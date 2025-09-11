国内中学校・高等学校の文化祭に初導入！高さ2.4m巨大ガチャ「モンスターカプセル」が二松学舎大学附属柏中学校・高等学校「松陵祭」を盛り上げる

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2025年9月13日(土) 14日(日)の2日間二松学舎大学附属柏中学校・高等学校（千葉県柏市）で開催される文化祭「第56回松陵祭」に高さ2.4mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します。国内中学校・高等学校の文化祭では初めて導入されます。

「第56回松陵祭」のテーマは「アステリズム」※1！アステリズムをテーマとしてアステリズムを構成する星の光り方や色が違うように私たちも異なる個性を持っています。その個性を最大限光らせることができる「松陵祭」にしたいとのこと。巨大ガチャ「モンスターカプセル」を利用して今までにない体験を生徒の方に体験をして欲しいと教員の方からご相談頂き機材の導入に至りました。

※1アステリズムとは…名前のついてない星の集まりのことを指します。

巨大ガチャ「モンスターカプセル」には在校生だけでなく受験生の方もご参加できます。1回100円で挑戦でき、二松学舎大学附属柏中学校・高等学校のユニフォームを着たテディベアや、文化祭「松陵祭」のポスターデザインが印刷されたハッピーターン、じゃがりこなどのお菓子が当たります！

【二松学舎大学附属柏中学校・高等学校「第56回松陵祭」巨大ガチャ「モンスターカプセル」】

■二松学舎大学附属柏中学校・高等学校 「第56回松陵祭」

期間：2025年9月13日(土) 14日(日)の2日間 10:00~15:00

会場：〒277-0902 千葉県柏市大井2590

公式ホームページ

https://nishogakusha-kashiwa.ed.jp/

■「第56回松陵祭」 2025年9月13日(土) 14日(日)2日間のスクールバスダイヤ

「第56回松陵祭」は10時より開演となります。

ご来校の際はお車でも可能ですが、混みあうことが予想されるためバスでのご来校をおすすめします。

なお、松陵祭期間中は、特別バスダイヤで運行致します。

下記サイトよりご確認ください。

https://nishogakusha-kashiwa.ed.jp/urgent/15667/

■「第56回松陵祭」 受験生の参加申し込みはこちらから

当日は、生徒たちの活躍や学校生活の様子をご覧いただける貴重な機会となっております。

なお、受験生の皆さまは事前のお申し込みが必要となりますので、参加をご希望の方は本校HPよりお手続きください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

中学受験 https://mirai-compass.net/usr/nsgkaj/event/evtIndex.jsf

高校受験 https://mirai-compass.net/usr/nsgkah/event/evtIndex.jsf

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

https://monstercapsule.jp

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。