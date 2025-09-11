「カラーズジャパン株式会社」様、新規パートナー決定のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■契約内容■法人名/代表者
カラーズジャパン株式会社 /代表取締役 池田聡
■連絡先
所在地：石川県野々市市稲荷1-78
TEL：076-246-6688
■公式ホームページ
https://colorsjapan.jp
■業務内容
美容室での一般業務（カット・シャンプー・パーマ・カラー・メイク・ネイル・アイラッシュ）
■代表 池田聡 様コメント
地域に根ざす企業として、このたびツエーゲン金沢を全力で応援できることを心から誇りに思います。
そして能登復興には“人と人とのつながり”と“地域を愛する心”が欠かせません。
私たちは美容を通じて、必ず地域に笑顔と活気を取り戻す力になります。
ツエーゲン金沢の挑戦と共に、北陸に希望の炎を灯し、未来へとつなげてまいります。
この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「カラーズジャパン株式会社」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。
「カラーズジャパン株式会社 」様 新規パートナー決定について
■契約内容
ゴールドパートナー
カラーズジャパン株式会社 /代表取締役 池田聡
■連絡先
所在地：石川県野々市市稲荷1-78
TEL：076-246-6688
■公式ホームページ
https://colorsjapan.jp
■業務内容
美容室での一般業務（カット・シャンプー・パーマ・カラー・メイク・ネイル・アイラッシュ）
■代表 池田聡 様コメント
地域に根ざす企業として、このたびツエーゲン金沢を全力で応援できることを心から誇りに思います。
そして能登復興には“人と人とのつながり”と“地域を愛する心”が欠かせません。
私たちは美容を通じて、必ず地域に笑顔と活気を取り戻す力になります。
ツエーゲン金沢の挑戦と共に、北陸に希望の炎を灯し、未来へとつなげてまいります。