VIPOが運営する経済産業省の海外展開支援事業による支援作品の快挙！第82回 ヴェネツィア国際映画祭で、『LOST LAND／ロストランド』が三冠受賞！

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］）が、経済産業省から受託し運営する海外展開支援事業の支援・補助を受けた長編映画『LOST LAND／ロストランド』が、第82回 ヴェネツィア国際映画祭（開催：8月27日～9月6日）にて三冠を受賞するという快挙を達成しました。

藤元明緒監督・渡邉一孝プロデューサーによる『LOST LAND／ロストランド』は、同映画祭の「オリゾンティ・コンペティション部門」に正式選出され、ワールドプレミア上映を果たしました。VIPOは、経済産業省の海外展開支援事業の支援・補助事業を通じて、本作品の企画段階から複数年にわたり多面的な支援を行ってまいりました。今回の三冠受賞は、こうした支援の積み重ねによる成果の表れと考えます。

また、同映画祭には、 同じく経済産業省の補助を受けた『果てしなきスカーレット』（細田 守監督）が「アウト・オブ・コンペティション部門」に選出され、正式上映されました。

両作品への経済産業省の支援は以下のとおりです。

第82回 ヴェネツィア国際映画祭 受賞・選出作品

『LOST LAND／ロストランド』

★オリゾンティ・コンペティション部門 審査員特別賞受賞★

★最優秀アジア映画賞特別表彰賞★

★ビサート・ドーロ賞（金の鰻賞）最優秀監督賞受賞★

(C)2025 E.x.N K.K.

【経済産業省受託事業】

・令和5年度補正 コンテンツ産業の海外展開等支援 ウディネ ファーイースト映画祭「FOCUS ASIA 2024」

参加者：『ロストランド』渡邉一孝プロデューサー

・令和5年度補正 コンテンツ産業の海外展開等支援 「First Cut Lab Japan 2024」

参加者：『ロストランド』藤元明緒監督、渡邉一孝プロデューサー

【経済産業省補助事業】

・令和4年度補正 JLOX 国内制作会社等による映像制作支援

映画企画『ロストランド』における営業資料制作

・令和5年度補正 JLOX＋ 海外向けのローカライゼーション&プロモーションを行う事業の支援

映画企画『ロストランド』におけるファーイースト映画祭の企画マーケットへの参加

・令和6年度補正 JLOX＋ 海外向けのローカライゼーション&プロモーションを行う事業の支援

映画企画『ロストランド』におけるカンヌ映画祭併設マーケットへの参加

『果てなきスカーレット』

アウト・オブ・コンペティション部門選出作品

(C)2025 スタジオ地図

【経済産業省補助事業】

・令和5年度補正 JLOX＋ 国内映像制作を行う事業（プロダクション・ポストプロダクション支援）

アニメーション映画「果てしなきスカーレット（仮称）」

