【心とろける濃厚フレーバー】THE PROTEIN（通称:ザプロ）から甘いチョコの幸せ時間〈ガトーショコラ風味〉と〈ホワイトチョコ風味〉が復活！本物のスイーツのような味わいをお楽しみください

〈開発背景〉

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN ガトーショコラ風味/ホワイトチョコ風味」の再販を開始しました。

ダイエットや減量中でも「甘いものを楽しみたい」という声に応えるために誕生したのが、ザプロの「ガトーショコラ風味」と「ホワイトチョコ風味」です。今年2月に数量限定で販売した際には、多くのお客様にご好評いただき、短期間で完売する人気フレーバーとなりました。

ガトーショコラ風味は、水で割ってもすっきり美味しく、牛乳で割ればまるでスイーツのような濃厚さを楽しめる“ご褒美プロテイン”。オートミールと合わせてマグケーキにするなど、アレンジの幅も広がります。ホワイトチョコ風味は、これからの冬にぴったりのまろやかで優しい甘さが魅力です。

「頑張る毎日を少しでも楽しく、美味しく続けてほしい」--そんな想いを込めた2つのフレーバーを、ぜひお楽しみください。

〈ガトーショコラ風味/ホワイトチョコ風味〉

ガトーショコラ風味

本物のスイーツのような濃厚なチョコレートの香りと、贅沢なリッチな味わいをお楽しみいただけるガトーショコラ風味のプロテイン！まるで焼きたてのガトーショコラを頬張ったときのような、深みのあるカカオの風味と甘さが広がります。

水で割ってもチョコレートの風味がしっかりと感じられ、スッキリと飲みやすい仕上がりに。

さらに、牛乳と合わせることで、より濃厚でクリーミーな口当たりになり、まるでスイーツのような贅沢な味わいに変化します。

ガトーショコラ風味

ホワイトチョコ風味

まろやかでクリーミーなホワイトチョコの甘さが口いっぱいに広がり、まるで本物のスイーツを味わっているかのような贅沢なひとときをお届けします。ミルキーでしっかりした甘さが特徴で、プロテインとは思えないほどリッチで満足感のある味わいに仕上げました。

水で割ればすっきりとした飲み心地ながら、ホワイトチョコの風味がしっかりと楽しめます。さらに、牛乳と合わせることで、より濃厚でクリーミーな口当たりになり、まるでカフェのホワイトチョコドリンクのような味わいに。プロテインとは思えないほどの美味しさなのに、罪悪感ゼロで楽しめるのが魅力です。

ホワイトチョコ風味

■人工着色料不使用

日常的に摂取するものだからこそ、安心してお召し上がりいただけるよう必要なもの以外は入れずにつくりました。



■11種類のビタミン配合

一杯で一日に必要なビタミンCの約半分を摂取でき、健康なカラダづくりをサポートします。

〈配合されているビタミン〉

ビタミンC 50mg、ナイアシン8.5mg、ビタミンE 5.1mg、パントテン酸2.5mg、ビタミンB2 0.6mg、ビタミンB6 0.7mg、ビタミンB1 0.6mg、葉酸その他 ※ビタミン配合量（推定値）

■高たんぱく＆アミノ酸スコア100

一杯飲むだけで手軽にタンパク質・アミノ酸を摂取することができます。

ガトーショコラ風味 １食分（30g）でタンパク質21.3gでタンパク質含有量71％

ホワイトチョコ風味 １食分（30g）でタンパク質22.2gでタンパク質含有量74％

スコアが100に近いほど質のいいタンパク質であるといわれているアミノ酸スコアが100！

■低糖質＆低脂質で低カロリー

ガトーショコラ風味：一食あたりの糖質は3.2g、脂質は2.1gでエネルギーは119kcal

ホワイトチョコ風味：一食あたりの糖質は3.5g、脂質は2.0gでエネルギーは120kcal

なので罪悪感なく、おいしく摂取していただけます。

ガトーショコラ風味ホワイトチョコ風味

〈おすすめの飲み方〉

水割り：濃厚な甘さで朝食やおやつの置き換えにピッタリ

牛乳割り：クリーミーでより贅沢な味わいになります

〈商品概要〉

ガトーショコラ風味

商品名：武内製薬 THE PROTEIN プロテイン

ガトーショコラ風味

内容量：1kg

販売価格：3,980円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー119kcal 水分1.5g タンパク質21.3g 脂質2.1g 炭水化物4.2g 灰分1.0g ナトリウム105mg 食塩相当量0.3g アミノ酸スコア100 糖質3.2g 食物繊維1.0g その他0.0mg カルシウム0.0mg 鉄0.0mg V.C50mg、ナイアシン8.5mg、V.E5.1mg、パントテン酸2.5mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B1 0.6mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物（アメリカ製造）、ココアパウダー、キャロブパウダー、食塩 ／ 香料、乳化剤、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

商品名：武内製薬 THE PROTEIN プロテイン

ホワイトチョコ風味

内容量：1kg

販売価格：3,980円（税込）

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー120kcal 水分1.5g タンパク質22.2g 脂質2.0g 炭水化物3.5g 灰分0.9g ナトリウム85mg 食塩相当量0.2g アミノ酸スコア100 糖質3.5g 食物繊維0.0g その他0.0mg カルシウム0.0mg 鉄0.0mg V.C50mg、ナイアシン8.5mg、V.E5.1mg、パントテン酸2.5mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B1 0.6mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物（アメリカ製造）、乳等を主要原料とする食品、マルトデキストリン、食塩 ／ 香料、乳化剤、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムカリウム）、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

〈販売店舗〉

ホワイトチョコ風味

ザプロ公式

https://the-protein.com/products/the-protein-1kg

楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-pr/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-pr.html

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/861514873

Amazon

ガトーショコラ風味 https://amzn.asia/d/gisEu1x

ホワイトチョコ風味 https://amzn.asia/d/4PCNNSq

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

〈会社概要〉

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp