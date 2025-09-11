＜アジア甲子園＞松井稼頭央氏によるシンガポール野球教室が開催決定！Pan Asia Advisorsがアジア甲子園オフィシャルスポンサーに

一般社団法人NB.ACADEMY

一般社団法人NB.ACADEMY（本社：東京都渋谷区、代表理事：柴田章吾、以下「当社」）は、2025年12月にインドネシア・ジャカルタで開催予定の「第2回アジア甲子園大会」において、Pan Asia Advisors PTE. LTD（本社：シンガポール、Director：岡村 聡、以下「Pan Asia Advisors」）が、新たにオフィシャルスポンサーとして参画することをお知らせいたします。

あわせて、同社のご協力により、元メジャーリーガーで埼玉西武ライオンズ監督の松井稼頭央氏をゲストに迎え、11月22日から24日にかけてシンガポールBCS等に向けた野球教室の開催が決定しました。

当社は、日本の伝統的な野球文化をアジア全域に普及させることを目指し、「アジア甲子園」を通じて若い世代のスポーツマンシップやチームワークの育成に貢献してきました。第1回大会は、2024年12月17日（火）から21日（土）にインドネシア・ジャカルタで開催され、多くの参加者と観客の皆様から大きな反響をいただきました。この成功を受けて、第2回大会ではさらに規模を拡大し、アジア地域からの参加を募ることで、地域間の交流と友好を深めることを目的としています。

Pan Asia Advisorsは、シンガポールを拠点に、海外移住や教育、資産管理を包括的に支援するファミリーオフィスサービスを提供しており、「次世代の成長を支える」という理念は、若者の挑戦を応援する「アジア甲子園」のビジョンと深く共鳴しています。

今回の新規参画に加え、元プロ野球選手で現・埼玉西武ライオンズ監督の松井稼頭央氏をゲストに迎え、11月22日から24日にシンガポールで野球教室を開催することが決定しました。今年はシンガポールから初めて「アジア甲子園」に出場する節目の年にあたり、本取り組みはその一助となるとともに、インドネシアのみならずシンガポール国内での野球振興を後押しし、アジア全域に広がる本大会の意義をさらに高めるものと考えております。

なお、シンガポール野球教室以降の取り組みについては、今後の予定を順次発表してまいります。当社は本パートナーシップを通じて、教育・スポーツ・国際交流の融合を推進し、アジアの次世代に新たな価値と感動を届けてまいります。

パートナー社 コメント

Pan Asia Advisors

Director：岡村 聡

「世界にも類を見ない全国から高校生が集い、高いレベルで競い合う甲子園の文化をアジアに広げたい」という柴田さんの理念に深く共感し、今回ささやかながら応援させていただくことになりました。

その一環として、シンガポールで松井稼頭央さんによる野球教室を開催できることを大変光栄に思います。

この機会が、シンガポールで真剣に野球に取り組み、高いレベルを目指して努力している子どもたちにとって大きな刺激となることを心から願っております。

松井稼頭央氏 コメント

アジア甲子園は、野球を通じて友情や挑戦心を分かち合い、次の世代の未来を切り拓く場です。この大会から生まれる経験や出会いが、選手たちの人生を大きく支えるものになると期待しています。また、シンガポールで野球教室を開催できることになり、大変嬉しく思います。野球の魅力を知ってもらうだけでなく、子どもたちが仲間と力を合わせる楽しさや挑戦する喜びを体感してもらえる時間にしたいです。

当社コメント

一般社団法人NB.ACADEMY

代表理事：柴田 章吾

このたびシンガポール法人のPan Asia Advisors様にご参画いただけることを心から感謝しております。本協賛のおかげで、昨年からアジア甲子園を応援いただいていた松井稼頭央氏をお招きすることができ、『アジア甲子園』初出場となるシンガポール在住の子どもたちにとって大きな励みとなります。この機会に、シンガポールで活躍される野球と共に育った企業人の皆さんにも、交流の場を用意したく企画しております。教育・スポーツ・国際交流の場を通じて、子どもたちが未来へ踏み出す力を共に育んでいけたら幸いです。

「アジア甲子園」概要

「アジア甲子園」は、日本の高校野球の熱狂と感動をアジア全域に広める国際大会です。甲子園での汗と涙のドラマをアジアでも再現し、異文化交流と野球の普及を目指します。また、日本の野球市場拡大にも寄与し、アジア各国での野球人気を高めるための第一歩となり、この挑戦を通じて、明るい未来を築いていきます。

会社概要

Pan Asia Advisorsについて

会社名：Pan Asia Advisors PTE. LTD

所在地：INTERNATIONAL PLAZA 10 ANSON ROAD #17-20 Singapore 079903

代表者：Director 岡村 聡

設立 ：2013年7月

会社HP：https://panasiaadvisors.sg/index.html

シンガポールを本拠として、教育や相続目的の海外移住のサポート、生活拠点や学校の選択から資産運用やトラストを活用した相続対策など幅広くサポートしています。

一般社団法人NB.ACADEMYについて

会社名 ：一般社団法人 NB. ACADEMY

所在地 ：東京都渋谷区神宮前4-24-3

代表者 ：代表理事 柴田 章吾

設立 ：2022年8月19日

会社HP：https://nbacademy.jp/

日本の伝統的な野球文化を海外へ普及し、根付かせること、海外主にアジア進出により、日本の野球界並びにプロ野球市場の拡大に寄与することを目的としています。また、野球を通じた人間形成や国際的な活動を通じた語学習得の助長、人間的成長を促し、野球という競技から得られる価値提供を与える取り組み等を行います。