Speee、リーガルコーポレーションのECサイトのSEOを支援。流入数2倍を達成し、売上増加に寄与。

株式会社 Speee（東京都港区、代表取締役：大塚 英樹、東証スタンダード市場：4499、以下「Speee」）は、株式会社リーガルコーポレーション（千葉県浦安市、代表取締役社長：青野 元一、以下 「リーガルコーポレーション」）のECサイトのSEO支援を行い、流入数の増加、EC事業の売上増加に貢献したことをお知らせいたします。

Speeeは、今後もリーガルコーポレーションのEC事業のさらなる発展のため、SEOにとどまらず包括的なマーケティング支援を行ってまいります。

■Speeeコンサル前の課題

・Web広告に依存した集客モデルに、将来的な不安を感じていた。

・ECモールが検索上位を占める市場環境や社内でのノウハウ不足から、SEOに踏み切れずにいた。

■Speeeに決めた理由

・サイトを深く分析し、自社では気づけなかった本質的な課題を具体的に指摘する、質の高い提案だったため。

・「将来的な自走」まで見据えた、事業の根本的な成長を共に目指すパートナーとしての姿勢を感じたため。



■Speeeコンサル後の効果

・2年間のお取り組みで、オーガニック検索経由の月間平均セッション数が2倍以上に増加した。

・サイトリニューアル後に落ち込んだ指名キーワード（ブランド名など）での順位・セッションが大幅に回復・成長し、売上増加にも寄与した。

・指名キーワードだけでなく、「革靴」関連のカテゴリ名などの非指名キーワードでも上位表示を実現し、新たな顧客層の開拓に繋がっている。





■事例インタビュー全文

https://webanalytics.speee.jp/voice/011/





■デジタルマーケティングコンサルティングサービスについて

Speeeは「事業を開発する、という事業。」というビジョンのもと、さまざまな事業の創出と成長に取り組んでまいりました。その中で培った実戦的な知見と経験を活かし、企業の事業成長を最速で実現するデジタルマーケティングコンサルティングサービスを提供しています。

◆業界最大級の実績を誇るSEOコンサルティングサービス

Speeeの原点であるSEO領域では、18年以上にわたり3,000社超の企業を支援。業界最大級の体制と高い専門性を活かし、95%という高い契約継続率を実現しています。変化の激しい検索アルゴリズムにも柔軟に対応し、成果に直結する戦略的なプロジェクトでクライアントの競争力を長期的に支えています。

◆デジタルマーケティング全体を統合的に支援

SEOに加え、広告運用、UI/UX改善までを一気通貫で支援します。施策個別の支援にとどまらず、デジタルマーケティング全体を俯瞰した戦略設計により、事業成長を最短で実現します。

◆AI時代を見据えた先進的な取り組み

AI技術の発達により検索行動が変化し、企業のマーケティングにも変化が迫られています。Speeeでは社内に「AIリサーチ&イノベーションセンター」を設置し、日々進化するAI領域の仮説検証や実証実験に取り組んでいます。従来のSEOサービスとともにAEO（AIエンジン最適化）領域のコンサルティングサービス提供を行っています。





■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。







■提供サービス

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（ https://ieul.jp/land/ ）

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

■会社概要

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。