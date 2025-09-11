秋ばて知らずのご褒美スイーツ、京都大丸に初登場！天然米麹甘酒×玄米粉で体も心も整える

■ 京都大丸に初出店、Siaeatsが新たな一歩を

株式会社Siayell

「人は食べるものからできている」をコンセプトに、美味しくて体にやさしい健康食を提案するSiaeats（シアイーツ）が、食文化の都・京都に初出店します。

これまで阪急西宮や東武池袋、千葉ペリエでのPOPUP出店では、延べ約1,500人以上のお客様にご支持いただき、健康志向のお客様から「美味しいのに体にいいなんて驚き」と高い評価を獲得してきました。

■秋ばてに天然米麹甘酒×玄米粉が効く理由

「なんだか疲れが抜けない…」そんな“秋ばて”の季節にこそ試してほしいのが、昔から“飲む点滴”と呼ばれてきた甘酒と、ふんわり優しい玄米粉の組み合わせ。甘酒に含まれる酵素やアミノ酸は、弱った体を内側からサポートしてくれます。

そして、完熟した玄米からできた玄米粉は消化に負担をかけず、落ちた食欲でもすっと体に入っていく。代表の藤澤は「秋ばての時期こそ、体に優しく、美味しく整えられるものを選んでほしい」と語ります。

■京都大丸での出品予定商品とこだわり

「砂糖を使っていないのにこんなに甘いなんて驚き。冷やして飲むとすっきりして、体が内側から整う感じがします。」40代女性天然米麹 甘酒｜1本 900円（税込）

240年の伝統が生む自然な甘さ

江戸時代から夏の滋養強壮に愛されてきた天然米麹甘酒。消化酵素や必須アミノ酸が豊富で、疲労回復や腸内環境サポートに最適です。「天然米麹甘酒はお酒？」と思う方も安心。アルコールは一切不使用です。

自然な甘みでしっとりした口あたりを実現しており、疲れた時にも、無理なく栄養を補給できます。

ほうじ茶スノーボール｜1袋 540円（税込）

福岡県産、全国生産量のわずか1/10という希少な八女茶を贅沢に使用。粉茶にすることで香りと旨みを最大限に引き出し、玄米粉の香ばしさとほどける食感で上品に仕上げました。

「口に入れた瞬間、ほうじ茶の深い味わいがふわっと広がり、疲れた体にもやさしい」と、多くのお客様からも好評です。食欲が落ちる季節でも、心と体をそっと整える一品です。

「香ばしくてほろっとほどける食感がたまらないです。甘さ控えめなので、仕事の合間でも楽しめます。」30代男性「グルテンフリーなのにしっとりしていて驚き！食欲が落ちたときも、美味しく食べられました」30代女性甘酒マドレーヌ5種セット｜1,944円（税込）

見た目・素材にこだわった罪悪感なしスイーツ

小麦・卵・乳製品・白砂糖不使用で仕立てた、玄米粉と天然米麹甘酒のしっとりマドレーヌ。

驚くほどの口どけと自然な甘さが特徴です。国産米油を使い誰でも安心して楽しめるため、毎日のごほうびにも、大切な方へのギフトにも最適。

■美味しさと健康を両立したスイーツで、日常に新しい習慣を

Siaeatsが提案するのは、ただ美味しいだけでなく、体にうれしい効果も感じられるスイーツ。小麦・卵・乳製品・白砂糖を使わず、玄米粉と天然米麹甘酒で仕立てたマドレーヌや、希少な八女茶を使用したほうじ茶スノーボールなど、秋ばて対策にぴったりのラインナップを揃えています。

2025年8月に長野県でグランドオープンしたカフェ＆バー「PATo（パト）」でも、多くの方が健康的な食を日常に取り入れて始めています。

今回の京都大丸での出店は、Siaeatsが全国展開を目指す新たな挑戦。味覚だけでなく体調も整えるスイーツで、京都のお客様に“美味しくて体にやさしい時間”を届けます。

■ 出店情報

2025年9月17日(水)～23日(火・祝) 10:00-20:00

大丸京都店 地階【ごちパラ活きいき処】（京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地）

株式会社Siayell代表藤澤美嘉■創業者メッセージ

Siaeats代表の藤澤美嘉は、自身の経験から「食」の可能性を強く信じています。「健康食は美味しくない」という固定観念を打ち破り、「美味しいから続けられる、続けられるから健康になれる」という新しい健康観を提案しています。

「食で体も心も整った経験があるから、食は“美味しいから続くもの”であるべきだと感じています。“天然米麹甘酒＋玄米粉スイーツ”で、秋バテ知らずの新しい食の習慣を届けたいんです」

■今後の展開

2025年10月22日～10月28日10:00-20:00 近鉄百貨店生駒店 （奈良県生駒市）

■公式アカウント・サイト

LINE公式アカウント：https://lin.ee/LZyLlRk(https://lin.ee/LZyLlRk)

└登録者には公式ECサイトで使えるお得なクーポン配布中！！

公式ECサイト： https://siaeats.siayell.jp/(https://siaeats.siayell.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/siaeats_by_siayell/(https://www.instagram.com/siaeats_by_siayell/)

└Instagramでは食材へのこだわりや最新情報をお届け



■会社概要

会社名：株式会社Siayell（シアエール）

代表者：代表取締役 藤澤 美嘉

所在地：〒380-0824

長野県長野市大字南長野南石堂町1252-9 ユニティー石堂606

設立 ：2024年3月

公式サイト：https://siayell.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当：高橋 理沙

MAIL：siaeats@siayell.jp

※掲載用高解像度画像、製品サンプル提供、創業者インタビュー等のご要望は、お気軽にご連絡ください。即日対応いたします。