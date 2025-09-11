トレンドとクラシックが融合したアパレルブランド″FELICITY″がローンチ

双日インフィニティ株式会社

プレッピーの象徴的アイテムに、エッジの効いたカッティングやボリューム感、異素材のレイヤリングを掛け合わせ、日常に新しい緊張感と遊び心を吹き込みます。

ファーストシーズンである2025AUTUMN&WINTERのテーマは"GOOD GIRL GONE BAD"。

定番の柄は個性あるフォルムに落とし込み、アウターはオーバーサイズでメンズライクに。

意外性のある異素材のコンビネーションや、ダメージ・加工を施すことでグランジなムードを漂わせます。

“GOOD GIRL”でありながら“BAD”な世界にも踏み込む、相反する二面性。

そこに独創性とカルチャーの匂いを重ね、オリジナリティ溢れる唯一無二のスタイルを提案します。

ONLINE STORE https://felicity-official.com

INSTAGRAM https://www.instagram.com/felicity___official/(https://www.instagram.com/felicity___official)

【展開スケジュール】

公式オンラインストアにて9月より発売開始。

【POP UP STORE】

2025年9月26日～10月5日、PARCO池袋店にて初のPOP UP STOREを展開。

【商品/リースに関するお問い合わせ先】

felicity.info@gmail.com