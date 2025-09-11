三浦獠太・深川麻衣・加藤諒がラジオドラマに出演！　STUTSの生演奏も。高輪ゲートウェイシティ・NEWoMan高輪を旅する9時間特番を9/15（月・祝）にオンエア

株式会社J-WAVE

J-WAVE HOLIDAY SPECIAL NEWoMan presents TAKANAWA SCRIPTS

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、9月15日（月・祝）9:00～17:55に特別番組『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL NEWoMan presents TAKANAWA SCRIPTS』（ナビゲーター：ノイハウス萌菜）をオンエアします。

本番組は「高輪ゲートウェイシティ」に本格開業する「NEWoManTAKANAWA」を舞台に、街の新しい価値や未来の都市像を探り、100年先の未来を描く未完成の街への想いを馳せながら、「街の在り方」などについて考えるキッカケを創る9時間の特別番組。音楽とストーリー、リアル体験を交えたオムニバスの“ドキュメンタリー映画”のようなプログラムです。

【3つのオムニバスストーリーをお届け】

番組では、「街でどんな風に過ごすか」、「どんな気分を気持ちを明日に持ち帰るか」という、都市における「生き方の問いかけ」を描くオリジナルラジオドラマ（＝SCRIPT）を放送。SCRIPT NAVIGATORとして、三浦獠太、深川麻衣、加藤諒の3名の俳優が出演します。

テーマは「リアル体験 - Real Feel」「やさしいつながり - Connect Softly」「地域との共創 - Common Ground」。それぞれが短編映画のように独立した物語を紡ぎながら、9時間全体を通じてひとつの都市像を浮かび上がらせ、新たに拓かれる街への期待感を膨らまします。

◆SCRIPT 1：リアル体験 - Real Feel（三浦獠太）

― 都市でしか得られない“行かないと感じられないもの”を探す旅

三浦獠太

◆SCRIPT 2：やさしいつながり - Connect Softly（深川麻衣）

― 人と人、社会とつながる「やさしさの総量」を描く物語

深川麻衣

◆SCRIPT 3：地域との共創 - Common Ground（加藤諒）

― 地域との共創をテーマに、都市における「共にある風景」を紡ぐ

【STUTSによるスペシャルライブ】

加藤諒

さらに番組のフィナーレとなる17時からは、令和を代表するプロデューサー／トラックメーカー STUTS が登場。

高輪ゲートウェイ駅、改札を出た目の前にある「Gateway Park」から、この日限りのスペシャルDJライブをお届けします。世代やジャンルを超えて数々のコラボレーションを生み出してきた彼が、新しい都市空間と共鳴し合う“未来のサウンド体験”を創り出します。

【メッセージを募集中。豪華プレゼントも】

STUTS

現在番組では「─My Favorite Cities─ 住んでみたい街、もう一度行きたいあの街」をテーマにメッセージを募集中です。

メッセージをお送りいただいた方の中から抽選で5名様に【NEWoMan TAKANAWA LUFTBAUM 28Fレストラン「The Public Place」ランチシェアコース＋1ドリンク（アルコール含む）1組4名様分】をプレゼントします。

▼メッセージはこちらから

https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250915/

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組タイトル：J-WAVE HOLIDAY SPECIAL NEWoMan presents TAKANAWA SCRIPTS

放送日：9月15日（月・祝）

放送時間：9:00～17:55

ナビゲーター：ノイハウス萌菜

ゲスト出演：三浦獠太、深川麻衣、加藤諒

ライブ出演：STUTS

番組HP： https://www.j-wave.co.jp/holiday/20250915/