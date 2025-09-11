SOKUDAN、約5社中4社が継続利用で企業リピート率78％、顧客推奨度（NPS(R)）は+24ポイントを達成

CAMELORS株式会社

転職マーケットにいない即戦力人材を最速で獲得できる複業マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/business)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田根 靖之）は、企業リピート率78％、顧客が「同僚や友人に勧めたいか」を示す国際指標であるNPS(R)（ネット・プロモーター・スコア(R)）において、+24ポイントを記録したことをお知らせいたします。

業界平均を大きく上回る顧客推奨度 - NPS(R)+24ポイントを達成

NPS(R)（ネット・プロモーター・スコア(R)）とは、「あなたはこのサービスをどの程度、友人や同僚に勧めたいと思いますか？」という質問をもとに、推奨者（9～10点）から批判者（0～6点）を引いた割合で算出される国際的な顧客ロイヤルティ指標です。欧米では企業評価や株価にも影響を与える指標として広く活用されています。

NPS(R)はマイナス水準となることが多く、SOKUDANの類似業界である人材派遣業界（BtoB）の業界平均NPS(R)は－35.3ポイントという結果もあります（※）。そうした中で、当社が記録した+24ポイントは、ご利用企業様からの厚い信頼と積極的な推奨意向を示しており、サービス品質の高さを裏付ける結果となりました。

※ NTTコムオンライン「2022年の業界別NPS(R)ランキング1位と平均NPS(R)

https://www.nttcoms.com/service/nps/summary/(https://www.nttcoms.com/service/nps/summary/)



【SOKUDAN NPS(R)調査概要】

- 調査方法：アンケートフォーム

- 調査期間：2021年4月～2025年9月

- 有効回答者数：1,113件

- 調査対象：マッチングした企業の採用担当者

※NPS(R)は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です

約5社中4社が継続利用 - リピート率78％の高い信頼を獲得

SOKUDAN(https://sokudan.work/business)は、企業リピート率が78％という結果になりました（※）。約5社中4社という高い割合の企業様に継続してご利用いただいており、数多くのHR系サービスがある中で、初回のみの取引に留まらず、多くの企業様から継続的にお声がけをいただける高い満足度のサービスとなっております。

※25年度8月期上半期（24年9月～25年2月）に1名以上成約した企業のうち、25年8月までに追加で案件掲載を行った企業の割合

ご利用企業様からの声

SOKUDAN(https://sokudan.work/business)による迅速なマッチングを中心に、多くの高評価をいただいております。

株式会社PKSHA Technology様

・「欲しい人材を必要なタイミングで採用できる」SOKUDANのありがたみを実感しました。

・やはり、導入から人材を採用できるまでのスピードが本当に速い。

・すぐに案件を掲載して募集を始められますし、アクティブユーザーが多いからか、割と早いタイミングでたくさんの方々にご応募いただけました。

ノウンズ株式会社様

・理想の人材との出会いや採用のスピードアップ、工数の削減などはすべて解決できましたし、非常に満足しています。

・求人を掲載してから、求職者の応募までがとても早いです。そして応募数も多い。出足が良いため、その後の面談や採用に至るまで、イメージ通りのスピード感で進めることができました。

・経験豊富で意欲も高い方に多数出会えたのは、SOKUDANを利用したからこそだったのではないかと感じています。

・工数をかけずに応募を集め、採用面接に進められたので、課題だった採用の工数削減も大幅に実現できたと思いますね。

三菱地所株式会社様

・応募者のプロフィールを一覧で見ることができ、自分で人選しやすいです。

・いくつかのサービスに相談させていただいたんですが、一番スピードが速かったのがSOKUDANでした。

・どういう人材が良いのかを相談にのっていただきながら要件整理をいただいたことや、弊社にとって最適なプランを提案いただいたのが、導入を決めたきっかけになりました。

今後の展望

当社は今後も、ご利用企業様との信頼関係を基盤に、より高い付加価値を提供してまいります。NPS(R)の継続的な調査を通じて、サービス改善に反映しながら、多くの企業様の採用課題解決に繋げていきたいと考えております。

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business/)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではAIエンジニア、AIコンサルタントなども増えております。また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

