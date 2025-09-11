畑の薬！？残暑を乗り切る！！「鳴門らっきょ餃子」で夏バテ回復タイムセール9月13日～21日で開催

もやい舎

徳島県鳴門市の特産品「鳴門らっきょ(R)」の新たな魅力を全国に発信する【もやい舎】（代表：藤井隆行）は、残暑の疲れが出やすいこの時期にぴったりの「鳴門らっきょ餃子」を、2025年9月13日（土）～21日（日）の1週間、公式オンラインストア(https://moyaisha.comachicart.com/)にて15％OFFでお届けする“夏バテ回復タイムセール”を開催いたします。

古くから「畑の薬」とも呼ばれるらっきょは、疲労回復をサポートすると言われるアリシンや、腸内環境を整えるフルクタンを含む食材。暑さで食欲が落ちがちな今だからこそ、“美味しく食べて元気になる” ための特別企画です。

鳴門産小粒らっきょの魅力を包んだ、新感覚餃子

本商品「鳴門らっきょ餃子」は、徳島・鳴門で育った希少な“小粒らっきょ”をたっぷりと使用し、これまでにありそうでなかった新しいスタイルの餃子として誕生しました。

らっきょ特有のシャキッとした食感を、加熱しても楽しめるよう、粗みじんの大きさや加工工程にまで工夫を凝らしました。さらに、自然な酸味と甘みのバランスにも徹底的にこだわり、約1年にわたって試行錯誤を重ねた一品です。

味わいに奥行きを加えるため、ミシュランシェフからも支持を受ける徳島・鳴門の老舗「井上味噌醤油」の伝統製法による常盤味噌を使用。まろやかで深みのある味噌が、らっきょの個性をやさしく引き立てています。 口に入れた瞬間、らっきょの風味がふわっと広がり、タレをつけなくても美味しく味わえる“素材の力”が魅力です。

地域の魅力が詰まったこの一品は、鳴門市のふるさと納税返礼品にも選ばれており、ご家庭用はもちろん、贈り物としても喜ばれています。 他にはないらっきょの個性を活かした、オリジナリティあふれる餃子として、日常の食卓にちょっとした驚きと楽しさをお届けします。

夏の疲れに、らっきょの力でやさしくリカバリー

もやい舎オンラインストア :https://moyaisha.comachicart.com/

夏の終わり、疲れがたまりがちなこの時期。そんなときこそ、昔から“畑の薬”とも呼ばれてきたらっきょの出番です。

らっきょには、「アリシン」という成分が含まれており、豚肉や鶏肉に多く含まれるビタミンB1と結びつくことで、疲労回復をサポートすると言われています。「鳴門らっきょ餃子」には、このアリシンとビタミンB1のどちらもが自然に含まれていて、美味しく食べることが、体の元気を取り戻すきっかけになる――そんな組み合わせに仕上げました。

さらにらっきょには、「フルクタン」という発酵性食物繊維も豊富に含まれています。これは、ゴボウやアスパラガスよりも多く含まれているとも言われ、腸内環境を整える成分として注目されて

います。腸の調子が整うことで、体のリズムや気分の安定にもつながり、「なんとなく疲れが取れない…」という夏バテ特有の不調にも、やさしく寄り添ってくれます。

シャキシャキのらっきょに、酸味と甘みのバランスがちょうどいい「鳴門らっきょ餃子」。

ただただ美味しい、そんな餃子が、いつのまにか、元気のもとになっていたら――それが何より嬉しいです。

夏のお疲れが出やすい今だからこそ 夏バテ回復タイムセール！

「鳴門らっきょ餃子」15％OFFの1週間タイムセール開催。

暑さの名残に、からだも気分も少しバテ気味。

そんな今だからこそ、美味しく元気になれる餃子をお得に味わっていただけるチャンスです。

2025年9月13日（土）～21日（日）

もやい舎公式オンラインストア(https://moyaisha.comachicart.com/)にて。

2箱セット（20ケ） 3,100円 → 2,635円

4箱セット（40ケ） 5,400円 → 4,590円

＊送料込み（北海道、沖縄以外）

背景にある地域への想い

鳴門らっきょ(R)は、「小粒でシャキシャキ」とした食感が魅力の高付加価値品。しかし、根切り作業はすべて手作業のため「小粒」であることでより一層効率が低く、労働人口減少が生産維持の大きな課題です。「鳴門らっきょ餃子」は、独創的な商品開発を通じて鳴門らっきょ(R)の価値を全国へ発信し、「らっきょといえば鳴門」と言われるブランドを築くための一歩。

「移住者だからこそできる視点で、地域に新しい風を吹き込みたい」移住2年目でふるさと納税返礼品にも採用されるなど、活動の幅を広げながら、持続的なにぎわいと関係人口の創出を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=E9M0qKe9Fwg ]

＊5分過ぎからもやい舎代表が鳴門らっきょ(R)について語る

【会社概要】

もやい舎

所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字山路327 B-203

代表者：藤井 隆行

事業内容：鳴門らっきょ(R)の加工・販売、地域ブランド開発

URL：https://moyaisha.comachicart.com

Instagram ：https://www.instagram.com/moyai_sha

【本件に関するお問い合わせ先】

E-mail：takafujii205@gmail.com

TEL：080-3123-2604