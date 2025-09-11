自転車パーツブランド「GORIX」が人気商品の、自転車用グリップ(GWR JEDi8)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～9/15(月)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX 自転車用グリップ(GWR JEDi8)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年9月11日(木)～9月15日(月)AM11:59まで
人気商品の「自転車サドル(VENTURE 12)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車用グリップ(GWR JEDi8)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/jedi8/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/jedi8
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCGBQJGM
販売価格：1,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車用グリップ
サイズ
135x135mm
重量
約120 /ペア
仕様
エルゴグリップ、ロックオンシステムソフトタッチ、VEXK素材
対応フィットハンドルバーの直径
20-22.2mm
生産国
台湾