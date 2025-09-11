9月17日(水)は一日まるごと新城市特集！ 歴史と自然が息づくまち「新城市」を徹底紹介！ 「FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～新城市～」

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz／豊橋FM81.3MHz）では、毎月1回、愛知県内の注目エリアを紹介する人気企画「MEETS MY AICHI」をお届けしております。

第48弾となる9月17日(水)の放送では、10月1日に市制20周年を迎える「新城市」にスポットを当てます！歴史、自然、グルメ、観光、文化など、多彩な魅力を現地リポートとともにお伝えいたします。

◆新城市ってどんなまち？

新城市は愛知県東部・奥三河地域に位置し、人口約4万2千人・面積499.23平方キロメートルと県内でも有数の広さを誇る自然豊かなエリアです。市域の約8割を森林が占め、国指定名勝「鳳来寺山」や名湯「湯谷温泉」など、美しい自然景観が魅力。また、1575年の「長篠・設楽原の戦い」の舞台としても知られ、歴史と文化が色濃く息づいています。

近年では、観光だけでなく移住先や二拠点生活先としても注目を集めています。

◆現地リポーターは山内智貴が担当！

FM AICHIパーソナリティの山内智貴（「ONE MORNING AICHI」金曜担当）が実際に新城市を訪問。全ての生ワイド番組を通じて、リアルな新城市の「今」をお届けいたします。

【主な取材先＆放送番組スケジュール】

・ONE MORNING AICHI（6:00～8:00）

└ 新城市秘書人事課 「新城市制20周年」について

・MORNING BREEZE（8:20～10:50）

└ 設楽原歴史資料館 「長篠・設楽原の戦い450年」

・DAYDREAM MAGIC（11:30～14:30）

└ 愛知東農業協同組合 作手営農センター

「地元ブランド米・ミネアサヒ」

・AFTERNOON COLORS（14:30～17:00）

└ もっくる新城

・EVENING STREET（17:00～19:30）

└ 湯谷温泉（新城市のパワースポット）

▲ 現地リポーター 山内 智貴◆リスナープレゼント企画も実施！

当日はリスナー参加型のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

テーマ

「あなたが思う“新城市といえばコレ！”」

応募方法

１. FM AICHI公式WEBメッセージフォーム

２. X（旧Twitter）で「#エフエムアイチ」を付けて投稿

プレゼント内容

応募いただいた方の中から抽選で3名様に、Amazonギフト券3,000円分をプレゼント！

FM AICHI “MEETS MY AICHI” ～新城市～ 概要

放送日時：2025年9月17日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI（名古屋 80.7MHz／豊橋 81.3MHz）

番組URL：https://fma.co.jp/f/cam/?id=meets20250917