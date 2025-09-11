【6刷緊急重版決定】『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる　名前セラピー』が反響を呼び続け、ヒット中！

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）から発売中の『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる 名前セラピー』が、このたび6刷緊急重版を迎えました。

本書は、2009年発売のロングセラー書籍『【マイナビ文庫】人生が100倍楽しくなる 名前セラピー』を、加筆・修正し、約50ページを追加した増補改訂版です。『名言セラピー』でおなじみのひすいこたろう氏と、「名前のことだま」を研究したことだま教師・山下弘司氏がタッグを組んだ「名前」の教科書として、令和となった今も愛され続けています。

なぜ生まれてきたのか？その答えは、あなたの「名前」の中にあります。

名前の一つひとつの音には意味があり、それをひも解くことによって、あなたの使命、あなたがこの世に生まれてきた理由がわかります。

「ことば」を「ことだま」に。

「名前」を「使命に生きる名前」に。



令和の時代を日本の知恵（ことだま）で作っていきましょう。

名前には「人生の暗号」が隠れており、あなたの「氏名」にはあなたの「使命」（ミッション）が隠されている「名前のことだま」50音一覧表で、あなたやあなたの大切な人の使命もわかります！

あなたの名前に秘められた使命とは？50音に隠された「暗号」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tpbZ5WmPyJM ]

目次

はじまりの「あ」 名前を好きになると運命が変わる！ーーーbyこたろう

第1章 「名前のことだま」で幸せになる

第2章 知らなかった！ 名づけの不思議

第3章 あなたの名前から使命を見出そう

第4章 「名前のことだま」で出会いが100倍楽しくなる

第5章 ことだまの力をパワーアップさせる方法

おわりの「ん」 名前はあなたの天使ーーーbyこたろう

■「名前のことだま」50音一覧表

著者について

ひすいこたろう

「視点が変われば人生が変わる」をモットーに、ものの見方を追究。衛藤信之氏から心理学を学び、心理カウンセラー資格を取得。

『３秒でハッピーになる名言セラピー』がディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞で特別賞を受賞しベストセラーに。

他にも『あした死ぬかもよ？』『あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『今日、誰のために生きる？』（SHOGENとの共著 廣済堂出版）などベストセラー多数。

山下弘司

ことだま教師＆命名言霊学協会代表。福岡県生まれ。

「言霊」を基本にして使命と日本の知恵を伝える「名前のことだま」（命名言霊学）を2001年に独自に開発。

「氏名は使命」「改名から解明へ」「転職から天職」を名前のことだまを通して伝える。

書誌情報・商品URL

・書名：【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる 名前セラピー

・著者：ひすいこたろう、山下弘司

・定価：1,078円（本体980円＋税）

・判型：文庫判

・ページ数：304ページ

・ISBN：978-4-8399-8639-1

・発売日：2024年8月27日