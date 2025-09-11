さらに厚く、さらに快適に。Topo Athletic(R)︎「PHANTOM 4」よりウォータープルーフモデルが新登場！

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務めるナチュラルランニングを提案するアメリカ発のフットウェアブランドTopo Athletic(R)（トポアスレチック）より、デイリートレーナーモデル「PHANTOM（ファントム）」の最新作「PHANTOM 4」よりウォータープルーフモデルを発売しました。

従来の安定感はそのままに、より厚いクッションとスムーズな走り心地を実現。日々のジョギングからフルマラソン、そして雨の日のトレーニングまで幅広く活躍する万能シューズです。

PHANTOM4の主なアップデートポイント

１.さらに厚くなったクッション

スタックハイトを前作から2mmアップ。しっかりとした厚底ながら、自然な足運びができるバランス設計です。

２.広々としたつま先＋安心のホールド感

Topo Athleticの代名詞である「ゆとりのあるつま先部」で足指はのびのび。中足部からかかとはしっかり支えて安定感を確保。

３.やわらかくスムーズなライド感

新配合のミッドソール「ZipFoam(TM)」により、着地はソフトに、蹴り出しはスムーズに。テンポ走からジョグまで対応します。

４.長距離に強い快適性とサポート性

足のブレを抑える設計と自然なクッションで、疲れが出やすい後半でもフォームを崩しにくく、最後まで走りを支えます。

商品詳細

Topo Athleticのロードモデルの中で初めての防水ランニングシューズが登場！

ロードランニングやウォーキングの際の寒さや雨などのコンディションに対応し、

濡れた路面でもeVentブーティ構造が快適な走行を可能にしてくれます。

■Men's

商品ページを見る(https://www.topoathletic.jp/shopdetail/000000000272/phantom4wp/page1/recommend/)

Black/Charcoal

■Women's

商品ページを見る(https://www.topoathletic.jp/shopdetail/000000000249/phantom4wp/page1/recommend/)

Gray/Blue

税込価格：25,300円

サイズ展開：MEN’S 25.5～30.0cm、WOMEN’S 22.5～25.0cm

日常からフルマラソンまで使える一足

PHANTOM 4 WPは、クッション性と反発性のバランスが絶妙な一足。

毎日のジョギングやリカバリーランはもちろん、ロング走やウルトラマラソンまで幅広く対応します。さらにウォータープルーフ仕様で、雨の日のランニングも安心。季節や天候を問わず活躍する、頼れる相棒です。

Topo Athletic(R)(トポアスレチック)の創設者トニー・ポストは大学で陸上部に所属、CEOを務めたVibram USAにて「Vibram FiveFingers」を手掛けるなど、ランニングシューズ業界に革命をもたらす存在となりました。その後、度重なるケガに悩まされた自身の経験から「もっと自然に走れるランニングシューズ」を生み出すブランドとして、2013年にTopo Athleticを創設。「To help you move better(人々のより良い動きをサポートする)」というミッションを掲げ、足と身体をより自然に動かすことができる快適なシューズを世界中のランナーに提供しています。35年以上のシューズ開発・製造の経験を生かしたTopoは確固たるポジションを確立、一部のモデルでは全米足病医学協会(APMA)の認証を取得しています。現在アメリカでは大手アウトドアストアのREI、また500以上のプレミアム専門店にて販売されており、ヨーロッパやアジア・オセアニアなどへの進出によって世界規模の成長を続けるグローバルブランド。

オフィシャルサイト :https://www.topoathletic.jp/index.htmlInstagram :https://www.instagram.com/topoathletic.jp/