ゲスト声優・熊谷健太郎もハマっちゃう！？MCの鬼頭明里とトンツカタンが”アニ飯”を再現！「おかわり！妄想食堂」配信開始！

株式会社テレビ東京ホールディングス

アニメ専門チャンネル「アニメシアターX（AT-X）」を運営する株式会社エー・ティー・エックスのアニメエンタメ型動画配信サイト「AT-DX」にて特別番組「おかわり！妄想食堂」の配信がスタート。

この番組は、アニメに登場する心惹かれる「ごはん」（通称：アニ飯）を、出演者が自由な発想で“妄想”しながら再現するバラエティ番組です。

今回のゲストは、人気声優の熊谷健太郎。自身の出演作である話題のアニメ「ダンジョン飯」から、劇中に登場する「人喰い植物のタルト」をリクエストします。

「これ、どうやって再現するの！？」と思わず声が出てしまうような難題に、鬼頭明里とトンツカタンがどう挑むのか？ 奇想天外なアイデアと、チームワークで生み出される“妄想レシピ”の全貌を、ぜひご自身の目でお確かめください！

アニメや料理が好きな方はもちろん、「ダンジョン飯」ファンも必見の内容です。

AT-DXは初回会員登録の方を対象に14日間無料お試しを実施中ですので、この機会にぜひご覧ください！

■『おかわり！妄想食堂』番組情報

アニメの世界で描かれる、キャラクター達が美味しそうに頬張る心惹かれる「ごはん」（通称：アニ飯）を料理好き声優・鬼頭明里と調理師免許を持つお抹茶がリーダーを務めるトンツカタンが再現！

ゲストが指定する「アニ飯」を彼らがどのように“妄想”するのか！

そしてゲストからの”おかわり！” は出るのか！

ぜひお楽しみください！

【MC】鬼頭明里、トンツカタン

【ゲスト】熊谷健太郎

【配信開始日時】

前編：9月11日(木)12:00

後編：9月25日(木)12:00

【番組配信ページ】https://atdx.at-x.com/atdx/g/gS00013-000/

■出演者コメント

鬼頭明里

「おかわり！妄想食堂」一体どんな番組が始まってしまうのか、

アニメを見ていて「この料理美味しそう！食べてみたい！」と、誰しも一度は思ったことがあるんじゃないでしょうか。

そんなアニメファンの夢を叶える素敵な番組に仕上がっていると思います！

皆さんもぜひ番組をご覧になってお料理に挑戦してみていただきたいです！

熊谷健太郎

アイディアと工夫と情熱で再現できるとは！アニ飯！

トークも楽しく、笑って時にハラハラし(笑)

とても素敵な時間を過ごさせていただきました！果たしてお味は……？

ごちそうさまでした！

■「AT-DX」サービス概要

AT-DX公式サイト：https://atdx.at-x.com

【料金】

月額480円（税込）

※初回会員登録で14日間無料お試し！

【配信コンテンツ】

AT-DXオリジナル番組、アニメラインナップ、

AT-Xオリジナル声優バラエティ番組のアーカイブ など

※PC・スマートフォン・タブレットなどにてChrome, Safari等のブラウザによりご視聴いただけます。

※日本国内向けサービスとなります（海外ではご利用いただけません）。