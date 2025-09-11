SNSで話題！賃貸OK・壁掛けができるコードレス照明「Lumoa」をRe:CENOが9/11（木）より予約開始

「賃貸だから無理」をなくす。誰でも、どこでも使えるブラケット照明

株式会社Flavorポータブルブラケットライト「Lumoa（ルモア）」

従来の壁付け照明は工事が必須で、賃貸住宅や狭いスペースでは導入が難しいという課題がありました。注文住宅であっても「後付けができない」「コードが見えて見た目に満足できない」といった不満も少なくありません。

そこで Lumoa は、「ポータブル仕様」とすることで、工事不要・コードレス・取付簡単を実現しました。一般的な壁掛けピンで固定できるため、賃貸物件や商業空間でも気軽に導入が可能。ライフスタイルの変化が多い現代の住まいに適した照明として、発売前からSNSでも注目を集めています。

3つの仕様

ワンタッチでオンオフ、調光が可能1. ポータブル仕様

充電式（USB-C）、調光可能で、約4時間充電で最長220時間点灯。コードレスのため、見た目の美しさも叶います。もちろん、充電しながらの使用も可能。

2. 省スペース設計

壁掛けにより生活動線を妨げず、ソファ背面・廊下・玄関などにも幅広く対応。

3. 多様な使い方

壁掛けはもちろん、置き型ライトとしても。

SNSでは、発売前から大反響！

発売を予告したショート動画では、公開から4日で「総再生回数：10万回」を突破しています。

▼youtube/instagram コメントを一部転載

「こーいうの本当待ってました 」

「玄関にいい！欲しい！」

「これは素敵！発売楽しみにしています！！」

■ 実際の使用シーン・レビュー動画はこちら

▶ ショート動画(https://www.instagram.com/reel/DOOR7nXD8IS/?next=%2Fkurasukoto%2F&hl=ja)（instagram）

▶【わたしの愛用品】ブラケットライト「Lumoa」をお迎えしました。(https://www.receno.com/pen/myfavorite/u32/2025-09-11.php)(スタッフレビュー）

商品詳細

商品名：ポータブルブラケットライト「Lumoa（ルモア）」

カラー：ナチュラル、ブラウン、ヴィンテージレッドの3色展開

価格：14,800円（税込み）

発売日：2025年9月11日から予約開始（入荷時期：10月下旬～11上旬予定）

商品ページ：https://www.receno.com/brlight/lumoa-sh.php#19(https://www.receno.com/brlight/lumoa-sh.php#19)

企画経緯とコンセプト設計：https://www.receno.com/pen/receno-product/u27/2025-09-11.php(https://www.receno.com/pen/receno-product/u27/2025-09-11.php)

【店舗情報・企業概要・取材窓口】

■Re:CENO 実店舗／オンラインストア情報

▶ 実店舗：青山／二子玉川／吉祥寺／京都／福岡(https://www.receno.com/shop/index.php)

営業時間：11:00～20:00（定休日：水曜 ※祝日の場合は翌日）

▶ WEBショップ：https://www.receno.com/index.php

■Re:CENOについて

京都発のインテリアブランド。「インテリアの楽しさを、もっとたくさんの人に。」をコンセプトに、2008年より運営開始。自社製品の企画・販売に加え、動画・Webマガジンなどによるライフスタイル提案を行う。SNS総フォロワー数47万人を突破。

■会社概要

会社名： 株式会社Flavor

英語名： Flavor,inc.

所在地： 〒604-8226 京都府京都市中京区西錦小路町249

代表者： 代表取締役 山本 哲也

設立 ： 2008年5月

URL ： http://www.flavor-inc.co.jp

