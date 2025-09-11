【9月25日(木)16時から】VTuber・Vライバー事務所の運営・タレントプロデュースについて解説するウェビナー開催！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、ウェビナー「潰れない事務所の作り方～タレントが辞めず、IPの価値が上がり続ける事務所徹底解説～」を9月25日（木）16:00から開催します。

企業がVTuber、Vライバー事務所を運営する上で必要不可欠なタレント育成・プロデュースを中心に、事務所運営のポイントを解説。本ウェビナーを実施することで、VTuberやVライバーの人口創出やVTuber・Vライバー業界の発展に繋げていきたいと思っています。

《VTuber、Vライバー事務所運営の成功/失敗の分かれ道とは？》

拡大を続けるVTuber市場。これから新たにVTuber事務所立ち上げを目指す企業様、また所属VTuberの育成・プロデュースに悩む事務所様。成功と失敗を分ける境界線は一体どこにあるのでしょうか。本セミナーでは、その「差」を改めて整理し、事務所が「事業としてのVTuber」を成功に導くための考え方をお伝えします。

5,000名以上のVTuber、Vライバーの活動を支援してきたuyet代表プロデューサーの金井が、様々な事例を基に「伸びるVTuberのポイント」や「企業がVTuber事務所として取り組むべきこと」についてお話しします。

＜本ウェビナーで得られること＞

・伸び悩んでいるVTuberが陥りがちな共通点

・成功するVTuberに共通する具体的なポイント

・VTuber事務所が果たすべき役割とあるべき姿

＜本ウェビナーがおすすめの方＞

・VTuber事務所の運営・マネジメントに携わっている方

・所属VTuberの育成やプロデュースに課題を感じている方

・実践的なVTuberのグロース戦略を知りたい方

・これからVTuber事業への参入を検討している企業の担当者様

＼お申し込みはこちらから受け付けております！／

https://uyet.jp/webinar/vtubernext-20250911/

参加人数に制限がありますので、お早めにお申し込みください！

《登壇者のご紹介》

uyet 代表プロデューサー

KANAI

2018年よりANYCOLOR株式会社にてVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。 現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。

◻︎ABEMAにVTuber専門家として出演

◻︎クリエイター専門ウェブマガジン「CreatorZine」で連載

◻︎VTuber登龍門 審査員

◻︎バーチャル物産展プロデューサー

◻︎まちスパチャプロジェクトプロデューサー

◻︎ぶいめしプロデューサー

◻︎VTuber特化型webメディア「uyet media」編集統括

◻︎総勢1000人以上のVTuber支援を実施

◻︎VTuber事業専門家として企業の事業開発へ従事

《ウェビナー概要》

日時：2025年9月25日（木）16:00～17:00

参加費：無料（事前予約制）

会場：Zoom（オンライン）

主催：株式会社uyet

＜当日のスケジュール＞

15:55~16:00：開場

16:00~16:10：オープニング

16:10~16:50：ウェビナー

16:50~17:00：エンディング

（延長する可能性がございます）

《株式会社uyetについて》

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。

世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない“時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

▼uyet公式サイト：https://uyet.jp/

▼uyet公式X：https://twitter.com/uyet_inc

▼取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact