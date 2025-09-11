「銀行実務2025年3月号」寄稿のお知らせ

BlueWorksGroup株式会社

Blue Works M&A株式会社の若狭剛（代表/公認会計士）が、株式会社銀行研修社が刊行する「銀行実務」において「金融機関主導のM&A」を寄稿しました。

若狭公認会計士が、監査法人・投資会社・M&Aアドバイザーとして広くM&Aに携わってきた経験を踏まえて、金融機関がどのようにM&Aを主導していくべきか、M&Aを主導していくうえで、留意すべき事項は何か等を広く纏めております。

「銀行実務」は、全国主要書店及びオンラインにて販売されています。ぜひ、ご一読ください。

■執筆者紹介

若狭 剛（わかさ つよし）

Blue Works M&A株式会社 代表/公認会計士

慶應義塾大学経済学部在学中の2006年、公認会計士二次試験に合格。2007年、あずさ監査法人に入社。入社後10年超に亘り、IPO部門、パブリックセクターにて主に監査、IPOアドバイザリー等に従事。2018年よりオリックス事業投資本部にてPE投資（ソーシング、オリジネーション、エグゼキューション、PMI、Exit）に従事。2020年以降は、複数の投資先役員として、投資先支援に従事。2023年末、主要支援投資先をExit。2024年、Blue Works M&A(株) 設立。

■銀行研修社「銀行実務」

1965年（昭和40年）創刊以来、約60年にわたり金融現場の実務教育を支える定番誌。金融機関の本部・営業店向け専門誌として、銀行や信用金庫などの行職員のための実務情報を提供。毎号、外為・サイバーセキュリティ・AI導入・M&A・融資審査など、金融実務の最新課題や法令対応につき特集している。

■Blue Works Groupについて

Blue Works Groupは、国内に複数拠点を構え、公認会計士・税理士・弁護士が結集するワンストップのプロフェッショナルファームです。会計・監査・税務・法務の各分野を横断し、多角的な視点から企業の成長を支援しています。

「専門家のあり方を変える」というミッションのもと、2017年に公認会計士事務所として創業後、会計コンサルティング、税務、法務、M&Aなどの関連会社を次々と立ち上げ、グループとして進化を遂げてきました。それはすべて、クライアントの真のパートナーとして、より深く、より広く課題に向き合うための選択です。

会計人材不足への対応としてのコンサルティングやアウトソーシング、関連分野でのセミナーによる情報発信、さらにIPO・M&Aに至るまで、企業の成長ステージに応じたあらゆるニーズに、ワンストップで対応しています。

・当グループHPリンク▸ https://blueworks.co.jp/

・グループ概要図