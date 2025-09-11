【6刷緊急重版決定】『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる 名前セラピー』が反響を呼び続け、ヒット中！
株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）から発売中の『【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる 名前セラピー』が、このたび6刷緊急重版を迎えました。
本書は、2009年発売のロングセラー書籍『【マイナビ文庫】人生が100倍楽しくなる 名前セラピー』を、加筆・修正し、約50ページを追加した増補改訂版です。『名言セラピー』でおなじみのひすいこたろう氏と、「名前のことだま」を研究したことだま教師・山下弘司氏がタッグを組んだ「名前」の教科書として、令和となった今も愛され続けています。
なぜ生まれてきたのか？その答えは、あなたの「名前」の中にあります。
名前の一つひとつの音には意味があり、それをひも解くことによって、あなたの使命、あなたがこの世に生まれてきた理由がわかります。
「ことば」を「ことだま」に。
「名前」を「使命に生きる名前」に。
令和の時代を日本の知恵（ことだま）で作っていきましょう。
名前には「人生の暗号」が隠れており、あなたの「氏名」にはあなたの「使命」（ミッション）が隠されている
「名前のことだま」50音一覧表で、あなたやあなたの大切な人の使命もわかります！
あなたの名前に秘められた使命とは？50音に隠された「暗号」
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tpbZ5WmPyJM ]
目次
はじまりの「あ」 名前を好きになると運命が変わる！ーーーbyこたろう
第1章 「名前のことだま」で幸せになる
第2章 知らなかった！ 名づけの不思議
第3章 あなたの名前から使命を見出そう
第4章 「名前のことだま」で出会いが100倍楽しくなる
第5章 ことだまの力をパワーアップさせる方法
おわりの「ん」 名前はあなたの天使ーーーbyこたろう
■「名前のことだま」50音一覧表
著者について
ひすいこたろう
「視点が変われば人生が変わる」をモットーに、ものの見方を追究。衛藤信之氏から心理学を学び、心理カウンセラー資格を取得。
『３秒でハッピーになる名言セラピー』がディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞で特別賞を受賞しベストセラーに。
他にも『あした死ぬかもよ？』『あなた次第でこの世界は素晴らしい場所になる』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『今日、誰のために生きる？』（SHOGENとの共著 廣済堂出版）などベストセラー多数。
山下弘司
ことだま教師＆命名言霊学協会代表。福岡県生まれ。
「言霊」を基本にして使命と日本の知恵を伝える「名前のことだま」（命名言霊学）を2001年に独自に開発。
「氏名は使命」「改名から解明へ」「転職から天職」を名前のことだまを通して伝える。
書誌情報・商品URL
・書名：【マイナビ文庫】増補新版 人生が100倍楽しくなる 名前セラピー
・著者：ひすいこたろう、山下弘司
・定価：1,078円（本体980円＋税）
・判型：文庫判
・ページ数：304ページ
・ISBN：978-4-8399-8639-1
・発売日：2024年8月27日