トレンドとクラシックが融合したアパレルブランド″FELICITY″がローンチ
定番の柄は個性あるフォルムに落とし込み、アウターはオーバーサイズでメンズライクに。
“GOOD GIRL”でありながら“BAD”な世界にも踏み込む、相反する二面性。
プレッピーの象徴的アイテムに、エッジの効いたカッティングやボリューム感、異素材のレイヤリングを掛け合わせ、日常に新しい緊張感と遊び心を吹き込みます。
ファーストシーズンである2025AUTUMN&WINTERのテーマは"GOOD GIRL GONE BAD"。
意外性のある異素材のコンビネーションや、ダメージ・加工を施すことでグランジなムードを漂わせます。
そこに独創性とカルチャーの匂いを重ね、オリジナリティ溢れる唯一無二のスタイルを提案します。
ONLINE STORE https://felicity-official.com
INSTAGRAM https://www.instagram.com/felicity___official/(https://www.instagram.com/felicity___official)
【展開スケジュール】
公式オンラインストアにて9月より発売開始。
【POP UP STORE】
2025年9月26日～10月5日、PARCO池袋店にて初のPOP UP STOREを展開。
【商品/リースに関するお問い合わせ先】
felicity.info@gmail.com