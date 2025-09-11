【6刷緊急重版決定】『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる　名前セラピー』が反響を呼び続け、ヒット中！

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）から発売中の『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる　名前セラピー』が、このたび6刷緊急重版を迎えました。





本書は、2009年発売のロングセラー書籍『【マイナビ文庫】人生が100倍楽しくなる　名前セラピー』を、加筆・修正し、約50ページを追加した増補改訂版です。『名言セラピー』でおなじみのひすいこたろう氏と、「名前のことだま」を研究したことだま教師・山下弘司氏がタッグを組んだ「名前」の教科書として、令和となった今も愛され続けています。




なぜ生まれてきたのか？その答えは、あなたの「名前」の中にあります。



名前の一つひとつの音には意味があり、それをひも解くことによって、あなたの使命、あなたがこの世に生まれてきた理由がわかります。



「ことば」を「ことだま」に。


「名前」を「使命に生きる名前」に。



令和の時代を日本の知恵（ことだま）で作っていきましょう。



名前には「人生の暗号」が隠れており、あなたの「氏名」にはあなたの「使命」（ミッション）が隠されている


「名前のことだま」50音一覧表で、あなたやあなたの大切な人の使命もわかります！


あなたの名前に秘められた使命とは？50音に隠された「暗号」


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tpbZ5WmPyJM ]


目次

はじまりの「あ」　名前を好きになると運命が変わる！ーーーbyこたろう


第1章　「名前のことだま」で幸せになる


第2章　知らなかった！ 名づけの不思議


第3章　あなたの名前から使命を見出そう


第4章　「名前のことだま」で出会いが100倍楽しくなる


第5章　ことだまの力をパワーアップさせる方法


おわりの「ん」　名前はあなたの天使ーーーbyこたろう


■「名前のことだま」50音一覧表



著者について

ひすいこたろう


「視点が変われば人生が変わる」をモットーに、ものの見方を追究。衛藤信之氏から心理学を学び、心理カウンセラー資格を取得。


『３秒でハッピーになる名言セラピー』がディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞で特別賞を受賞しベストセラーに。


他にも『あした死ぬかもよ？』『あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『今日、誰のために生きる？』（SHOGENとの共著　廣済堂出版）などベストセラー多数。



山下弘司


ことだま教師＆命名言霊学協会代表。福岡県生まれ。


「言霊」を基本にして使命と日本の知恵を伝える「名前のことだま」（命名言霊学）を2001年に独自に開発。


「氏名は使命」「改名から解明へ」「転職から天職」を名前のことだまを通して伝える。



書誌情報・商品URL

・書名：【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる　名前セラピー


・著者：ひすいこたろう、山下弘司


・定価：1,078円（本体980円＋税）


・判型：文庫判


・ページ数：304ページ


・ISBN：978-4-8399-8639-1


・発売日：2024年8月27日