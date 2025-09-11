デスク下デッドスペースを丸ごと″収納＆クッション″化！容量100L超えの超大型オットマンを発売

ビーズ株式会社

弊社ゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2025年8月、デスク下をまるごと収納とクッションに変える「ストレージオットマン マックス BHT-1200(https://www.bauhutte.jp/product/bot840/)」を発売いたします。

快適なゲーム環境を追求するほど、周辺機器やグッズは増えていくもの。いつかまた使うかもと思い、とりあえず部屋に置いておくと、気がつけば机の上も床も物で溢れかえり、部屋全体がジャングルのようになっていませんか？「買ったデバイスの箱は置いておきたい！でも押し入れはもう満員…」「デスク上が物で溢れかえって、ゲームに集中できない！」そんな悩みを抱えるゲーマーは少なくありません。

本製品は、そんな散らかり放題のゲーム部屋に終止符を打つ、100リットルを超える超大容量の収納付きオットマンです。デスク周りのアイテムを一つにまとめてスッキリ片付け、広々とした快適な空間を手に入れることができます。収納後はゲーミングデスクの足元にスッキリ収められ、出し入れも簡単に行えます。「よく使うけれど、デスクや床の上には置いていなくていい」物を大量に収納して置ける、取り回しの良い一台です。

◆100リットル超の大容量＆カスタマイズ収納

約107リットルの広大な収納スペースを保有します。500mlペットボトルなら約96本、文庫本なら約300冊、カップ麺なら約96個も収納できる圧倒的な容量です。さらに、面ファスナーで自由に移動できる仕切り板付きで、収納するものに合わせて空間をカスタマイズ可能。バラバラになりがちな細かいアイテムも迷子になりません。

◆デスクと干渉しないキャスター位置設定

バウヒュッテのゲーミングデスクの脚部と干渉しない位置にキャスターを配置しており、デスク下に安定して設置することができます。座面高は44cmと、一般的なゲーミングチェアと組み合わせて使いやすい高さ設計。足元をふかふかのクッションで埋め尽くすことで、オットマンを利用してあぐらをかいたり、休憩中に足を伸ばしてリラックスしたりと、様々なスタイルで快適なゲーミング環境をサポートします。

◆部屋中どこでも移動できるキャスター付き

底面に搭載されたロック付きキャスターで、部屋中どこでもスムーズに移動できます。来客時にはリビングで腰掛けにしたり、ベッド横に置いてサイドテーブルにしたり、使いたい場所へ自由に持ち運ぶことが可能です。デスク下での使用時には、キャスターをロックしてしっかりと固定。不要な動きを抑え、安定した環境でゲームや作業に集中できます。

◆その他製品特長

○高反発クッション＆質感の良いソファ生地

耐久性を重視し、厚み10cmの高反発ウレタンクッションを採用。高級な印象を与える、粒綿のような凹凸テクスチャの生地。

○指挟み防止仕様

前面に開閉用の切り欠きを設け、指詰めを自然なデザインで防止。

○ガス圧でスムーズオープン

軽い力でスムーズに蓋を開けられるガススプリング機構。左右どちらにも付け替え可能。

○丸呑み注意

中に人や動物が入らないよう注意すること。

製品ページはこちら :https://www.bauhutte.jp/product/bot840/◆製品概要

【製品名】ストレージオットマン マックス BOT-840

【サイズ】幅85×奥行50×高さ44cm

【耐荷重】総耐荷重200kg（収納内部：50kg、座部：150kg）

【価 格】OP価格（税込参考：29,700円）

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte