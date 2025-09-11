累計再生回数800万回超！　ふつうのOL2人が8年間共感され続けているポッドキャスト「ゆとたわ」初の書籍化『わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。』2025年9月11日（木）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年9月11日（木）に、『わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話』（著者：ゆとたわ（かりん&ほのか））を発売いたします。8年間にわたりリスナーに愛されてきた人気ポッドキャスト『ゆとりっ娘たちのたわごと』が、初の書籍として登場しました。台本なしの等身大の雑談から生まれた、日常の小さな発見や、心の中にあるけど言葉にできなかった想いを拾い集め、この本に詰め込んだ一冊です。

累計再生回数800万回、第6回ジャパンポッドキャストアワードではリスナー投票のベスト20に入り、話題となった人気ポッドキャスト番組「ゆとりっ娘たちのたわごと」が初めての書籍化。予約の時点でAmazonベストセラー１位（カテゴリ：若者文化、2025年7月25日）となり発売前から話題を呼んでいます。ふつうのOL2人による台本なしのおしゃべりが、なぜか日々の支えになる、癒されると根強いファンが多い番組です。アラサーの壁、クォーターライフクライシス、大人の友情、ライフステージの変化、キャリアの悩みなど、等身大だからこそ共感できる正解のないおしゃべりを1冊に凝縮しました。

作家・小原晩氏推薦！

「考えすぎ」と言わない友達との会話って、たぶんどこまでもいけるんだ。（小原晩）

◆目次

はじめに

What’s YUTOTAWA？

今のあなたの気分にぴったりのページがわかる心理テスト

1部 迷える土星人 世代によって生まれる悩みや変化

1章 クォーターライフクライシス

2章 我等友情永久不滅

2部 水のクレオパトラ 自分の内側から湧き出る感覚たち

3章 自分の守り神は自分じゃ

4章 自意識ぐるぐるの民

3部 やわらかめのマグカップ マイルドに人と人で生きていく

5章 仕事で人間になる瞬間

6章 ゆるい者たちの小さな叫び

4部 サイドステップする木 前じゃなく、横に進んだっていい！

7章 しょうもない話に人生が宿る

8章 アンチ・ライフステージ

おわりに（かりん）

おわりに（ほのか）

刊行を記念して、「YUTOFES vol.3 ～ほんとのほんとに本が出た！～」開催！

「YUTOFES」とは、ゆとたわ主催によるお祭りイベントのこと。1回目はコロナ禍にオンラインで、2回目は2人が30歳になった節目を祝うために開催されました。3回目となる今回は、本の出版を記念して開催されます。ゲストとして、アーティストのさとうもかさんが出演予定です。本イベントは現地でのみご参加いただけます。

日時：2025年9月23日（火）第1部12:00～ 第2部16:00～

ゲスト：さとうもか

場所：神楽座（東京都千代田区富士見2丁目13-12 KADOKAWA富士見ビル1F）

詳細：以下のチケット販売ページをご覧ください。

YUTOFES vol.3 ～ほんとのほんとに本が出た！(https://t.livepocket.jp/e/yutotawa0923?fbclid=PAQ0xDSwMU6AdleHRuA2FlbQIxMQABp70ulPH1lMfTCdgokETZma8M3pVImWlCFG6aT4ZOSEpRY3soC8QWDmhAZ5XG_aem_QUL38c_Wy8HJ5BMQu99HQg)

※申込受付日時は、2025年8月5日（火）19:00～2025年9月14日（日）23:59までとなります。

※イベントに関するお問い合わせは、上記チケット販売ページよりご確認ください。

◆ゲストプロフィール

さとうもか

岡山出身。切ない恋を愛おしくする、失恋ソングの女王と知られ、TikTokなどのSNSを中心に、若者から絶大な支持を得ている。2018年から本格的に活動を始動し、川谷絵音、蔦谷好位置といった音楽人から高い評価を得る。ポップでガーリー、だけど主張強め、という不思議な世界観で支持を拡大中。

Instagram：@_satomoka_(https://www.instagram.com/_satomoka_/)

X：@rrw6sv(https://twitter.com/rrw6sv)

TikTok：@_satomoka_(https://www.tiktok.com/@_satomoka_)

著者プロフィール

ゆとたわ（かりん&ほのか）

都内で働く会社員2人組（かりん・ほのか）によるトークユニット。2017年クリスマスに「スタバの端っこで繰り広げられるゆるい会話を盗み聞きできる」をコンセプトに、ポッドキャスト番組「ゆとりっ娘たちのたわごと」（通称「ゆとたわ」）を配信開始。日々の生活や価値観の変化をざっくばらんにしゃべる雑談が、ゆるく笑えつつもなぜか心に残ると評判に。会話を起点にして活動が広がり、音楽やイラスト、コントなどの創作もしている。

Apple Podcast：https://apple.co/3JEEMY4

Spotify：https://open.spotify.com/show/3V3GvV9tyIhcvCubmc5alb

左からほのか、かりん

書誌情報

書名：わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話

著者：ゆとたわ（かりん&ほのか）

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2025年9月11日（木）

判型：A5判

ページ数：232ページ

ISBN：978-4-04-114430-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000576/)