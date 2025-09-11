【BIBLIOPHILIC】「Stationery with Reading」シリーズから人気ノート「BIBLIO NOTE 横罫」が新登場

株式会社ディスクユニオン

読書のそばに寄り添う文具のシリーズ 「Stationery with Reading」 を展開するブランド BIBLIOPHILIC より、人気ノート「BIBLIO NOTE」に新しい仲間が加わりました。

このたび発売となる 「BIBLIO NOTE 横罫」 は、読書の秋にふさわしい待望の一冊です。



これまで展開してきた無地(PLAIN)や方眼(GRID)タイプに加え、横罫(LINED)仕様を新たにラインナップ。

読書中のメモや引用の書き留め、感想の整理に加え、日常の手帳づかいや予定管理にも心地よくお使いいただけます。

罫線に沿って文字がすっきりと並ぶことで、後から読み返しやすく、記録が自然と積み重なっていきます。

表紙の色はFUJIMURASAKI（左）、ULTRAMARINE（右）の2種類。製本のプロフェッショナルと何度も試作を重ねました。無地(PLAIN)や方眼(GRID)タイプに加え、今回横罫(LINED)仕様を新たにラインナップ。



「BIBLIO NOTE」シリーズは、見返しを厚紙にすることで1ページ目からしっかり書き込めます。フラットに開きやすい製本や、書き心地の良い紙質など、“書くこと”を楽しむための工夫が詰まっています。

新しく加わる「横罫」により、用途やスタイルに合わせた選択肢が広がり、読書家や手帳ユーザーのニーズにより一層応えられるラインナップとなりました。

この秋、あなたの読書時間と日常のそばに寄り添う「Stationery with Reading」。

「読む」と「書く」をつなぐ時間を、この秋「BIBLIO NOTE 横罫」とともに楽しんでみませんか。

「BIBLIO NOTEの特徴」

厚手のボール紙が下敷きの役割を果たし、手に持ちながらでも1ページ目からしっかり書きこめます。どのページでも180度パタンと完全に開く「フラット製本」。ノド側も端まで使用することが可能です。万年筆・ガラスペンでも裏抜けしにくのが特徴。書き心地の良くサラサラ書けるのが魅力です。書籍本文にも使われる用紙であり、滑らかな書き心地が印象的な紙「ソリスト」を使用しています。

発売開始日：2025年9月11日(木)

取扱店舗：全国の主要書店・BIBLIOPHILICオンラインショップ(https://bibliophilic.shop/news/68c1254f3a6cff30e4b3cae8)

BIBLIO NOTE LINED A5

FUJIMURASAKI

サイズ：W148×H210mm

本文：256 ページ

用紙：ソリスト（クリーム色）

※7ｍｍ幅 横罫線

価格：1,430円 （税込）

BIBLIO NOTE LINED A5

ULTRAMARINE

サイズ：W148×H210mm

本文：256 ページ

用紙：ソリスト（クリーム色）

※7ｍｍ幅 横罫線

価格：1,430円 （税込）

BIBLIO NOTE LINED A6文庫

FUJIMURASAKI

サイズ：W105×H148mm

本文：256 ページ

用紙：ソリスト（クリーム色）

※7mm幅横罫線

価格：1,100円 （税込）

BIBLIO NOTE LINED A6文庫

ULTRAMARINE

サイズ：W105×H148mm

本文：256 ページ

用紙：ソリスト（クリーム色）

※7mm幅横罫線

価格：1,100円 （税込）