巨人選手の「アクリルジオラマ」9月11日から販売【報知新聞社】

株式会社報知新聞社

株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、昨年に引き続き好きな巨人軍選手の写真を選んでつくる「アクリルジオラマ」を9月11日（木）12時から販売を開始します。サイトのＴＯＰページに掲載する20選手の中からメインの１選手を選択し、背景に好きな選手写真を２枚選んで完成です。メイン１枚＋背景2枚が同じ選手でも、メイン１枚＋背景２枚が違う選手でも選べます。お好みの選手を選択し、自分でカスタマイズするオンライン限定商品です。10月30日（木）23時59分までの期間限定ですが、受注生産なため売り切れることはありません。是非ともこの機会に、世界に一つだけのジャイアンツグッズを完成させましょう。

ご購入はこちらから :https://hochi-giants.hitokoma.net/＜選手ラインアップ＞（敬称略）

【投手】８選手

田中将大、大勢、山崎伊織、戸郷翔征、高梨雄平、船迫大雅、マルティネス、井上温大

【捕手】４選手

甲斐拓也、小林誠司、大城卓三、岸田行倫

【内野手】４選手

吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真

【外野手】４選手

長野久義、丸佳浩、オコエ瑠偉、浅野翔吾

＜商品概要＞

体裁：幅155ｍｍ、奥行40ｍｍ、高さ約180mm（選手によって前後致します）

販売価格：3,300円（税込）※別途送料

※単独でも楽しめるサブ台座つき

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社高速オフセット「ジャイアンツ アクリルジオラマ」担当係

メール：hochi-giants@hitokoma.net

電話：03-3275-3411

受付時間：9：00～17：00/土日祝日、年末年始除く

※「ジャイアンツ アクリルジオラマ」は、株式会社高速オフセットが製造・販売しております。