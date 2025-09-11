ロジカルシンキングを使った思考スキル習得 オンラインセミナー 10月9日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2025年10月19日開催ロジカルシンキングを使った思考スキル習得セミナー開催【ロジカルシンキングを使った思考スキルが、問題を根本から解決します】

本セミナーでは、営業・人事・企画職の方、また提案・報告の機会が多い若手～中堅社員を対象に、思考の土台となる「ロジカルシンキングを使った思考スキル」を実践的に学びます。思考スキルは練習すればだれでも身につけることが可能ですが、裏を返せば、練習なしでは身につきません。

「筋道の通った話し方」「相手目線で構成する力」「根拠づくりのための情報整理法」といった一生使えるスキルを、営業現場や社内会議など、日常業務を想定した具体的な事例や演習を通して、徹底的にトレーニングします。



まずは、「自分が納得できる論理構造を作成（準備）」し、「目的と方向性がブレなく伝わるプレゼン（本番）」を実現する」そのためにぜひ知っておきたい、そして体得したい思考法です。

講師：森島 慎二 有限会社ウィルミッツ パートナー講師

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006539post_181.php

京都大学経済学部卒業後、株式会社リクルートに入社。営業・企画・IT領域を経験し、エリアマネージャーとしても活躍。その後、小売業での人事制度改革や会計管理、自営業でのネット販売、複合企業での新規事業開発など、多岐にわたる実務経験を積む。現在は飲食店舗の運営・開発に携わりながら、企業研修講師としても活動。論理思考・問題解決・会計・経営戦略など、現場目線の実践的プログラムに定評がある。

セミナープログラム：

１．練習すればだれでも習得できる！職種を問わず活かせる「考え方・伝え方のベース」を身に付ける

１) 企画・提案の目的と方向性がブレなく相手に伝わる課題設定／問題解決への活用法

２） 「分かった→使いこなせる」へのステップ

思考のトレーニング―できる状態まで頭に汗をかかせる！

２．ロジカル（組み立てる力）とクリティカル（俯瞰する力）の違いと関係性

―AI時代だからこそ人間に求められる思考スキルとは―

１） ロジカルシンキング＝情報を整理し、筋道を立てて伝える力（構造化・説明力）

２） クリティカルシンキング＝思考のズレや本質を見抜く力（視点・問いの力）

３．説得力が高まる―ロジカル＋クリティカルで伝える力・聴く力が格段に良くなる

１） OUTPUT ：

プレゼン／報告／提案で「要点が伝わる・納得させる」構成力

２） INPUT ：

顧客ヒアリング／会議で「相手の本音やニーズを深掘る」質問力

３） ロジカル×クリティカルの相乗効果とは

「主張を通す」のではなく「納得感を高める」

４. 「報告が分かりにくい」根本的な原因を解消

伝わる資料・説明の「型」を身につける

１）ピラミッド構造―わかりやすく説明する「結論ファースト」の基本

２）説得力を高める３つの思考ツール

１. グループ・ラベリング―（情報の分類・整理）

２. ミーシー（MECE)―MECEを【網羅的に】行うコツ

３. 帰納法・演繹法―（説得力のある仮説や根拠づくり）

３）【事例演習】ロジカルに報告内容を整理する

「で、結論は？」と言わせない報告

５. 「つい感覚や思いつきで話してしまう」の解決策

クリティカルに考える癖をつける

１）目的を考える「ゴール思考」

２）論点のズレを見抜く：

よくある“かみ合わない会話”の構造を解剖

３）帰納法・演繹法の落とし穴と注意点：

一見正しそう、でも間違っている？

４）【事例演習】「ズレている話」をクリティカルに指摘する「本質」を突く質問で返す

開催概要：

開催日時：2025年10月9日(木) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー（アーカイブ視聴期間あり）

受講料：お一人様 27,500円（税込）

※２名以上の同時お申込みで、１名につき２割引きをさせていただきます

https://www.marken.co.jp/seminar/006539post_181.php

主催会社：株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/



