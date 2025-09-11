グローバルガールズグループ UNIS（ユニス）日本ファーストデジタルシングル「もしもし(ハート)」MVティザー映像公開

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が独占配信したガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生し、韓国を拠点に活動するグローバルガールズグループ UNIS（ユニス） が、日本初となるデジタルシングル「もしもし(ハート)」を2025年9月12日（金）にリリースいたします。これに先駆け、本楽曲のミュージックビデオのティザー映像を公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

このたび公開されたティザー映像では、UNISのメンバーがコールセンターをイメージしたシチュエーションで、フレッシュで可愛らしい魅力を披露。ポップでキュートな「もしもし(ハート)」の世界観を一足先に楽しめる内容となっています。ミュージックビデオは2025年9月12日（金）18時に公開予定です。待望の日本ファーストデジタルシングルで見せるUNISの新たな一面に、ぜひご注目ください。

UNIS JAPAN 1st Digital Single 「もしもし(ハート)」 ティザー映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wfyFh5BJ43M ]

今回、日本で初めてリリースされるデジタルシングル「もしもし(ハート)」は、人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が手がけた書き下ろし楽曲です。軽快なポップサウンドと「もしもし」というキャッチーなフレーズが特徴で、恋する気持ちのドキドキを可愛く表現した一曲となっています。

さらに、本楽曲の英語バージョン「MoshiMoshi(ハート)」は、2025年9月15日（祝月）にリリースを予定しています。

UNIS JAPAN 1st Digital Single 「もしもし(ハート)」

https://nex-tone.lnk.to/Bweyr1OU

作詞 shito,Gom

作曲 shito

編曲 HoneyWorks

リリース日：2025年9月12日（金）0時

形態：デジタルシングル

English ver.「MoshiMoshi(ハート)」 2025年9月15日（祝月）リリース

https://nex-tone.lnk.to/fsZUOkNH

■UNISについて

UNISは、韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』より結成された、歌・ダンス・ビジュアル・スター性を兼ね備えた次世代K-POPグループです。2024年3月に公式デビューを果たし、K-POP第5世代を牽引する存在として注目を集めています。

メンバーは、日本出身のナナとコトコ、フィリピン出身のゼリー ダンカ、エリシア、韓国出身のジン・ヒョンジュ、パン・ユナ、オ・ユナ、イム・ソウォンの8名で構成。国際色豊かで多様性にあふれたメンバー構成もUNISの大きな魅力のひとつです。

デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした多数の賞を受賞。2025年4月15日（火）にリリースされた2ndミニアルバム『SWICY（スウィシー）』は、タイトル曲「SWICY」で韓国の人気音楽番組『SHOW CHAMPION（ショー！チャンピオン）』 にて念願の1位を獲得。さらに、同作は世界14の国と地域においてiTunesトップアルバムチャートにランクインし、その人気と話題性は世界規模へと拡大中です。

「UNIS JAPAN OFFICIAL FANCLUB」 https://www.unv-jp.com/ja/home

「UNIS JAPAN OFFICIAL X」 https://x.com/unis_offcl_jp

■HoneyWorksについて

HoneyWorks（通称：ハニワ）は、ニコニコ動画、YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動する、関連動画総再生回数25億回を超えるクリエイターユニット。

音楽性は「キュンキュン系」「青春系」と呼ばれるポジティブ系ロックを主体とする。

楽曲を元にしたシリーズプロジェクト「告白実行委員会」では様々なキャラクターたちが物語を展開し、小説・コミック・テレビアニメ・劇場映画などのメディアミックスも幅広く行っている。

HoneyWorks原案小説は、累計300万部を突破するベストセラー。

CHiCOをボーカルに迎えたユニット「CHiCO with HoneyWorks」では、「アオハライド」「まじっく快斗」「銀魂」「恋は雨上がりのように」「ハイキュー!!」など、大人気テレビアニメのテーマソングを担当。

「告白実行委員会」シリーズから「LIP×LIP（勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島崎信長）」、「mona（CV：夏川椎菜）」、「Full Throttle4（YUI・RIO・MEGU・DAI／CV：斉藤壮馬・内田雄馬・柿原徹也・増田俊樹）」などのアイドルキャラクターたちも登場し、ますます活動の幅を広げている。

楽曲「可愛くてごめん」はSNSなどで若者を中心に流行し、「Top UGC Music (2022) グランプリ」と、「2024年 JASRAC賞 銀賞」を受賞している。

■ABEMA国内独占配信 『UNIVERSE TICKET』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/307-7