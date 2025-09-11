オリコ、ネオスと共同で個人事業主・法人代表者向け提携カード　「Ｎｅｏｓ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃａｒｄ」発行開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 「ネオス」）と提携し、個人事業主および法人代表者向けビジネスカード【Neos Business Card】（以下、本カード）の発行を開始します。まず初めに、菓子・食品・飲料の卸売業を展開する株式会社タジマヤ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田島 康郎、以下「タジマヤ」）にて本カードを導入し、タジマヤのお客さまである小売店等からの申込が開始されます。

【スキーム図】

ネオスは、独自Payの決済機能を搭載したスマートフォン向けアプリ「ValueWallet」ならびに、飲食店と業務用酒販店の間における受発注から決済（売掛金集金保証）機能までをスマートフォンに一元化した業務用酒販店向けDXサービス「スマシリーズ」を提供しています。

タジマヤでは、ネオスの「ValueWallet」を基に独自Pay「Tajica（タジカ）」の決済機能を搭載した会員証アプリ「C&Cタジマヤ公式アプリ」を展開しており、本カードを通じて「Tajica」へのオンラインチャージ（入金）が可能です。

【Neos Business Card】について

本カードは、「ValueWallet」および「スマシリーズ」をご利用いただく個人事業主および法人代表者向けに設計された、より利便性の高いビジネスカードです。独自Pay※1へのオンラインチャージ（入金）に加え、Mastercardと提携する全国の加盟店においても利用可能です。

※1 店舗や企業が自社で展開する電子マネーサービス

本カードを利用することで、経費の立替払いや現金決済の煩わしさが解消されます。また経費の支払いをカードに集約することで、経理担当者の入出金管理が軽減され、事業を円滑に進めることが可能となります。

初年度は年会費3,300円が無料、さらに「ValueWallet」および「スマシリーズ」でのチャージ利用、Mastercard加盟店の利用において、ご利用金額に対して最大1.1％の「暮らスマイルポイント」※2が貯まります。加えて、「空港ラウンジサービス」や「各種保険サービス」などの付帯サービスで、個人事業主と法人代表者をサポートしてまいります。

※2 暮らスマイルがたまるカードでショッピングをすると1,000円につき、1スマイルたまるオリコカードのポイントサービス

【カード概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/367_1_b620f4a484b820daba78380ef2713fcb.jpg?v=202509120627 ]

※プレスリリース配信時点のカード概要につき、今後変更となる可能性がございます

今後もオリコとネオスは、個人事業主と法人代表者へ利便性の高い決済商品を提供してまいります。

オリコは、2026 年 3 月期を初年度とする中期経営計画において、マテリアリティの一つに「個人や中小企業にとって安全・安心・便利な「キャッシュレス社会」実現への貢献」掲げています。本サービスの提供を通じ、中小企業の課題解決を促進することで、企業価値と社会価値の向上に努めてまいります。