「40までにしたい10のこと」出演で話題沸騰中・庄司浩平の1st写真集「知らず知らずのうちにここにいて、」大好評につき2度目の重版が決定!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、2021年4月に発売した「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」の2次重版を決定しました。全国の書店、ネット書店でご購入いただけます。「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」(東京ニュース通信社刊)

本作は、スーパー戦隊シリーズ第44作「魔進戦隊キラメイジャー」で俳優デビュー後、庄司浩平が21歳時に発売された。タイトルの「知らず知らずのうちにここにいて、」は庄司自らが命名。一大学生として過ごしていた彼がスカウトされ、環境や価値観が大きく変わった当時の心境が素直に表現されている。先日重版するも予約が殺到し、このたび2次重版を決定した。

肉体美を惜しげもなく披露した銭湯での大胆なショットや、繊細かつ無垢な表情をとらえたアートでファッショナブルなシチュエーションを収録。さらに、昭和歌謡や読書好きを公言していることから、レトロな雰囲気が漂う飲食店や、歴史的書物が壁一面に並ぶミュージアムでも撮影を敢行した。場所や衣装の雰囲気をまとい、変幻自在に表情を変える俳優・庄司浩平の創り出す世界観が表現されている。また、幼少期から21歳当時までを振り返るロングインタビューも掲載。俳優として無限の可能性を秘めた庄司浩平の魅力を最大限に引き出した、ワンダーな一冊となっている。

発売から4年、「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系)やドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系)など、俳優として堅実にキャリアを重ねてきた庄司の原点が記録されている1st写真集を、この機会にぜひお楽しみいただきたい。

プロフィール

庄司浩平（しょうじ こうへい）

1999年10月28日生まれ。東京都出身。蠍座。A型。’19年にオスカープロモーションに所属。’20年にスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」の追加戦士・キラメイシルバー／クリスタリア宝路役で、テレビドラマ初出演を果たす。’22年「Yohji Yamamoto POUR HOMME 22-23AW COLLECTION」にてパリコレビュー、’23年Bリーグのゲストコメンタリー（BS11）、’24年パリ五輪バスケットボールの試合後に読売新聞に寄稿、’25年NHKホールにて開催された「第26回NHK全国俳句大会」にて初リポーターを務めるなど多方面で活躍中。近年の主な出演作に「仮面ライダーガヴ」(テレビ朝日系)、ドラマ「40までにしたい10のこと」(テレ東系)、「NHK俳句」(Eテレ)などがある。

【商品情報】

「庄司浩平1st写真集 知らず知らずのうちにここにいて、」

●発売日 ： 2021年4月19日（月）＜好評発売中＞

●定 価 ： 3,300円

●撮 影 ： 樽木優美子

●発 行 ： 東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■TVガイドPERSON 公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■TVガイドPERSON 公式インスタグラム

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞