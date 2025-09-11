【不動産DX】ミスタービジネス、「StayConnect」に予約機能を搭載！マンスリーマンションの契約までを自動化

株式会社泉ハウジング

全国のウィークリー・マンスリーマンションの検索・予約サイト（https://www.mrb.co.jp）を運営する株式会社泉ハウジング（本社：茨城県神栖市、代表取締役：今泉 政直）は、マンスリーマンションなどの短期賃貸の予約・契約を自動化する「stayconnect（ステイコネクト）」に予約機能を新たにリリースすることをお知らせいたします。

マンスリーマンションの申込手続きを安全に簡単に。業務負荷を軽減する予約・契約システム「stayconnect（ステイコネクト）」。

ステイコネクトには、「住まい・滞在（Stay）に関するあらゆるサービスをつなげて（Connect）いく、つながりを保つ」という意味を込めました。

■「stayconnect（ステイコネクト）」サービス紹介サイトはこちら

https://stayconnect.jp/

■予約機能の提供（2025年9月末提供開始）

物件管理機能、料金プラン管理機能、自動見積機能、キャンペーン機能、メッセージ機能などの基本機能以外に、予約管理機能を提供開始いたします。

在庫状況がひとめで確認できます。１．予約・在庫カレンダー

予約確定・入居中・退去済みといった予約ステータスや、未請求・入金済・契約書締結済みといった業務ステータスも一目で把握が可能です。清掃や部屋止めも設定可能です。

請求書は何通でも簡単に出力可能。２．請求書作成機能

申込情報から簡単に請求書を発行できます。オプションの請求や延長分の請求書も発行が可能です。発行済み請求書に対する入金管理も可能で一目で請求入金情報を把握できます。

ダウンロード、電子サイン両方に対応。３．契約書作成機能（電子サイン）

予約情報からワンクリックで契約書を作成できます。建物一時使用契約書・定期借家契約書に対応しています。

電子サインは、GMOサインと提携。

キャンペーン割引も自動計算。４. 自動見積機能

問合せ後に必要な見積作成業務を自動化します。料金プランと連動し、業務負担を劇的に軽減。

見積金額の編集も可能です。

顧客とのやり取りをメッセージ機能へ集約し効率化。５. メッセージ機能

顧客毎のやりとりをメッセージ機能に集約することで、過去履歴も追える為、業務効率が格段にあがります。メッセージを送信すると登録済みメールに通知も送られます。

5．自動入居案内機能

ヒューマンエラーのでやすい入居案内も、事前に登録ができ自動的に入居者へ送信されます。

また、マンスリーマンションのお手続きを支援する各種便利機能を備え、今後も新たな機能を順次公開してまいります。機能の詳細はお気軽にお問い合わせください。

ミスタービジネスは、今後進化するAIとの連携を強化することで、お問い合わせ・申込・入居審査・契約・決済・入居に至るまでのプロセスの自動化を目指しています。

物件を運営する不動産会社、物件オーナー、入居者にとって、効率的な手続きを可能にする新たなスタンダードとして、stayconnectの機能強化とAI性能向上を進め、業界全体の生産性向上に大きく貢献していきます。

stayconnectから簡単に掲載が可能！「ミスタービジネス」は掲載料・月額利用料無料で掲載が可能です。

ステイコネクトの物件管理機能を利用して簡単に掲載が可能です。

入居者とのメッセージ機能、自動見積、お問い合わせ管理も無料でご利用できます。

集客強化・運営コスト削減・空室対策なら30年以上の運営実績のあるミスタービジネスへお任せください。

■不動産会社・物件オーナー向け、お問い合わせ・お申込みはこちら

https://www.mrb.co.jp/mb-membership

2025年1月、リニューアルしたウィークリー・マンスリーマンション情報サイト「ミスタービジネス」。

株式会社泉ハウジンググループについて

「住生活の総合産業化」を目指し業種・業界を横断するサービス提供企業へ

「マンスリーマンション」の言葉の生みの親でもある泉ハウジングは、平成元年1月1日に茨城県神栖市に創業。賃貸管理を中心として事業を展開しております。グループ会社には、中長期の滞在も可能な最新スタイルのステイ型ホテルサービス「トータルステイ」を運営。

【会社情報】

会社名：株式会社泉ハウジング ミスタービジネス事業本部

所在地：〒314-0127 茨城県神栖市木崎2398番地24

コーポレートサイト：https://www.kih.jp

代表取締役：今泉 政直

事業内容：マンスリーマンションの全国ポータルサイトの運営、マンスリー予約管理システム開発、マンスリーマンション運営、賃貸管理、不動産売買、不動産有効利用コンサルタントおよび経営企画、賃貸建物の運営企画、内装仕上げ工事業

免許：

宅地建物取引業者 茨城県知事（9）第4118号

賃貸住宅管理業者 国土交通大臣（2）第1019号

建築一式総合建設業 茨城県知事（特・19） 第30283号



【マンスリーマンション情報・予約「ミスタービジネス」】

URL：https://www.mrb.co.jp

