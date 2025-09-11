『ブラウンダスト2』シーズンイベント「Stigma of Dreams」を実施！少女ソーニャが織りなすゴシックホラー風の物語

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト２』において、本日2025年9月11日（木）から、シーズンイベント「Stigma of Dreams」（スティグマ オブ ドリームズ）を実施します。

また、シーズンイベントの主人公となる少女ソーニャの新コスチュームが登場します。

◆シーズンイベント「Stigma of Dreams」 9月25日(木)メンテナンスまで

シーズンイベント「Stigma of Dreams」では、ゴシックホラーのような重厚な雰囲気の中で展開されます。

コキュートスから脱出した少女ソーニャは、ダリアンによって「十二の椅子」がならぶ異空間へ導かれます。そこは”母の十二人の娘に用意された席”であり、ソーニャも選ばれし者であることを告げられます。彼女を快く思わないグレタの登場など、ソーニャに待ち受ける試練が描かれています。

シーズンイベントは期間限定で実施され、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。イベント商店では、報酬として得た「夜の祝杯」とアイテムを交換することができます。

なお、モンスターチェイサーでは、「深淵の月影ターニャ(光)」がボスとして登場します。

◆新コスチューム「深裏の夢 ソーニャ」

ピックアップ期間：9月25日(木)メンテナンス前まで

シーズンイベント「Stigma of Dreams」「Stigma of Dreams」ストーリー「Stigma of Dreams」ストーリー

シーズンイベント「Stigma of Dreams」の主人公となるソーニャの新コスチューム「深裏の夢 ソーニャ」と専用装備「アーテル・ヘカテ」がピックアップに登場します。

ソーニャは、生まれる事が叶わなかった双子の姉妹・ターニャの精神を内包する、二重人格の持ち主二重人格で、そのため、特定の条件によってスキル効果が二つの形態に分かれます。

新コスチューム「深裏の夢 ソーニャ」



