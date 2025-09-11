【theLetter】イベント機能がアップデート！「事前アンケート」や「イベント参加者限定のメール配信」で、より便利に、より満足度の高いイベント開催を支援

株式会社OutNow

株式会社ＯｕｔＮｏｗ（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォーム「theLetter」は、オンラインイベントを開催できる「イベント機能」に新たなアップデートを行いました。

従来より、活躍中の書き手が本機能を活用し、読者との深い交流や収益化を実現してきましたが、今回新たに 「事前アンケート」 と 「イベント参加者限定のメール配信」 機能を追加しました。

事前アンケート

参加者の声を事前に収集し、ニーズ把握や当日の質問集めが可能となりました。回答は必須／任意を設定でき、結果は管理画面から確認・エクスポートできます。

イベント参加者限定のメール配信

イベント参加者だけにメールを送信できるようになり、事前案内や当日の変更点、事後アンケートの依頼、参加のお礼など、さまざまな用途で柔軟に活用できます。

加えて、イベント概要欄では文字を太字にしたりリンクの設定が可能に。注意事項の伝達やSNSへの誘導もスムーズになりました。

これらの機能により、イベント前から終了後まで、主催者と参加者の双方にとってより充実した体験を提供できるようサポートします。

theLetterでは今後も書き手の要望を取り込みながら、多様なプロ・専門家の書き手が発信しやすいプラットフォームとなるよう日々機能改善をしてまいります。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform