App Store／Google Play向け新作アプリゲーム 「キングダム 覇道」の事前登録者数が 5万人を突破！

新作スマートフォンアプリ「キングダム 覇道」にて、

事前登録数が5万人を突破したことをお知らせいたします。

事前登録者数に応じてゲーム開始時に豪華報酬がもらえるキャンペーンもまだまだ実施中です。

公式Xで最新情報を発信中！：https://x.com/kingdom_hadou

ゲーム内容紹介PVも公開中！：https://youtu.be/yv-r7xU1fG0

事前登録はこちらから！

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6737974657?mt=8

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.kingdomhadou

「キングダム 覇道」の事前登録者数が5万人を突破いたしました！

事前登録者数5万人達成報酬として、ゲーム開始時に全ユーザーの皆様へ、大物登用（ガシャ）に使える「大物登用札」×2枚を配布いたします。まだまだ事前登録キャンペーンは続きますので、ご登録をお待ちしております！

■事前登録キャンペーンの詳細はこちらから！

https://kingdom-hadou.bn-ent.net/information/?p=188

【開催期間】開催中～サービス開始日まで（予定）

■達成状況

3万人：「無償覇道石」×600個 ⇒達成

5万人：「大物登用札」×2枚 ⇒達成

※キャンペーンの内容や期間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

「キングダム 覇道」の魅力がつまったゲーム内容紹介PVが公開中！

「キングダム 覇道」の魅力がぎゅぎゅっと詰まったゲーム内容紹介PVを

公開！ぜひご覧ください！

視聴はこちらから！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yv-r7xU1fG0 ]

※PVに使われている映像はすべて開発中のものです。

血沸き肉躍る『キングダム』の世界で、目指すは「天下の大将軍」

「キングダム 覇道」は、バンダイナムコエンターテインメントがコーエーテクモゲームスと共に開発中の戦略シミュレーションゲームです。

プレイヤーは1人の将軍となり、アニメに登場する個性豊かな武将たちを活かして戦場を攻略していきます。同じ軍団で共に戦うプレイヤーたちと連携しながら進軍し、軍団の拡大を目指しましょう！

◆『キングダム』の世界の広大な戦場が3Dマップで表現◆

※画面は開発中のものです。

◆戦いの鍵となる「地の利」を活かした戦略◆

※画面は開発中のものです。

◆最大30人vs30人の「攻城戦」では井闌車も登場◆

※画面は開発中のものです。

製品概容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1838_1_61c6eea9885a89567c7f6f563ba63051.jpg?v=202509120657 ]

※情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは、Google LLCの商標です。