のままに行動する相棒・クワイエット役のステファニー・ベアトリスが撮影中の裏話やシーズン2の魅力を語る特別インタビュー映像を解禁いたします！特別インタビュー映像では、まず二人にシーズン2が決定した時のことを尋ねてみると、ステファニーは「絶対により過激になってカーアクションも増えると思った」と撮影が楽しみで待ちきれなかったことを熱く語り、アンソニーも「見どころ満載だよ」と、ステファニーの意見に同意して「《ツイステッド・メタル トーナメント》の中で新キャラがどう活躍するのか楽しみだった」と話しており、二人ともシーズン2のクランクインが待ちきれなかった様子が伺えます。続けてシーズン2の撮影で特に楽しかったキャラクターや共演者について聞くと、ステファニーは「全員よ」と即答。アンソニーは「僕が好きなキャラはヴァーミンだ。撮影現場で笑いをこらえきれない時があったよ」とヴァーミンが特にお気に入りだと教えてくれました。そして本シリーズの大きな見どころとなるカーアクションについてアンソニーに聞いてみると、閉鎖された空港の滑走路での撮影から始まったそうで「（車に）特殊なレバーが取り付けられてた。一種の緊急ブレーキさ。タイヤの動きを抑えることで速度調整しながら回転したり、車を滑らせたりできる。楽しかったよ」と当時を振り返りながら教えてくれました。またステファニーには今シーズンで大変だったことを尋ねると「キャプテン・アメリカ（＝アンソニー）についていくことね。毎朝4時に起きてトレーニングして…必死に食らいついてたわ。アンソニーの本当にすごいところは学ぶのが早くて、文句を言わないところよ。不平を言うような人ではないの。そんな彼の姿を見て、学ぶことがたくさんあった」とアンソニーのプロ精神に良い影響を受けたと語ってくれました。そして、シーズン2の見どころのひとつとなる《ツイステッド・メタル トーナメント》についてアンソニーに聞いてみると「各エピソードで、キャラが一人ずつ脱落していく。その脱落していく様子が一人ずつ違ってユニークなんだ。トーナメントという設定によって新たな面白みが生まれてドラマのスケール感も一気に増したよ」と、注目すべきポイントを教えてくれました。さらに、この特別インタビュー映像とあわせて、キャラクター相関図も解禁いたします！一度見たら忘れられないクセ強なキャラクター達の関係性を知ることでドラマ本編がますます楽しみになること必至です。

■インタビュー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NqpjR2BsHC0 ]

▼配信情報

「ツイステッド・メタル」シーズン2 9月20日(土)から全話独占配信

▼作品情報

本作の舞台は、あるバグが世界中のコンピューターを破壊し、荒廃した終末世界。運び屋のジョン・ドウ（アンソニー・マッキー）はS1で、アメリカ3431kmを横断して危険なニューシカゴへ向かい荷物を無事に届けるというミッションを見事成功させるが、最後に衝撃の事実が明かされ、絶望的な結末を迎えることになった。S2では、ジョンが相棒のクワイエットと共に、謎に包まれた男・カリプソが主催する《ツイステッド・メタル トーナメント》に参戦。このトーナメントを制した者には、１つだけ願いを何でも叶えるという。過去に戦ったことのあるお馴染みの顔ぶれに加えて、新たな「クセ強」な敵たちが参戦。その中には、S1でも全面対峙した殺人ピエロ スウィート・トゥースも健在。そんな一筋縄ではいかない面々に囲まれ、何でもありのド派手なカーバトルがデッドヒートしていく。さらに、長い間行方不明だったジョンの妹であり、自警組織を率いるドールフェイスとの再会が、彼の行く末に新たな波乱を巻き起こす。果たして、ジョンとクワイエットはイカれたヤツらをぶっとばし、優勝することができるのか―――？

アクセル全開！絶体絶命のデスレースが、幕を開ける！

【出演】

アンソニー・マッキー（『アベンジャーズ』シリーズ）、ステファニー・ベアトリス（『ミラベルと魔法だらけの家』）、アンソニー・キャリガン（『スーパーマン』、「バリー」シリーズ）、声 の出演：ウィル・アーネット（『LEGO(R) ムービー』） 他

【製作総指揮】

マイケル・ジョナサン・スミス（「コブラ会」）、レット・リース（『デッドプール』シリーズ、『ゾンビランド』シリーズ）、ポール・ワーニック（『デッドプール』シリーズ、『ゾンビランド』シリーズ）、アンソニー・マッキー 他

また、Huluではブッカー賞を2度受賞した世界的巨匠マーガレット・アトウッドのディストピア文学をドラマ化した「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」シーズン1～5を全話配信中、そしてファイナルシーズンを毎週金曜に一話ずつ独占配信中です。全世界に衝撃を与えた心揺さぶる物語の始まりから結末までをお楽しみください。さらに、これまでに海外ドラマブームの火付け役となった“三大海外ドラマ”と称されるジャック・バウアー主演の「24 -TWENTY FOUR-」、「LOST」の全シーズンも配信中。そしてサバイバル・ヒューマンドラマの金字塔「ウォーキング・デッド」や、シカゴの街を守るという使命を持つ者たちを描く全米大ヒットドラマ「シカゴ」シリーズ、アメリカ海軍を舞台に国家を脅かす難事件を解決へと導く大ヒット犯罪捜査ドラマ「NCIS」シリーズ、さらに世界的にも大ヒットした伝説のクライム・サスペンス「CSI」シリーズ、ディック・ウルフが手掛ける犯罪アクションドラマ「FBI」シリーズや「LAW＆ORDER」シリーズなど、全世界で人気の海外ドラマを数多く配信し続けています。ぜひこの機会にHuluで話題の海外ドラマをご堪能ください。

