自転車パーツブランド「GORIX」が人気商品の、自転車用グリップ(GWR JEDi8)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～9/15(月)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年9月11日(木)～9月15日(月)AM11:59まで


人気商品の「自転車サドル(VENTURE 12)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





























応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX 自転車用グリップ(GWR JEDi8)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/jedi8/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/jedi8


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCGBQJGM



販売価格：1,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車用グリップ


サイズ


135x135mm


重量


約120 /ペア


仕様


エルゴグリップ、ロックオンシステムソフトタッチ、VEXK素材


対応フィットハンドルバーの直径


20-22.2mm


生産国


台湾