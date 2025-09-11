PIMENTE（ピモンテ）ブランド誕生２周年記念ノベルティプレゼントキャンペーンがスタート！

株式会社サザビーリーグ

株式会社サザビーリーグ（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 角田 良太）が2023年9月よりスタートした、服飾雑貨を展開する「PIMENTE（ピモンテ）」は、ブランド誕生２周年を記念したノベルティプレゼントキャンペーンをピモンテオンラインストア、ルミネ新宿店で開催いたします。昨年好評だったアニマルチャームとトートバッグがアップデートして登場。この機会に是非お買い物をお楽しみください。

・ノベルティプレゼントキャンペーンについて

＜オリジナルトートバッグ＞

合計25,000円（税込）以上ご購入につき１つプレゼントいたします。

W38cm×H26cmのA4サイズが横にすっぽり入るサイズです。持ち手が94cmあり、斜め掛けも可能です。他には無い形状が魅力のトートバッグです。

＜オリジナルトートバッグ＆アニマルチャーム＞

合計50,000円（税込）以上ご購入につき１つプレゼントいたします。

昨年も好評だったアニマルのチャームにPIMENTEのロゴが入った金のプレートが付いたミーアキャットのチャーム。トートバッグとセットでプレゼントいたします。

＜開催場所・時間＞

ピモンテ オンラインストア：2025年9月11日（木）12時～

ピモンテ ルミネ新宿店：2025年９月11日（木）11時～

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

※オンラインストアと店舗でキャンペーンの開始時間が異なりますので、予めご注意下さい。

※予約商品と通常お届け商品は、同時決済ができません。

※1つの会計の金額が、25,000円(税込)以上と 50,000円(税込)以上の場合に限ります。

複数のお会計を合算 しての配布は、行っておりませんので、予めご了承下さい。

※先にアニマルチャームが無くなった場合には 合計50,000円(税込)以上お買い上げいただいた場合でも、トートバッグのみのプレゼントとなります。

※オンラインでのご購入時は、ノベルティにチェックが入っていることをご確認ください。

(ご不要な場合はチェックを外してください。） また、カートにノベルティが追加されていない場合、

既にノベルティの配布は終了となっております。

PIMENTE（ピモンテ）について

Highlight is yours.

フランス語で「スパイスを効かせる」を意味するPIMENTE/ピモンテ。料理の味つけのように、おしゃれもどんなアイテムをどう取り入れるかで印象が変わっていきます。

PIMENTEが取り揃えるのは、オリジナルに加え国内外から念入りにセレクトしたジュエリーとシューズ、バッグの数々。取り入れ方のわかるレシピも参考に、“いつもの”スタイルをスパイスアップしてみませんか。

＜PIMENTE ONLINE STORE＞

https://pimente.jp/

＜PIMENTE LUMINE Shinjuku＞

https://pimente.jp/pages/shop

＜OFFICIAL INSTAGRAM＞

https://www.instagram.com/pimente_jp/

https://www.instagram.com/pimente_style/