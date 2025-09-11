「ランチ代を節約したい……」「でも、料理は苦手」そんな人におすすめ、おかず1品でも大満足な『頑張らないお弁当』204レシピ

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2025年9月11日（木）に『新版 頑張らないお弁当 おかずは1品でも大満足な204レシピ』（著者：にぎりっ娘。）を発売いたします。

大人気お弁当YouTuber・にぎりっ娘。が考案！ お金も気力もなくても作れる「おかず1品弁当」と「弁当箱に詰めない具だくさんおにぎり＆サンドパン」

お弁当専門チャンネルとして、毎日のお弁当作りに役立つレシピを投稿している動画チャンネル「にぎりっ娘。」。チャンネル登録者数は129万人超（2025年8月末時点）と、お弁当に特化しているチャンネルの中では圧倒的な人気を誇ります。

料理が苦手なママさんでも、毎朝、楽しく手早く作れるおかずや副菜など、日々のお弁当作りの負担を少しでも軽くしてくれるアイデア満載のレシピ投稿が好評です。

中でも人気が高いのが、「卵1個で作る、卵焼き」レシピです。

見た目を考えて、卵2～3個で作ると、どうしても余ってしまってもったいないという経験は誰しもあると思います。この投稿を見たママたちからは、「こんな方法があったのか！」と驚く声が続々。

そんな、にぎりっ娘。さんが、動画チャンネルでは投稿していないアイデアを詰め込んだのが、本書『新版 頑張らないお弁当 おかずは1品でも大満足な204レシピ』です。

SNSでは、彩りや見映えがバズる要素ですが、「毎日のお弁当作りには、そんなのは必要ない」「作る人と食べる人が満足なら、それで十分！」と語ります。

毎日のことだから、頑張れない日もあれば、ちょっとは頑張れる日もある。

そんな日々の気分メーターを数値化して、気分に応じたお弁当レシピを提案してくれています。1品弁当で十分だけれど、ちょっと頑張れる日は、卵焼きや、レンチンで作る緑のおかずを提案。バリエーション豊かなお弁当作りが叶います。

【目次】

・ヘトヘトな朝を乗り切る 1品弁当

・1品弁当には「みそ玉」をお供に

・弁当箱に詰めない 具だくさんおにぎりとパン

・卵1個で作る 黄色いおかず

・電子レンジで作る 野菜のおかず

・定番おかずは 下味冷凍で朝ラク調理

【書籍概要】

書名：新版 頑張らないお弁当 おかずは1品でも大満足な204レシピ

著者：にぎりっ娘。

定価：1,694円（本体1,540円＋税）

発売日：2025年9月11日（木）

判型：B5変形判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-607790-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001109/)

【著者プロフィール】

にぎりっ娘。（にぎりっこ）

お弁当研究家。「簡単・節約・毎日が楽しくなるお弁当作り」をテーマに、日々、気負わずに作れるお弁当の提案をするYouTubeチャンネルは登録者数129万人超。Yahoo! JAPANクリエイターズプログラムの動画クリエーターとしても活動。

著書『頑張らないお弁当 おかずは1品でも大満足』が大好評につき、今回、新たに50品を加えて内容を拡充し、さらに充実した新版発売となる。

▼YouTube：にぎりっ娘。nigiricco

https://www.youtube.com/@nigiricco